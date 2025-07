Dla kibiców Derby Ziemi Lubuskiej to prawdziwe święto. Stadion w Zielonej Górze znów wypełni się po brzegi, bo w sprzedaży nie ma już dostępnych biletów. Wejściówki rozeszły się w mgnieniu oka, a przychód za nie może wynieść nawet około 900 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy do niedawna kosztowało zakontraktowanie lidera na miarę PGE Ekstraligi. Ceny jednak znacząco z roku na rok rosną w górę. Mimo wszystko dla klubu jest to potężny zastrzyk gotówki.

Falubaz musi zdobyć minimum 48 punktów, żeby myśleć o fazie play-off. Lepszej okazji już nie będzie. W Zielonej Górze na derbowe zwycięstwo czekają od 12 lipca 2020 roku . Teraz mecz odbędzie się 13 lipca, więc dokładnie 5 lat i 1 dzień od ostatniej wygranej ze Stalą Gorzów. To jednak nie wszystko. Falubaz następnie musi wywieźć z Grudziądza choćby punkt meczowy. Remis to minimum, a na końcu czeka ich domowa przeprawa z Betard Spartą Wrocław.

Mecze Falubazu ze Stalą wciąż potrafią podgrzać atmosferę. Choć nie są już tym samym, co kiedyś - głównie z powodu marginalnej liczby wychowanków w obu klubach - to zespoły często dysponują zbliżonym potencjałem sportowym. To tylko potęguje emocje, a sami zawodnicy przyznają, że czują energię tych spotkań. Jednych to dodatkowo mobilizuje, innych potrafi sparaliżować.