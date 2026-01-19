Spełnił dziecięce marzenie, teraz czas na elitę. "Zawsze chciałem tu być"

Liczby z sezonu 2025 mówią same za siebie. Średnia biegowa na poziomie 1,621 i wysokie, 30. miejsce w klasyfikacji indywidualnej Metalkas 2. Ekstraligi, to dla debiutanta wynik kapitalny. Mania udowodnił, że drzemie w nim gigantyczny potencjał.

Spełnił swoje największe marzenie. 16-latek mówi o Unii Leszno

Dla wychowanka Unii jazda z bykiem na plastronie to coś więcej niż praca. To realizacja scenariusza, który pisał w głowie jako mały chłopiec.

- Zawsze chciałem jeździć dla Unii Leszno. Od małego chciałem ścigać się z tymi chłopakami w drużynie. Jest to dla mnie duży zaszczyt być w takiej drużynie. Marzyłem o tym, żeby być tu, gdzie jestem teraz - wyznaje szczerze w rozmowie z klubową telewizją.

Młody zawodnik nie ukrywa nadziei, że powrót do elity to początek nowej, wspaniałej ery dla klubu. - Mam nadzieję, że drużyna będzie się jeszcze bardziej rozwijać i osiągać lepsze wyniki - dodaje.

Silniki od czarodzieja i katorżnicza praca

Talent to jedno, ale w PGE Ekstralidze potrzebny jest też sprzęt z najwyższej półki i żelazna kondycja. O to pierwsze zadbał jeden z najlepszych fachowców na świecie, czyli Ashley Holloway. Brytyjczyk ma w swojej stajni fantastyczną reklamę w postaci Brady'ego Kurtza, więc to jest dowód, który pokazuje, że potrafi wyśmienicie przygotować jednostki.

- Sprzętowo to już nie moja rola, ale wiem, że wszystko mam dobrze przygotowane przez Ashleya Hollowaya. (...) Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocować w przyszłości - mówi spokojnie Mania.

A co z formą fizyczną? Tutaj 16-latek narzucił sobie rygor godny mistrza. Nie było mowy o długim odpoczynku. - Sezon się nie skończył i już trenowałem. Do sezonu będę przygotowany fizycznie na 100 procent - deklaruje buńczucznie. - Przygotowania idą pełną parą. Tylko pracować i szlifować formę - dodał. Jeśli sprzęt od Hollowaya "zagra", a forma fizyczna będzie taka, jak zapowiada zawodnik - Fogo Unia Leszno może mieć w swoich szeregach kandydata na Juniora Sezonu.

