Skończyli panowanie Motoru. Wybuchła euforia. Gwiazda zwraca uwagę na jedno

Orlen Oil Motor Lublin stracił panowanie w PGE Ekstralidze na rzecz PRES Grupa Deweloperska Toruń. Klub z Grodu Kopernika wykorzystał do bólu atut własnego toru i problemy gości na ich obiekcie.

Sajfutdinow otwarcie o ewentualnej pomocy Bloedornowi

Teraz większość ekspertów nie ma złudzeń, że przy odrobinie szczęścia torunianie mogą obronić złoto. Chodzi głównie o roszady kadrowe w Motorze, które mają osłabić ich siłę rażenia. W Toruniu za to niewiele się zmieni, bo z przyczyn regulaminowych wymieniono jedynie Jana Kvecha na Noricka Bloedorna.

Niemiec będzie debiutować w elicie. Lider drużyny zapowiedział już, że w drużynie zrobią wszystko, by ułatwić mu zdobywanie punktów. - Nie wiem, na ile będzie w stanie wejść w buty Jana, ale Norick jest również bardzo doświadczonym żużlowcem. Jeśli nie będzie sobie radził, to na pewno mu pomożemy wejść na odpowiednie tory, tak by on także pomagał nam punktowo i dorzucał cenne zdobycze do dorobku drużyny - mówi Emil Sajfutdinow.

Lider "Apatora" tonuje nastroje. "Nie będzie nam łatwo"

W Toruniu trwa teraz euforia, co najlepiej obrazuje liczba sprzedanych karnetów na nadchodzące rozgrywki. Kibice liczą na obronę złota i że to "Apator" tym razem zdominuje PGE Ekstraligę. Sajfutdinow tonuje jednak nastroje i panujący hurraoptymizm. Poza tym warto pamiętać, że w przeszłości torunianie wielokrotnie dysponowali mocną drużyną, by finalnie nie osiągnąć zamierzonego sukcesu.

- Mam respekt do każdego zespołu, który rywalizuje w PGE Ekstralidze. Z pewnością to będzie ciężki sezon, podobnie jak miniony. Musimy zbudować dobrą atmosferę w zespole i po pierwsze awansować do fazy play-off, a następnie rozpocząć walkę od zera i wejść do finału. Wiem, że nie będzie nam łatwo, ale jestem pewien, że mamy bardzo mocną drużynę i byłoby fajnie, gdyby udało nam się obronić mistrzostwo i udowodnić przede wszystkim sobie, że stać nas na to - kwituje.

Emil Sajfutdinow TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow, Piotr Baron Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Norick Bloedorn podczas SoN2 w Toruniu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport