Sparta Wrocław nie daje za wygraną. A w Stali Gorzów panika, prezes gasi pożary

Wczoraj informowaliśmy, że Maciej Janowski może odejść ze Sparty. Takie sensacyjne doniesienia obiegły żużlową Polskę po niedzielnym finale PGE Ekstraligi, gdzie Motor rywalizował z Apatorem. Tam równie dużo, jak o złocie dla Apatora mówiło się o tym, że załamana brakiem finału Sparta wymieni Janowskiego na innego polskiego zawodnika.

Janowski ma spokój, ale teraz Bewley siedzi, jak na szpilkach

Teraz już wiemy, że doszło do spotkania prezesa Sparty z Janowskim i panowie doszli do porozumienia. Sytuacja się uspokoiła, a Janowski może spać spokojnie, bo nie udało się znaleźć innego Polaka na jego miejsce. Do wczoraj mówiło się, że może nim być Piotr Pawlicki, ale FOGO Unia Leszno ogłosiła powrót Pawlickiego, więc temat został raczej zamknięty.

Sparta nie daje jednak za wygraną. Zagrożenie przeniosło się jednak z Janowskiego na Daniela Bewleya. Anglik zdobył w tym roku brąz w Grand Prix, ale w lidze jechał gorzej niż przed rokiem. Zawodził w wielu spotkaniach. Patrząc na niego, wielu ekspertów mówiło, że wygląda tak, jakby zatrzymał się w rozwoju. W zdobyciu medalu w GP to nie przeszkodziło, ale w PGE Ekstralidze jego średnia spadła.

A w Stali Gorzów panika. Boją się o Jacka Holdera

Działania Sparty powodują w każdym razie, że w Stali Gorzów mamy coraz większą panikę. Jak słyszymy od jednej z osób w klubie, wiceprezes Patryk Broszko musi gasić pożary związane z tym, że Sparta chce wyciągnąć ze Stali Jacka Holdera. Australijczyk zawarł ze Stalą porozumienie na starty w 2026 pod warunkiem, że ta utrzyma się w PGE Ekstralidze. Czy tak będzie, to przekonamy się 5 października, bo w tym dniu odbędzie się drugi mecz barażowy o Ekstraligę pomiędzy Stalą i Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Pierwszy Polonia wygrała 47:43, ale to Stal będzie zdecydowanym faworytem drugiego spotkania w Gorzowie.

Inna sprawa, że utrzymanie Stali wcale nie musi zamknąć tematu. Sparta rzekomo jest gotowa nawet na to, żeby zapłacić umowną karę zapisaną w kontrakcie Holdera. Chodzi o pół miliona złotych, które zawodnik miałby zapłacić za zerwanie umowy. Taka klauzula jest w jego porozumieniu ze Stalą.

Paulina Czarnota-Bojarska wprost o aktualnych wydarzeniach w Ekstraklasie. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

Tego potrzebuje Sparta. Bewley pasuje do układanki

Zasadniczo można się spodziewać, że Sparta będzie bardzo zdeterminowana, a Bewley, pomimo ważnego kontraktu, nie może spać spokojnie. I to zagrożenie już nie przeniesie się na innego zawodnika. Dla Sparty sens ma bowiem jedynie wymiana zawodnika zagranicznego na innego obcokrajowca. Polaków Sparta nie ma co ruszać. Potrzebuje bowiem mieć trzech krajowych seniorów, by za rok wstawić do składu zagranicznego juniora Mikkela Andersena. Przepisy stanowią, że zagraniczny junior może jechać, ale w składzie musi być czterech Polaków. W Sparcie to będą seniorzy Janowski, Artiom Łaguta i Bartłomiej Kowalski oraz junior Marcel Kowolik.

Dodajmy, że wcześniej rozpatrywano wymianę Janowskiego, ale tylko wówczas, gdyby przyszedł za niego inny Polak. Nie było opcji wymiany Janowskiego na zawodnika zagranicznego, dlatego po ogłoszeniu Pawlickiego w Unii ten pomysł został odłożony na półkę.

Daniel Bewley zamyślony. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder, zwycięzca GP w Warszawie 2025 Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski. Pojawiły się plotki o jego odejściu ze Sparty Wrocław Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński