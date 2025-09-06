Stal Gorzów może stracić swoje gwiazdy. Kontrakty milionerów pod lupą

Ekstraliga Żużlowa straciła cierpliwość do Gezet Stali Gorzów. Kiedy rok temu wyszło na jaw, że Stal ma 13 milionów złotych zadłużenia, to władze ligi postanowiły pomóc. Stal, w zamian za plan naprawczy dostała licencję nadzorowaną. Po kilku miesiącach realizacji planu Stal pozbyła się kilka milionów długu, ale według obliczeń Ekstraligi skończy sezon z kwotą 5,5 miliona złotych na minusie.

Milionowe kontrakty gwiazd Stali Gorzów pod lupą

Prezes Ekstraligi wybiera się do Gorzowa. Pisaliśmy już o tym, że na pewno zażąda od Stali, żeby do końca października spłaciła wszystkie długi. Ekstraliga zgodzi się na kredyt konsolidacyjny, byle tylko Stal nie miała zadłużenia wobec zawodników i innych podmiotów. Bo taki kredyt rozłożony na kilka lat nie powinien być większym obciążeniem dla klubu. Zwłaszcza jeśli założymy, że rocznie na konto Stali wpadają grube miliony z umowy telewizyjnej.

O ile temat konieczności spłaty zadłużenia i kredytu nie powinien być dla Stali większym szokiem. O tyle może nim być coś innego. Ekstraliga chce wziąć pod lupę finanse Stali. Bo z jednej strony pojawiają się doniesienia o milionowych kontraktach z gwiazdami, a z drugiej o długu i zaległościach sięgających początku lipca.

Holder z Thomsenem kosztują 6 milionów

Ekstraliga zamierza więc trzasnąć pięścią w stół. Wszystkie kontrakty pójdą pod lupę i jeśli okaże się, że Stal nie ma w prognozowanym budżecie pokrycia na te umowy, to zostaną one anulowane. Już rok temu było głośno o tym, że Stal będzie zmuszona rozwiązać kontrakt Martina Vaculika i Andersa Thomsena. Finalnie do tego nie doszło. Skończyło się na tym, że puszczono Jakuba Miśkowiaka i nie kontraktowano nikogo na jego miejsce. Dzięki temu zaoszczędzono 1,5 miliona złotych.

Teraz jest tak, że na jednej szali jest dług policzony przez Ekstraligę, a na drugiej kontrakty Jacka Holdera i Thomsena. Ten pierwszy ma 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Drugi niewiele mniej. To są umowy na łączną kwotę 6 milionów złotych. Jeśli Stal nie chce stracić żadnego z tych żużlowców, to musi się mocno wykazać i pokazać, że ma na to pieniądze w budżecie na 2026.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stal Gorzów zapewnia, że nie szasta pieniędzmi

Tak swoją drogą, to środowisko żużlowe od jakiegoś czasu dziwi się, że Stal, choć jeszcze nie rozwiązała swoich finansowych problemów, rzuca się z milionami na zawodników. Kilku żużlowców nie zdecydowało się na angaż w Stali, bo zastanawiali się, skąd klub weźmie pieniądze, skoro jeszcze w październiku 2024 był zadłużony na 13 milionów.

Stal od początku tłumaczy, że nie robi żadnych ekstra wydatków, ani nie szasta pieniędzmi. Klub chwali się, że udało się delikatnie obniżyć kontrakt Thomsena, a Holder przejął umowę Vaculika, więc tu nie ma żadnego wydatku ekstra. Paweł Przedpełski, który przyszedł za Andrzeja Lebiediewa, też nie jest przesadnie drogim zawodnikiem. Finalnie odstąpiono od umowy z Jakubem Krawczykiem, który chciał 700 tysięcy złotych za podpis.

Anders Thomsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zdenerwowany Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Dariusz Wróbel podpisał milionowy kontrakt z nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów. Klub ma jednak długi. Stal Gorzów materiały prasowe