Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Gorzów była na skraju upadku. Prezydent przekazał przełomowe wieści

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Po tygodniach niepewności zapadła decyzja. Gezet Stal Gorzów może odetchnąć z ulgą, bo poręczenie kredytu stało się faktem. Prezydent Jacek Wójcicki potwierdził, że pieniądze trafią na konto klubu jeszcze dziś lub jutro. To dla klubu ogromna ulga, bo bez tej pomocy prawdopodobnie byliby zmuszeni ogłosić upadłość, więc historia ośrodka miałaby wielką rysę na swoim wizerunku. Nie ma jednak już powodu do niepokoju, bo Stal jest bezpieczna.

Prezes Dariusz Wróbel rok temu miał misję, by uratować Gezet Stal Gorzów. Udało się pokonać problemy, które miały miejsce w 2024 i 2025 roku.
Prezes Dariusz Wróbel rok temu miał misję, by uratować Gezet Stal Gorzów. Udało się pokonać problemy, które miały miejsce w 2024 i 2025 roku.News Lubuski/East NewsZdjęcia Paweł Wilczyński

Decyzja o poręczeniu to nie tylko finansowa ulga, ale też sygnał, że Stal Gorzów wraca do gry. Klub z ogromną tradycją, wychowujący pokolenia mistrzów, ocalił swoją przyszłość. Choć kontrowersje wokół miejskiej pomocy wciąż budzą emocje, dla kibiców liczy się jedno, że żużel w Gorzowie żyje dalej. Przed zespołem i władzami miasta czas odbudowy zaufania i stabilizacji, ale jedno jest pewne. Ten dzień przejdzie do historii jako moment, w którym Stal Gorzów została uratowana przed upadkiem.

Zobacz również:

Mitchell McDiarmid, australijski talent Stelmetu Falubazu Zielona Góra
PGE Ekstraliga

Falubaz ma plan długofalowy. Sporo ryzykują, ale to może wypalić

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    O krok od katastrofy. Mogli zniknąć z mapy polskiego żużla

    Bez decyzji o poręczeniu kredytu, klubowi groziła upadłość. Potrzebny był kredyt, by spłacić zobowiązania, z czego 4 mln zł poręcza miasto, a resztę pokryli prywatni udziałowcy.

    - Część udziałowców zdecydowała się nie na poręczenie, ale na zakup akcji. Włożyli swoje pieniądze wprost na spłatę zobowiązań. To daje gwarancję mieszkańcom, że nie tylko miasto bierze na siebie odpowiedzialność - wyjaśnił Wójcicki na antenie Radia Zachód. Gdyby nie ta pomoc, to najprawdopodobniej doszłoby do upadku legendarnego klubu.

    Zizou Bergs - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Prezydent Wójcicki mówi wprost. "Biorę odpowiedzialność na siebie"

    Wójcicki nie ukrywa, że decyzja o podpisaniu poręczenia była dla niego obciążeniem - O ile Rada dała mi upoważnienie, to odpowiedzialność za podpisanie weksla spoczywa na mnie. Dlatego wszystko musi być zrobione dokładnie tak, jak książka pisze - zaznaczył.

    Podkreślił, że zależało mu, aby każdy etap został dokładnie przeanalizowany i dopięty w zgodzie z prawem, tak by miasto nie poniosło niepotrzebnego ryzyka.

    Burzliwa debata podczas Rady Miasta

    Droga do decyzji nie była łatwa. Rada Miasta Gorzowa zgodziła się na zwiększenie limitu poręczeń do 4 mln zł podczas nadzwyczajnej sesji 21 października. Za uchwałą głosowało 11 radnych, przeciw było 4, a 3 wstrzymało się od głosu.

    To był zwrot akcji, bo jeszcze we wrześniu ten sam projekt, wówczas na kwotę 3 mln zł - został odrzucony.

    Trzy osoby w kadrze: po lewej mężczyzna w garniturze, pośrodku mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie, po prawej sportowiec w żółtym kasku z napisem BOLL, ubrany w strój motocyklowy.
    Zapadła decyzja radnych ws. Stali GorzówŁukasz Trzeszczkowski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Prezes Dariusz Wróbel podpisał milionowy kontrakt z nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów. Sam zarabia tyle, co mechanik.
    Prezes Dariusz Wróbel podpisał milionowy kontrakt z nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów. Klub ma jednak długi.Stal Gorzówmateriały prasowe
    Martin Vaculik, zawodnik Gezet Stali Gorzów
    Martin Vaculik, zawodnik Gezet Stali GorzówŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja