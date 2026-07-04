Skandal na polskim stadionie. Rosjanin wziął megafon, wszystko się nagrało. Wulgarna odpowiedź

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Piątkowy mecz PGE Ekstraligi pomiędzy Fogo Unią Leszno, a Betard Spartą Wrocław obfitował w wielkie emocje nie tylko na torze. Minimalnie lepsi okazali się goście (46:44). Na trybunach było bardzo "gorąco" także po zakończeniu spotkania. Śpiewy Artioma Łaguty ze swoimi kibicami dolały oliwy do ognia.

Artiom Łaguta zaintonował piosenkę, która nie spodobała się kibicom Unii Leszno
Gorąco na stadionie w Lesznie. Padło sporo wulgaryzmówGleb Soboliev / PressFocus /NEWSPIX.PL / screen Canal+ SportNewspix.pl

Tegoroczne rozgrywki PGE Ekstraligi są niezwykle emocjonujące. W piątkowy wieczór doszło do starcia o pierwsze miejsce w ligowej tabeli pomiędzy Fogo Unią Leszno, a Betard Spartą Wrocław. Stadion wielkopolskiego zespołu wypełnił się do ostatniego miejsca, a kibice zobaczyli niezwykle wyrównane widowisko. Ostatecznie 46:44 górą byli Wrocławianie.

Skandal na polskim stadionie. Wśród "bohaterów" Rosjanin z polskim paszportem

Nie jest tajemnicą, że kibice z Leszna i Wrocławia nie pałają do siebie miłością. W trakcie spotkania można było usłyszeć wiele niecenzuralnych okrzyków, a to nie koniec "emocji". Po ostatnim wyścigu lider zespołu gości, Maciej Janowski podjechał pod sektor gości, aby fetować wygraną. Zawodnik został obrzucony butelkami, ale nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia. - Może to było niepotrzebne, ale gdzieś tam te emocje rosły w nas wszystkich od początku, od prezentacji gdzie śpiewano w naszym kierunku, żeby połamać nasze kości. Dużo nieprzyjemnych rzeczy. Wiadomo, że jako zawodnicy powinniśmy być na to odporni i byliśmy. Na końcu postanowiłem podgrzać atmosferę. Może faktycznie niepotrzebnie, ale to było silniejsze ode mnie - skomentował Janowski na łamach portalu "po-bandzie.com.pl".

To jednak nie koniec kontrowersji. Kamery Canal+ uchwyciły jak Artiom Łaguta świętował zwycięstwo. Rosjanin z polskim paszportem wziął megafon i zaintonował piosenkę: "Unia Leszno to nie jest polski klub", co doskonale widać na nagraniach.

Z kolei po meczu grupka fanów leszczyńskiego klubu krzyczała w jego kierunku obraźliwe słowa.

- Okrzyki kibiców nie robią na mnie żadnego wrażenia. Ja o nich nie myślę, bo ci kibice są dużo poziomów pode mną. Cristiano Ronaldo też nie zwraca uwagi na okrzyki kibiców i ja mogę patrzeć na niego z tej perspektywy, z której oni patrzą na mnie - przyznał zawodnik, cytowany przez "WP SportoweFakty".

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