Skończyli panowanie Motoru. Wybuchła euforia. Gwiazda zwraca uwagę na jedno

Szymon Makowski

Szymon Makowski

PRES Toruń zakończył w 2025 roku trzyletnią dominację Orlen Oil Motoru Lublin. Mistrz Polski wrócił do Grodu Kopernika po 17 latach, a kibice zaczęli bić rekordy sprzedaży karnetów na nadchodzące rozgrywki. W dodatku eksperci nie mają wątpliwości, wskazując torunian jako głównych faworytów do obrony tytułu. - Mam respekt do rywali. To będzie ciężki sezon - uspokaja Emil Sajfutdinow na łamach ekstraliga.pl. Lider drużyny wskazał, na co muszą uważać.

Piotr Baron, Emil Sajfutdinow
Piotr Baron, Emil SajfutdinowŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Orlen Oil Motor Lublin stracił panowanie w PGE Ekstralidze na rzecz PRES Grupa Deweloperska Toruń. Klub z Grodu Kopernika wykorzystał do bólu atut własnego toru i problemy gości na ich obiekcie.

Sajfutdinow otwarcie o ewentualnej pomocy Bloedornowi

Teraz większość ekspertów nie ma złudzeń, że przy odrobinie szczęścia torunianie mogą obronić złoto. Chodzi głównie o roszady kadrowe w Motorze, które mają osłabić ich siłę rażenia. W Toruniu za to niewiele się zmieni, bo z przyczyn regulaminowych wymieniono jedynie Jana Kvecha na Noricka Bloedorna.

Niemiec będzie debiutować w elicie. Lider drużyny zapowiedział już, że w drużynie zrobią wszystko, by ułatwić mu zdobywanie punktów. - Nie wiem, na ile będzie w stanie wejść w buty Jana, ale Norick jest również bardzo doświadczonym żużlowcem. Jeśli nie będzie sobie radził, to na pewno mu pomożemy wejść na odpowiednie tory, tak by on także pomagał nam punktowo i dorzucał cenne zdobycze do dorobku drużyny - mówi Emil Sajfutdinow.

Lider "Apatora" tonuje nastroje. "Nie będzie nam łatwo"

W Toruniu trwa teraz euforia, co najlepiej obrazuje liczba sprzedanych karnetów na nadchodzące rozgrywki. Kibice liczą na obronę złota i że to "Apator" tym razem zdominuje PGE Ekstraligę. Sajfutdinow tonuje jednak nastroje i panujący hurraoptymizm. Poza tym warto pamiętać, że w przeszłości torunianie wielokrotnie dysponowali mocną drużyną, by finalnie nie osiągnąć zamierzonego sukcesu.

- Mam respekt do każdego zespołu, który rywalizuje w PGE Ekstralidze. Z pewnością to będzie ciężki sezon, podobnie jak miniony. Musimy zbudować dobrą atmosferę w zespole i po pierwsze awansować do fazy play-off, a następnie rozpocząć walkę od zera i wejść do finału. Wiem, że nie będzie nam łatwo, ale jestem pewien, że mamy bardzo mocną drużynę i byłoby fajnie, gdyby udało nam się obronić mistrzostwo i udowodnić przede wszystkim sobie, że stać nas na to - kwituje.

Zobacz również:

Paweł Piskorz
Metalkas 2. Ekstraliga

Nagłe odejście przed startem sezonu. Polski klub traci menadżera

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Zawodnik żużlowy w pełnym stroju z kaskiem na głowie, stojący obok innych uczestników na zawodach. Na jego kamizelce widoczne są logotypy sponsorów oraz godło narodowe.
Emil SajfutdinowTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow, Piotr Baron
Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow, Piotr BaronŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w pełnym kombinezonie i kasku po zakończonym wyścigu, na pierwszym planie, z widocznym zmęczeniem na twarzy; w tle inny zawodnik w stroju sportowym oraz rozmyte postacie.
Norick Bloedorn podczas SoN2 w ToruniuTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja