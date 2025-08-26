Nie tak miało wyglądać spotkanie w Toruniu dla wrocławskiej drużyny. Ciężko szukać pozytywów poza występem Artioma Łaguty. Najbardziej zawiódł Dan Bewley oraz Maciej Janowski, na których bardzo liczono, bo są to zawodnicy, którzy potrafią jeździć na Motoarenie. Fatalny początek miał Brady Kurtz, który w pierwszych trzech startach zdobył dwa punkty. Później się przełamał i dołożył do swojego dorobku jeszcze siedem oczek.

Artiom Łaguta wierzy w odrobienie strat. Sparta powtórzy sukces Motoru?

14 punktów wydaje się być dużą zaliczką. Rzadko zdarza się, by taka przewaga została odrobiona w półfinałach. Niemniej, toruńska drużyna na wyjazdach nie wygląda najlepiej, a wrocławianie u siebie są piekielnie mocni. Średnio u siebie zdobywają 54 punkty, a do awansu potrzebują 52, bo przy remisie w dwumeczu to oni wejdą do finału. W rundzie zasadniczej wygrali z zespołem z Torunia przewagą 22 punktów.

- Przegrywamy 38:52. I to dużo i mało. W ubiegłym sezonie Orlen Oil Motor Lublin przegrał w podobnych rozmiarach, a w rewanżu był w stanie błyskawicznie odrobić te straty. Wierzę, że stać nas na to samo. Będziemy się mocno przygotowywać na ten pojedynek i mam nadzieję, że przełoży się to na ostateczny sukces - mówi Rosjanin w rozmowie z ekstraliga.pl.

Polska - Kenia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tor w Toruniu jest bardzo trudny. Nie tylko Sparta ma problemy

Jedno jest pewne. Odkąd Piotr Baron został trenerem w Toruniu, to Motoarena stała się prawdziwą fortecą. Ogromne problemy ma tam także ekipa Orlen Oil Motoru Lublin. Ciężko znaleźć drużynę, która mogłaby powiedzieć, że dobrze się czuje na toruńskim owalu. Źle tam czuje się również Brady Kurtz, dla którego jazda w Toruniu wydaje się męczarnią.

- Ten tor w Toruniu jest bardzo specyficzny. Nie każdemu pasuje, a dopasowanie się do niego jest bardzo trudno. Dopiero w 15. biegu coś zmieniłem i odnalazłem prędkość. Pozostałe biegi jechałem na tym samym silniku, na którym jechałem w pierwszym meczu tego sezonu. Okazało się jednak, że zmiana motocykla wyszła mi na dobre - wyjaśnia mistrz świata.

Artiom Łaguta i Bartłomiej Kowalski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Artiom Łaguta Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz rok temu był gwiazdą ROW-u Rybnik, a teraz błyszczy w barwach Sparty Wrocław. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński