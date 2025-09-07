Sparta Wrocław na kolanach. Liderzy polskiego klubu zawalili, żona prezesa łapała się za głowę

Co za mecz, co za emocje. Tak można określić to, co się działo we Wrocławiu. Sparta zaczęła fatalnie, bo strata w dwumeczu praktycznie się nie zmniejszała. Wszystko jednak zmienił zryw w ostatniej serii startów. Cały stadion się uniósł, co było kulminacyjnym momentem spotkania.

Nerwowy początek Sparty Wrocław. Patryk Dudek jak w transie

Nerwowo zaczęła zawody Betard Sparta Wrocław. Gospodarze mieli spore problemy z wygrywaniem biegów. Brakowało im startów oraz prędkości. Wiele mówi, że po dwóch seriach mieli na koncie trzy wygrane wyścigi, gdzie goście zwyciężyli o jeden bieg więcej.

Mimo to, mieli cztery punkty przewagi. To zasługa Patryka Dudka. Bez niego strata byłaby o wiele większa. Polak wygrał dwa starty w wyścigach, gdzie jego partnerzy z pary dojeżdżali na ostatnim miejscu. Wystarczy sobie to obliczyć, gdyby Polak nie był tak dobrze dysponowany to Sparta miałaby odrobione większość punktów.

Liderzy Sparty Wrocław nie istnieli. Zabrali im marzenia

Zawodnicy kontraktowani na liderów Betard Sparty Wrocław kompletnie nie istnieli przy tercecie Pres Grupy Deweloperskiej Toruń. Sajfutdinow, Michelsen, Dudek pokazywali, że są bardzo dobrze dopasowani, a co więcej świetnie czytali tor.

W zasadzie tylko Brady Kurtz dysponował odpowiednią prędkością. Po 10 biegach gospodarze seniorów mieli zaledwie 2 wygrane wyścigi, gdzie goście mieli aż siedem. To był istny nokaut i katastrofa. Najlepiej pokazuje to reakcja Pani Krystyny Kloc, która po biegach łapała się za głowę. Wtedy już było wiadome, że sytuacja wrocławian jest już bardzo trudna.

Niesamowity zryw Betard Sparty Wrocław. Walka do samego końca z Apatorem Toruń

Wydawało się, że jest już po wszystkim. Jednak niesamowity zryw w czwartej serii zrobiła Betard Sparta Wrocław. Trzy biegi i wyniki - 4:2, 4:2 oraz 5:1, gdzie Maciej Janowski w niesamowitym stylu po trasie wyprzedził Emila Sajfutdinowa. To dało wiele wiary w obozie wrocławskim, choć zadanie było niezwykle trudne. W biegach nominowanych potrzebowali 9 punktów, by wejść do wielkiego finału. Pokonany został nawet Patryk Dudek przez Brady'ego Kurtza, który wcześniej nie znalazł pogromcy.

Bieg czternasty decydował już o wszystkim. Gospodarze, by marzyć dalej o finale musieli wygrać przynajmniej 4:2. Bartłomiej Kowalski wygrał start, zakładając Patryka Dudka. Szeroko napędzał się Maciej Janowski. Zawodnik U24 widział to i próbował zablokować Mikkela Michelsena, ten jednak pokazał większy spryt. Przyciął i wyprzedził Kowalskiego. W to wszystko wjechał Patryk Dudek i torunianie wygrali podwójnie, awansując do finału.

Betard Sparta Wrocław - 47 (85):

9. Brady Kurtz (2,3,1,3,2) 11

10. Maciej Janowski (3,1,0,2*,1) 7+1

11. Bartłomiej KOwalski (1*,1*,1*,3,0) 6+3

12. Dan Bewley (0,2,2,1) 5

13. Artiom Łaguta (2,2,2,3,1*) 10+1

14. Marcel Kowolik (3,0,1*) 4+1

15. Jakub Krawczyk (2*,1*,1)

16. Nikodem Mikołajczyk

Pres Grupa Deweloperska Toruń -

1. Patryk Dudek (3,3,2*,2,2*,3) 15+2

2. Robert Lambert (1,0,3,2,-) 6

3. Jan Kvech (0,0,-,0) 0

4. Mikkel Michelsen (1*,3,3,0,3) 10+1

5. Emil Sajfutdinow (3,2,3,1,0) 9

6. Antoni Kawczyński (1,2,0,0) 3

7. Mikołaj Duchiński (0,-,0) 0

8. Krzysztof Lewandowski (0)

Maciej Janowski dziękuje kibicom za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski