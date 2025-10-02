Skończyli sezon bez medalu. "Totalna klęska", czas na transfery

GKM po porażce 61:29 we Wrocławiu nieco poprawił sobie humor wygrywając z Betard Spartą Wrocław rewanżowy mecz o brąz. Medal przeszedł jednak klubowi koło nosa. Za rok jednak drużyna Roberta Kościechy ma skuteczniej o niego powalczyć.

Jeden mecz zabrał GKM-owi marzenia

Wszystko rozstrzygnęło się we Wrocławiu, bo wynik 61:29 to była dla nas totalna klęska i upokorzenie - mówi nam prezes Marcin Murawski, którego pytamy o podsumowanie dwumeczu o brąz. - Nikt się nastawiał na taki pogrom. Liczyliśmy przynajmniej na 40 punktów, ale rzeczywistość nas zweryfikowała.

- Oznacza to, że dalej musimy pracować i jest nam daleko do topowej trójki. Naszym założeniem jest jednak budować stabilny klub i piąć się w górę. Na razie nam się to udaje, bo przecież osiągnęliśmy czołową czwórkę, co zakładaliśmy przed sezonem - dodaje.

W Grudziądzu nikt nie zamierza jednak płakać nad rozlanym mlekiem, bo końcowy wynik i tak jest zgodny z przedsezonowymi założeniami. Drużyna GKM-u w wielu meczach prezentowała się znacznie powyżej oczekiwań. Jeszcze przed startem rozgrywek wielu ekspertów wyżej oceniało szansę na play-offy choćby nawet Falubazu Zielona Góra.

Te transfery jeszcze bardziej wzmocnią GKM

Obecnie władze klubu są bardzo blisko zamknięcia składu na kolejny sezon. W drużynie zostają Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Vadim Tarasienko i dwójka juniorów - Kevin Małkiewicz oraz Jan Przanowski. Ten zestaw personalny uzupełni Maksym Drabik, który powinien być dużym wzmocnieniem.

- Potrzebujemy jeszcze chwili na ogłoszenie transferów. Na razie jest czas podsumowań i zamknięcia obecnego sezonu. Wkrótce pomyślimy o tym, jak przekazać wszystkie informacje kibicom - mówi Murawski.

Jedyny znak zapytania pozostaje przy zawodniku U-24. Do tej pozycji przymierzany był Mathias Pollestad, jednak wcześniej wymagana jest zgoda Stali Gorzów. - Temat tej pozycji nie jest jeszcze zamknięty. Trwają negocjacje. Rozmawiamy z kilkoma zawodnikami. To nie jest łatwe, bo zawodników U-24 z roku na rok jest coraz mniej. Myślę nawet sobie, że ta pozycja staje się najtrudniejszą do obsadzenia w klubie - podsumował prezes GKM-u.

