Sparta Wrocław przypieczętowała zdobycie medalu. W tle głośne odejście i katastrofa gwiazd

Wrocławianie od samego początku pokazali, że są bardzo dobrze przygotowani do meczu. Można odczuć, że spóźnili się z formą o tydzień, bo gdyby byli tak dysponowani z Pres Grupą Deweloperską Toruń, to by walczyli w finale zamiast Aniołów. Musieli jednak zadowolić się brązowym medalem. To zadedykowany medal dla Dariusza Śledzia, który przed meczem ogłosił, że to jego ostatni sezon w roli menedżera Sparty. Gospodarze na osłodę walczyli o zwycięstwo meczowe.

Katastrofa Maxa Fricke'a i Jaimona Lidseya w play-off

Jaimon Lidsey pokazał, dlaczego działacze GKM-u nie zdecydowali się na kontynuację współpracy. Australijczyk jest bardzo chimerycznym zawodnikiem, który raz pojedzie lepiej, raz gorzej. W kluczowej fazie sezonu od 14 kolejki jednak jego wyniki są katastrofalne. Brakuje mu prędkości, traci punkty na trasie. Wobec tego wydaje się, że transfer Maksyma Drabika będzie sporym wzmocnieniem.

Podobnie w przypadku Maxa Fricke'a, który również w kluczowej fazie sezonu nie jest sobą. To najgorszy rok mistrza świata juniorów w barwach GKM-u. Kończy sezon ze średnią poniżej 2 punktów na bieg, co w ostatnich dwóch latach się nie zdarzyło. Jedno jest pewne, w play-offach nie wywiązał się z roli lidera i rozgrywki PGE Ekstraligi zakończy z kwaśną miną. Jeden w miarę udany mecz w fazie play-off niczego nie zmienia.

Ściganie na torze w Grudziądzu. Będzie większa konkurencja

Co ciekawe, to były jedne z ciekawszych zawodów na torze w Grudziądzu jakie oglądaliśmy w tym roku. Spore show na torze sprawili Michael Jepsen Jensen, Dan Bewley, czy też Brady Kurtz. To na osłodę dla kibiców GKM-u, który w play-offach został mocno zweryfikowany przez silniejsze zespoły.

- To był maksimum jaki można było w tym sezonie wyciągnąć. Mecze w rundzie zasadniczej w Grudziądzu były wygrane przez Wrocław, Lublin oraz Toruń. W przyszłym roku na miejsce czwarte będzie większa konkurencja - mówił Zbigniew Fiałkowski na antenie Eleven Sports.

Transfer Drabika nie jest gwarancją play-off

Transfer Maksyma Drabika za Jaimona Lidseya to na papierze spore wzmocnienie. Trudno będzie jednak zastąpić Jakuba Miśkowiaka, który był jednym z lepszych U24 w PGE Ekstralidze. Polak może nie był liderem drużyny, ale odgrywał kluczową rolę w zespole. W wielu spotkaniach przechylił szalę zwycięstwa na stronę grudziądzan.

Wzmacnia się także Stelmet Falubaz Zielona Góra, który Jarosława Hampela i Rasmusa Jensena wymieni na Dominika Kuberę oraz Andrzeja Lebiediewa. Mocna będzie także Fogo Unia Leszno, która sprowadzi Keynana Rew i Piotra Pawlickiego w miejsce Josha Pickeringa. To oznacza, że rywalizacja o fazę play-off będzie bardzo zacięta.

Bayersystem GKM Grudziądz - 46 (75):

9. Michael Jepsen Jensen (2,3,2,2*,2*) 11+2

10. Jaimon Lidsey (1,0,1,-) 2

11. Jakub Miśkowiak (1*,1*,1,3,0) 6+2

12. Max Fricke (0,2,3,3,1) 9

13. Wadim Tarasienko (2,1,3,3,3) 12

14. Jan Przanowski (0,0,-) 0

15. Kevin Małkiewicz (3,0,1,1,1) 6

16. Kacper Łobodziński

Betard Sparta Wrocław - 44 (105):

1. Brady Kurtz (3,3,3,0,0) 9

2. Maciej Janowski (1,2*,u,2,2*) 7+2

3. Bartłomiej Kowalski (0,0,0,0) 0

4. Dan Bewley (2*,3,2,1,3) 11+1

5. Artiom Łaguta (3,2,2,2,1) 10

6. Jakub Krawczyk (1*,3,0) 4+1

7. Marcel Kowolik (2,1*,0) 3+1

8. Nikodem Mikołajczyk

