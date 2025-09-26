Stal Gorzów ma gigantyczny problem. Na jaw wychodzą kolejne fakty

Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski, Oskar Fajfer, U24 (vacat), Oskar Paluch, Adam Bednar - tak ma wyglądać skład Gezet Stali Gorzów w 2026. Problem w tym, że w to nic pewnego, choć w klubie robią dobrą minę do złej gry.

Ekstraliga wyliczy Stali Gorzów ile może wydać na kontrakty

I nie chodzi nawet o to, że Stal może przegrać baraż o PGE Ekstraligę z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Wtedy, jak wiadomo, wszystko się rozleci, bo Holder z Przedpełskim mają klauzulę, że w razie spadku mają wolną rękę, a ich umowy są nieważne. Zakładamy jednak, że Stal wygra baraż, ureguluje bieżące zadłużenie i zgłosi się do procesu licencyjnego. I właśnie tu mogą się zacząć schody.

W Stali już wiedzą, że Zespół ds. Licencji, w związku z tym, że Stal ma licencję nadzorowaną, weźmie pod lupę prognozowany budżet na 2026 i sprawdzi przychody i wydatki. Jeśli te drugie będą przewyższały przychody, to Stal dostanie żółtą kartkę, a zespół precyzyjnie wyliczy kwotę, jaką klub będzie mógł przeznaczyć na kontrakty. Jeśli suma już wynegocjowanych umów będzie przewyższała tę kwotę, to Stal będzie zmuszona ciąć.

W tym roku Stal Gorzów wydała 12,5 miliona na zespół

W tym roku Stal już wydała około 12,5 miliona złotych na drużynę. Za rok wydatki na tym poziomie mogą się okazać za duże, a przecież skład na 2026 nie jest tańszy od obecnego. Działacze pomieszali mocno w kadrze, ale nawet jeśli z listy płac zniknie za chwilę Martin Vaculik, to Stal nie zaoszczędzi, bo w jego miejsce wszedł Jack Holder. Za Andrzeja Lebiediewa przychodzi Paweł Przedpełski, a reszta zostaje po staremu.

A te 12,5 miliona na zespół w 2026, to może być za dużo. Zwłaszcza że Stal powinna się wziąć za restrukturyzację. Już ma jeden kredyt na 3,5 miliona. Bieżące zadłużenie jest na poziomie 5 milionów, choć są źródła podające wyższą kwotę, konkretnie 7 milionów. Coś z tego będzie jednak jeszcze spłacone, gdy na konto Stali trafi ostatnia transza z umowy telewizyjnej. A na to, co zostanie, klub będzie musiał wziąć kolejny kredyt, bo bez tego nie ma co podchodzić do procesu licencyjnego.

O to będą prosili żużlowców Stali Gorzów

W każdym razie Stal najpewniej stanie przed dylematem wymiany jednego ogniwa na tańsze lub będzie musiała renegocjować podpisane już umowy. W ciemno można jednak założyć, że to się nie uda. Zawodnicy nie odpuszczą ani złotówki, bo każdy z nich wciąż dostaje oferty i może iść do innego klubu. Stal najpewniej spróbuje wtedy przepisać część kontaktów na sponsorów. Pytanie, czy żużlowcy zgodzą się na takie rozwiązanie. Pamiętajmy, że proces licencyjny nie obejmuje pieniędzy wypłacanych poza klubem, więc zawodnicy mogą się przed tym bronić.

Tak swoją drogą, to Stal, choć zaczęła od mocnego uderzenie z Holderem, w sumie zbudowała skład, który wcale nie jest lepszy od obecnego. To jest znowu skład na walkę o utrzymanie, nic więcej. Brakuje w nim zawodnika U24 i pewnie znowu nikogo na tej pozycji nie będzie, bo Stal przede wszystkim musi się martwić o to, żeby uratować tych, którzy są, bo na razie wszystko wisi na włosku.

