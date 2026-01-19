Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spełnił dziecięce marzenie, teraz czas na elitę. "Zawsze chciałem tu być"

To było wejście smoka w wykonaniu Kacpra Manii. 16-latek w swoim debiutanckim sezonie w Metalkas 2. Ekstralidze nie tylko nie odstawał od rywali, ale wręcz ich zawstydzał. Razem z Antonim Mencelem stworzył najlepszy duet juniorski rozgrywek i walnie przyczynił się do awansu Fogo Unii Leszno. Teraz przed młodym "Bykiem" największe wyzwanie w karierze, czyli PGE Ekstraliga. Czy trema spęta mu nogi? Nic z tych rzeczy. Mania jest gotowy fizycznie i... sprzętowo.

Zawodnik żużlowy w pełnym stroju sportowym podczas wyścigu, dynamicznie pochylony na motocyklu na torze żużlowym. W okrągłej wstawce portret młodego sportowca w teamowej czapce i kurtce, uśmiechnięty.
Kacper Mania ma za sobą kapitalny debiutancki sezon. Teraz czas na poważniejsze wyzwaniaPaweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Liczby z sezonu 2025 mówią same za siebie. Średnia biegowa na poziomie 1,621 i wysokie, 30. miejsce w klasyfikacji indywidualnej Metalkas 2. Ekstraligi, to dla debiutanta wynik kapitalny. Mania udowodnił, że drzemie w nim gigantyczny potencjał.

    Spełnił swoje największe marzenie. 16-latek mówi o Unii Leszno

    Dla wychowanka Unii jazda z bykiem na plastronie to coś więcej niż praca. To realizacja scenariusza, który pisał w głowie jako mały chłopiec.

    - Zawsze chciałem jeździć dla Unii Leszno. Od małego chciałem ścigać się z tymi chłopakami w drużynie. Jest to dla mnie duży zaszczyt być w takiej drużynie. Marzyłem o tym, żeby być tu, gdzie jestem teraz - wyznaje szczerze w rozmowie z klubową telewizją.

    Młody zawodnik nie ukrywa nadziei, że powrót do elity to początek nowej, wspaniałej ery dla klubu. - Mam nadzieję, że drużyna będzie się jeszcze bardziej rozwijać i osiągać lepsze wyniki - dodaje.

    Silniki od czarodzieja i katorżnicza praca

    Talent to jedno, ale w PGE Ekstralidze potrzebny jest też sprzęt z najwyższej półki i żelazna kondycja. O to pierwsze zadbał jeden z najlepszych fachowców na świecie, czyli Ashley Holloway. Brytyjczyk ma w swojej stajni fantastyczną reklamę w postaci Brady'ego Kurtza, więc to jest dowód, który pokazuje, że potrafi wyśmienicie przygotować jednostki.

    - Sprzętowo to już nie moja rola, ale wiem, że wszystko mam dobrze przygotowane przez Ashleya Hollowaya. (...) Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocować w przyszłości - mówi spokojnie Mania.

    A co z formą fizyczną? Tutaj 16-latek narzucił sobie rygor godny mistrza. Nie było mowy o długim odpoczynku. - Sezon się nie skończył i już trenowałem. Do sezonu będę przygotowany fizycznie na 100 procent - deklaruje buńczucznie. - Przygotowania idą pełną parą. Tylko pracować i szlifować formę - dodał. Jeśli sprzęt od Hollowaya "zagra", a forma fizyczna będzie taka, jak zapowiada zawodnik - Fogo Unia Leszno może mieć w swoich szeregach kandydata na Juniora Sezonu.

    Kacper Mania
    Kacper ManiaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Kacper Mania
    Kacper ManiaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Kacper Mania cieszy się ze zdobycia złotego medalu.
    Radość Kacpra ManiiŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
