Sparta Wrocław rozbiła sponsorski bank. Kolejny gigant wchodzi do gry

Zima we Wrocławiu to nie tylko zbrojenia sprzętowe, ale przede wszystkim potężna ofensywa marketingowa. Niedawno do grona Sponsorów Premium dołączyła Develia --jeden z największych deweloperów w Polsce. Wydawało się, że to szczyt możliwości, jednak prezes Andrzej Rusko po raz kolejny wyciągnął asa z rękawa.

Europejska potęga sponsorem Sparty Wrocław. To prawdziwy gigant

Nowym partnerem wrocławskiego klubu została grupa UniCredit. Mówimy tu o absolutnej wadze ciężkiej europejskiej bankowości. Jak wylicza "Business Insider", firma ta ma ugruntowaną i potężną pozycję we Włoszech, Niemczech, Austrii czy Europie Środkowo-Wschodniej. Obsługuje łącznie ponad 15 milionów klientów, w tym milion firm.

Wejście tak ogromnego podmiotu do polskiego żużla to jasny sygnał: Betard Sparta Wrocław to marka, która gwarantuje prestiż na międzynarodowym poziomie.

- Wrocław to miasto ludzi, którzy myślą odważnie i działają szybko, dokładnie jak w żużlu. Dlatego ta współpraca ma dla nas wyjątkowy wymiar: chcemy być blisko mieszkańców, wspierać ich codzienne decyzje finansowe i lokalne inicjatywy, które napędzają rozwój. Sparta jest symbolem pasji i determinacji całej społeczności - tłumaczy Michał Kowalczyk, Dyrektor Oddziału UniCredit we Wrocławiu.

Sparta Wrocław nie zdejmują nogi z gazu

Choć Betard Sparta już od dłuższego czasu uchodzi za finansowego hegemona PGE Ekstraligi, wrocławscy działacze nie spoczywają na laurach. Budowa tak potężnego zaplecza sponsorskiego to jasny komunikat dla reszty ligi, we Wrocławiu interesuje ich tylko pełna dominacja.

- Cieszymy się z nawiązania współpracy z UniCredit. To partner o europejskiej skali, a jednocześnie z jasnym nastawieniem na lokalność (...). Łączy nas ambicja, dynamika oraz koncentracja na rozwoju - zarówno sportowym, jak i społecznym - podkreśla prezes WTS Sparty, Andrzej Rusko.

Cel na sezon 2026 jest oczywisty. Po ubiegłorocznym brązowym medalu, naszpikowana gwiazdami i wspierana przez globalnych gigantów drużyna ze stolicy Dolnego Śląska celuje w złoto. Ostatni raz ta sztuka udała im się w 2021 roku. Czy z takim zapleczem finansowym ktokolwiek zdoła ich w tym roku zatrzymać?

Kibice Betard Sparty Wrocław mają powody do radości. TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz na prezentacji zespołu. Rozmawia z Maciejem Janowskim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Rusko wita się z Artiomem Łagutą. W środku Dariusz Śledź. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

