Stal Gorzów była na skraju upadku. Prezydent przekazał przełomowe wieści

Decyzja o poręczeniu to nie tylko finansowa ulga, ale też sygnał, że Stal Gorzów wraca do gry. Klub z ogromną tradycją, wychowujący pokolenia mistrzów, ocalił swoją przyszłość. Choć kontrowersje wokół miejskiej pomocy wciąż budzą emocje, dla kibiców liczy się jedno, że żużel w Gorzowie żyje dalej. Przed zespołem i władzami miasta czas odbudowy zaufania i stabilizacji, ale jedno jest pewne. Ten dzień przejdzie do historii jako moment, w którym Stal Gorzów została uratowana przed upadkiem.

O krok od katastrofy. Mogli zniknąć z mapy polskiego żużla

Bez decyzji o poręczeniu kredytu, klubowi groziła upadłość. Potrzebny był kredyt, by spłacić zobowiązania, z czego 4 mln zł poręcza miasto, a resztę pokryli prywatni udziałowcy.

- Część udziałowców zdecydowała się nie na poręczenie, ale na zakup akcji. Włożyli swoje pieniądze wprost na spłatę zobowiązań. To daje gwarancję mieszkańcom, że nie tylko miasto bierze na siebie odpowiedzialność - wyjaśnił Wójcicki na antenie Radia Zachód. Gdyby nie ta pomoc, to najprawdopodobniej doszłoby do upadku legendarnego klubu.

Prezydent Wójcicki mówi wprost. "Biorę odpowiedzialność na siebie"

Wójcicki nie ukrywa, że decyzja o podpisaniu poręczenia była dla niego obciążeniem - O ile Rada dała mi upoważnienie, to odpowiedzialność za podpisanie weksla spoczywa na mnie. Dlatego wszystko musi być zrobione dokładnie tak, jak książka pisze - zaznaczył.

Podkreślił, że zależało mu, aby każdy etap został dokładnie przeanalizowany i dopięty w zgodzie z prawem, tak by miasto nie poniosło niepotrzebnego ryzyka.

Burzliwa debata podczas Rady Miasta

Droga do decyzji nie była łatwa. Rada Miasta Gorzowa zgodziła się na zwiększenie limitu poręczeń do 4 mln zł podczas nadzwyczajnej sesji 21 października. Za uchwałą głosowało 11 radnych, przeciw było 4, a 3 wstrzymało się od głosu.

To był zwrot akcji, bo jeszcze we wrześniu ten sam projekt, wówczas na kwotę 3 mln zł - został odrzucony.

