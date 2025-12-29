Skrytykował polskie tory, wsadził kij w mrowisko. Mistrz świata bez hamulców

Dla wielu kibiców brak kolejnego złota dla Lublina był szokiem. Dla Nickiego Pedersenia nieoczekiwanie jest to zbawieniem. Legendarny zawodnik w wywiadzie dla Polsatu Sport przyznał wprost, że dominacja jednej drużyny zabijała ducha rywalizacji. Triumf Pres Grupy Deweloperskiej Toruń to dla niego powiew świeżości, którego ta dyscyplina desperacko potrzebowała.

"Dobrze, że Motor Lublin nie obronił tytułu"

Pedersen, patrząc z perspektywy dobra całej dyscypliny, nie ukrywa satysfakcji z rozstrzygnięć sezonu 2025 - Chcę podkreślić, że dla dobra polskiego ligowego krajobrazu, dobrze stało się, że Lublin nie obronił mistrzowskiego tytułu. To byłoby zbyt nudne, gdyby Motor co roku sięgał po złoto. Każda dyscyplina sportu nie przepada za hegemonią - diagnozuje chłodno Duńczyk.

Jego zdaniem zmiana na tronie to najlepsze, co mogło spotkać PGE Ekstraligę. - Musi być zmiana, różnorodność. (...) Uważam, że to dobrze dla speedwaya, że Toruń sięgnął po złoty medal.

Atak na "polskie autostrady". Nie kryje słów oburzenia

Jednak najmocniejsze słowa padły pod adresem sposobu przygotowywania torów i wyszkolenia młodego pokolenia. Pedersen, wychowany na trudnych, technicznych owalach, z politowaniem patrzy na dzisiejsze "stoły", które wybaczają błędy.

Według niego, obecny żużel w Polsce stał się zbyt prosty. - Spójrz na dzisiejszy żużel w Polsce. Duże, długie tory z bezpieczną nawierzchnią bez dziur premiują juniorów, którzy nie muszą być świetnie wyszkoleni technicznie - punktuje bez litości.

Technika? Niepotrzebna. "Pełna kita i gra muzyka"

Diagnoza Pedersena jest bolesna dla szkoleniowców. Twierdzi on, że dziś nie trzeba być wirtuozem motocykla, by wygrywać. Wystarczy odkręcić gaz i mieć "rakietę" pod siedzeniem.

- Istotne, aby dysponowali szybkim sprzętem. Pełna kita, manetka na maksimum i gra muzyka. Tak niewiele dziś wystarczy, aby wygrywać wyścigi w polskiej ekstralidze - kwituje gorzko mistrz. Jego słowa z pewnością wywołają burzę, ale trudno odmówić im ziarna prawdy. Z pewnością wiele legend żużla zgodzi się z tezą wielkiego mistrza.

Nicki Pedersen, czyli wulkan emocji. 3-krotny mistrz świata obok którego nie sposób przejść obojętnie. AFP

Nicki Pedersen w rozmowie z Bartoszem Zmarzlikiem. Duńczyk tutaj spokojny, ale kiedy zakłada kask zmienia się nie do poznania. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński