Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skończyli sezon bez medalu. "Totalna klęska", czas na transfery

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

ZOOleszcz GKM Grudziądz ma za sobą najlepszy w historii sezon w PGE Ekstralidze. Drużyna awansowała do play-offów, ale tam upragnionego medalu nie udało się wywalczyć. - Zaważył mecz we Wrocławiu. To była klęska, nie spodziewaliśmy takiego wyniku - mówi nam prezes Marcin Murawski. Apetyty rosną jednak w miarę jedzenia, bo GKM za rok ma powalczyć znów o medal. Pomóc w tym mają transfery.

GKM Grudziądz za rok chciałby znów powalczyć o medal.
GKM Grudziądz za rok chciałby znów powalczyć o medal.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM po porażce 61:29 we Wrocławiu nieco poprawił sobie humor wygrywając z Betard Spartą Wrocław rewanżowy mecz o brąz. Medal przeszedł jednak klubowi koło nosa. Za rok jednak drużyna Roberta Kościechy ma skuteczniej o niego powalczyć.

Jeden mecz zabrał GKM-owi marzenia

Wszystko rozstrzygnęło się we Wrocławiu, bo wynik 61:29 to była dla nas totalna klęska i upokorzenie - mówi nam prezes Marcin Murawski, którego pytamy o podsumowanie dwumeczu o brąz. - Nikt się nastawiał na taki pogrom. Liczyliśmy przynajmniej na 40 punktów, ale rzeczywistość nas zweryfikowała.

- Oznacza to, że dalej musimy pracować i jest nam daleko do topowej trójki. Naszym założeniem jest jednak budować stabilny klub i piąć się w górę. Na razie nam się to udaje, bo przecież osiągnęliśmy czołową czwórkę, co zakładaliśmy przed sezonem - dodaje.

W Grudziądzu nikt nie zamierza jednak płakać nad rozlanym mlekiem, bo końcowy wynik i tak jest zgodny z przedsezonowymi założeniami. Drużyna GKM-u w wielu meczach prezentowała się znacznie powyżej oczekiwań. Jeszcze przed startem rozgrywek wielu ekspertów wyżej oceniało szansę na play-offy choćby nawet Falubazu Zielona Góra.

Marek Papszun: Naszym celem jest wyjście z grupy i liczę, że w czwartek zrobimy pierwszy krok. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Te transfery jeszcze bardziej wzmocnią GKM

Obecnie władze klubu są bardzo blisko zamknięcia składu na kolejny sezon. W drużynie zostają Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Vadim Tarasienko i dwójka juniorów - Kevin Małkiewicz oraz Jan Przanowski. Ten zestaw personalny uzupełni Maksym Drabik, który powinien być dużym wzmocnieniem.

- Potrzebujemy jeszcze chwili na ogłoszenie transferów. Na razie jest czas podsumowań i zamknięcia obecnego sezonu. Wkrótce pomyślimy o tym, jak przekazać wszystkie informacje kibicom - mówi Murawski.

Jedyny znak zapytania pozostaje przy zawodniku U-24. Do tej pozycji przymierzany był Mathias Pollestad, jednak wcześniej wymagana jest zgoda Stali Gorzów. - Temat tej pozycji nie jest jeszcze zamknięty. Trwają negocjacje. Rozmawiamy z kilkoma zawodnikami. To nie jest łatwe, bo zawodników U-24 z roku na rok jest coraz mniej. Myślę nawet sobie, że ta pozycja staje się najtrudniejszą do obsadzenia w klubie - podsumował prezes GKM-u.

Szczęśliwy prezes GKM-u Grudziądz, Marcin Murawski
Szczęśliwy prezes GKM-u Grudziądz, Marcin MurawskiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Grupa żużlowców ubranych w niebieskie kombinezony z numerami na plecach celebruje sukces na torze, podnosząc ręce w kierunku tłumu kibiców zgromadzonych na trybunach.
zawodnicy GKM-u Grudziądz cieszą się z kibicamiTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Grupa zawodników żużlowych w niebiesko-żółtych kombinezonach zespołu GKM Grudziądz siedzi i stoi w otwartym bagażniku czarnego pickupa na stadionie podczas wydarzenia sportowego; w tle widoczna jest publiczność oraz elementy toru żużlowego.
GKM Grudziądz w trakcie prezentacjiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja