Stal Gorzów już się z tym nie kryje. Polak zapytał o nowy kontrakt, klub stawia warunki
Gezet Stal Gorzów już podpisała kontrakty na 2026 z Jackiem Holderem i Andersem Thomsenem. Teraz działacze rozważają dwie koncepcje składu. Od tego zależy, jakie nazwiska zobaczymy jeszcze w tej nowej Stali. Klub już przeprowadził wstępne rozmowy i jest po słowie z aż pięcioma zawodnikami. Jeden z nich dostał konkretny warunek. Jeśli go spełni, to Stal podpisze z nim kontrakt i dołączy do Holdera i Thomsena.
Za rok kibice mają zobaczyć całkiem nową Stal Gorzów. Ze starego składu zostają Anders Thomsen i junior Oskar Paluch. Klub nie zamyka też drzwi przed Oskarem Fajferem. Polak już pytał działaczy o kontrakt na 2026 i dostał jasną odpowiedź.
Oskar Fajfer dostał konkretny warunek
Stal powiedziała Fajferowi, że siądzie z nim do stołu pod jednym warunkiem. Wszystko ma zależeć od tego, jak pojedzie w piątkowym meczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Fajfer w tym roku jest w miarę skuteczny na domowym torze, ale na wyjazdach zalicza kompromitujące wpadki. Kolejna może przekreślić jego szanse na nowy kontrakt, bo w kolejce do Stali ustawili się już nowi zawodnicy.
Zasadniczo Stal ma dwie koncepcje na dokończenie składu na 2026. W pierwszej do Thomsena i Jacka Holdera miałoby dołączyć dwóch polskich seniorów i Jakub Krawczyk jako zawodnik U24. W drugiej jest jeden polski senior i krajowy zawodnik na pozycji U24, a Thomsen z Holderem otrzymują wsparcie trzeciej zagranicznej gwiazdy. Jednak po kolei.
Jason Doyle, Jakub Krawczyk i polski senior
Koncepcja z zagraniczną gwiazdą pozwoliłaby Stali włączyć się do gry o medale. Zwłaszcza że tą trzecią armatą miałby być Jason Doyle. Australijczyk jest już po słowie z klubem i jest chętny, żeby jeździć dla Stali. Jeśli działacze ostatecznie zdecydują się na realizację tej wizji, to do tria Thomsen, Holder, Doyle dołączy wspomniany Krawczyk jako zawodnik U24. Krawczyk ma przedłużyć kontrakt z Betard Spartą Wrocław, ale będzie w nim klauzula o zgodzie na roczne wypożyczenie do innego klubu PGE Ekstraligi. Tym klubem miałaby być właśnie Stal.
Poza Krawczykiem potrzebny będzie jeszcze drugi polski senior i tu jedną z opcji jest wspomniany Fajfer. Jednak prócz niego Stal rozważa też angaż Pawła Przedpełskiego i Gleba Czugunowa. Każdy z nich ma swoje atuty. Czugunow ma w teamie byłego mechanika Szymona Woźniaka. Gdyby ten ustawił mu dobrze motocykle na gorzowski tor, to Czugunow mógłby być sporym wzmocnieniem.
Dwie koncepcje składu Stali Gorzów. Która lepsza?
W każdym razie wszystko to pokazuje, jak dużą konkurencję ma Fajfer. Dla niego byłoby lepiej, jakby Stal postawiła na dwóch polskich seniorów. Wtedy on, Przedpełski i Czugunow biliby się o dwa miejsca, co znacznie zwiększyłoby ich szanse.
To jeszcze przyjrzyjmy się, jak wyglądałaby Stal według obu wizji. Pierwsza oznacza skład: Thomsen, Holder, Doyle, Krawczyk, polski senior (ktoś z trójki Fajfer, Przedpełski, Czugunow), Paluch, drugi polski junior. Druga to zestawienie: Thomsen, Doyle, Krawczyk, dwóch polskich seniorów (ktoś z trójki: Fajfer, Przedpełski i Czugunow), Paluch, Bednar. Pierwsza opcja jest kusząca, ale nie ma w niej Bednara, a tego Stal chciałby uniknąć. W drugiej z kolei jest trzech mocnych liderów, ale i też dziura na juniorce, bo Stal ma tylko jednego silnego młodzieżowca: Palucha. Mają więc w Gorzowie, o czym myśleć.