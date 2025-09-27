Sparta Wrocław przypieczętowała zdobycie medalu. W tle głośne odejście i katastrofa gwiazd
Betard Sparta Wrocław potwierdziła formalności, czyli zdobyła brązowy medal. Ogromna zaliczka z pierwszego meczu ustawiła przebieg dwumeczu. Bayersystem GKM Grudziądz potrzebował sportowego cudu, by marzyć o odrobieniu strat ze Stadionu Olimpijskiego. Tak jednak się nie stało. Goście już po szóstym biegu potwierdzili, że temat medalu jest zamknięty. Po stronie gospodarzy najjaśniejszym punktem był lider zespołu Michael Jepsen Jensen.
Wrocławianie od samego początku pokazali, że są bardzo dobrze przygotowani do meczu. Można odczuć, że spóźnili się z formą o tydzień, bo gdyby byli tak dysponowani z Pres Grupą Deweloperską Toruń, to by walczyli w finale zamiast Aniołów. Musieli jednak zadowolić się brązowym medalem. To zadedykowany medal dla Dariusza Śledzia, który przed meczem ogłosił, że to jego ostatni sezon w roli menedżera Sparty. Gospodarze na osłodę walczyli o zwycięstwo meczowe.
Katastrofa Maxa Fricke'a i Jaimona Lidseya w play-off
Jaimon Lidsey pokazał, dlaczego działacze GKM-u nie zdecydowali się na kontynuację współpracy. Australijczyk jest bardzo chimerycznym zawodnikiem, który raz pojedzie lepiej, raz gorzej. W kluczowej fazie sezonu od 14 kolejki jednak jego wyniki są katastrofalne. Brakuje mu prędkości, traci punkty na trasie. Wobec tego wydaje się, że transfer Maksyma Drabika będzie sporym wzmocnieniem.
Podobnie w przypadku Maxa Fricke'a, który również w kluczowej fazie sezonu nie jest sobą. To najgorszy rok mistrza świata juniorów w barwach GKM-u. Kończy sezon ze średnią poniżej 2 punktów na bieg, co w ostatnich dwóch latach się nie zdarzyło. Jedno jest pewne, w play-offach nie wywiązał się z roli lidera i rozgrywki PGE Ekstraligi zakończy z kwaśną miną. Jeden w miarę udany mecz w fazie play-off niczego nie zmienia.
Ściganie na torze w Grudziądzu. Będzie większa konkurencja
Co ciekawe, to były jedne z ciekawszych zawodów na torze w Grudziądzu jakie oglądaliśmy w tym roku. Spore show na torze sprawili Michael Jepsen Jensen, Dan Bewley, czy też Brady Kurtz. To na osłodę dla kibiców GKM-u, który w play-offach został mocno zweryfikowany przez silniejsze zespoły.
- To był maksimum jaki można było w tym sezonie wyciągnąć. Mecze w rundzie zasadniczej w Grudziądzu były wygrane przez Wrocław, Lublin oraz Toruń. W przyszłym roku na miejsce czwarte będzie większa konkurencja - mówił Zbigniew Fiałkowski na antenie Eleven Sports.
Transfer Drabika nie jest gwarancją play-off
Transfer Maksyma Drabika za Jaimona Lidseya to na papierze spore wzmocnienie. Trudno będzie jednak zastąpić Jakuba Miśkowiaka, który był jednym z lepszych U24 w PGE Ekstralidze. Polak może nie był liderem drużyny, ale odgrywał kluczową rolę w zespole. W wielu spotkaniach przechylił szalę zwycięstwa na stronę grudziądzan.
Wzmacnia się także Stelmet Falubaz Zielona Góra, który Jarosława Hampela i Rasmusa Jensena wymieni na Dominika Kuberę oraz Andrzeja Lebiediewa. Mocna będzie także Fogo Unia Leszno, która sprowadzi Keynana Rew i Piotra Pawlickiego w miejsce Josha Pickeringa. To oznacza, że rywalizacja o fazę play-off będzie bardzo zacięta.
Bayersystem GKM Grudziądz - 46 (75):
9. Michael Jepsen Jensen (2,3,2,2*,2*) 11+2
10. Jaimon Lidsey (1,0,1,-) 2
11. Jakub Miśkowiak (1*,1*,1,3,0) 6+2
12. Max Fricke (0,2,3,3,1) 9
13. Wadim Tarasienko (2,1,3,3,3) 12
14. Jan Przanowski (0,0,-) 0
15. Kevin Małkiewicz (3,0,1,1,1) 6
16. Kacper Łobodziński
Betard Sparta Wrocław - 44 (105):
1. Brady Kurtz (3,3,3,0,0) 9
2. Maciej Janowski (1,2*,u,2,2*) 7+2
3. Bartłomiej Kowalski (0,0,0,0) 0
4. Dan Bewley (2*,3,2,1,3) 11+1
5. Artiom Łaguta (3,2,2,2,1) 10
6. Jakub Krawczyk (1*,3,0) 4+1
7. Marcel Kowolik (2,1*,0) 3+1
8. Nikodem Mikołajczyk