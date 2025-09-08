Sparta Wrocław wywróci transferowy stolik. Kontrakt gwiazdy pod lupą

Betard Sparta dotąd nie była przesadnie aktywna na transferowej giełdzie. Prezes Andrzej Rusko próbował wyciągnąć z Bayersystem GKM-u Grudziądz Kevina Małkiewicza kładąc na stole kontrakt na milion złotych. Małkiewicz został jednak w GKM-ie. Jedynym jak dotąd sukcesem Sparty w tym oknie jest więc nowy kontrakt Jakuba Krawczyka.

Sparta Wrocław z jedną nową umową w tym oknie transferowym

Krawczyka nie będzie jednak za rok w Sparcie, bo już został wypożyczony do Moonfin Malesy Ostrów. Krawczyk ma wrócić na sezon 2027 i będzie czekać na niego miejsce w składzie. Ostatni mecz z toruńskimi "Aniołami" pokazał jednak, że Sparta potrzebuje czegoś ekstra już na 2026. Bo ten skład, który jest obecnie, właśnie poniósł sportową porażkę, przegrywając walkę o finał.

Z naszych informacji wynika, że Sparta może zechcieć, się podłączyć do walki o Jacka Holdera. Australijczyk związał się z Gezet Stalą Gorzów, ale teraz wysyła sygnały, że niekoniecznie chce tam jeździć. Problem polega na tym, że Holder podpisał w Gorzowie umowę cywilno-prawną, gdzie za zerwanie kontraktu musiałby zapłacić pół miliona złotych. Ten papier nie ma żadnej wartości dla Ekstraligi. Gdyby Holder zdecydował się na rezygnację ze Stali, to mógłby spokojnie startować w innej drużynie. Jechałby jednak ze świadomością, że w każdej chwili może być zmuszony do zapłacenia gigantycznej kary. Gdyby jednak prawnicy Sparty wzięli kontrakt pod lupę, to być może znalazłoby się w nim coś, co pozwoliłoby na anulowanie umowy bezkosztowo.

Bewley może stracić pracę w Sparcie

A w Sparcie dojrzewają do myśli, że coś trzeba zrobić. Jej ostatni mecz pokazał, że ten zespół potrzebuje wstrząsu. Zawodnicy mają dobre kontrakty, są zadowoleni, ale nie przekłada się to na ich sportową postawę. W drugim półfinałowym meczu zawiedli niemal wszyscy, ale najbardziej Maciej Janowski i Daniel Bewley. Pierwszy to Polak i wychowanek, więc Sparta raczej nie zdecyduje się na to, żeby się go pozbyć. Wpierw musiałaby znaleźć kogoś z równie dobrym nazwiskiem na jego miejsce. Jednak w przypadku Bewleya może nie być taryfy ulgowej.

W tym sezonie Anglik bije się o medal w Grand Prix, ale jego średnia w Ekstralidze jest gorsza niż w dwóch poprzednich sezonach. W sumie to jego szósty sezon w Sparcie. Być może się zasiedział. W każdym razie wypadł blado w obu meczach półfinałowych. W Toruniu zdobył 5 punktów z bonusem, w rewanżu 5 już bez żadnego bonusa.

Dla Sparty wyciągnięcie Holdera to pestka

Zasadniczo Sparta musi coś zrobić, jeśli za rok nie chce znowu przełknąć gorzkiej pigułki. Dla niej wyciągnięcie Holdera ze Stali to pestka. Nawet jeśli klubowi prawnicy nie znaleźliby niczego w umowie Holdera ze Stalą, co dałoby powód do jej rozwiązania, to Spartę zwyczajnie stać nawet na zapłacenie dużej kary. Mówimy w końcu o klubie, który oferował nie tak dawno milion złotych za podpis Małkiewiczowi.

Sparta ma budżet na poziomie 30 milionów, ale nie przejada wszystkich pieniędzy. Ten sezon zakończy z zyskiem. W poprzednim było podobnie. Zatem środki na transfery są. Pozostaje pytanie, czy Sparta zdecyduje się zamieszać już teraz, czy też przeczeka kolejny sezon i wtedy ruszy na takie już bardzo poważne zakupy. Jakby nie spojrzeć decyzja musi zapaść szybko, bo apetyt na Holdera ma mieć także Stelmet Falubaz Zielona Góra. W maju Falubaz już prawie miał Holdera, ale ten wybrał Stal. Teraz może być inaczej.

