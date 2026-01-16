Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne wieści ws. transferu Zmarzlika. Tych głosów nie może zlekceważyć

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Ważą się losy kontraktu Bartosza Zmarzlika na 2027. Decyzja powinna zapaść do końca lutego. O mistrza świata biją się jego dotychczasowy klub Orlen Oil Motor Lublin oraz najbogatszy klub żużlowy w Polsce Betard Sparta Wrocław. Prezes Andrzej Rusko niedawno mówił, że ma miliony w budżecie, ale nie ma ich na co wydać. To się zmieniło. Jednak Zmarzlik powinien zamienić Motor na Spartę nie tylko ze względu na pieniądze. Po rozmowach z osobami ze środowiska żużlowego zebraliśmy dziesięć powodów.

Sportowiec w czarnej koszulce i czapce z numerem 95 na tle plakatu oraz ujęcie żużlowca w niebieskim kombinezonie na motocyklu podczas zawodów na torze.
Bartosz Zmarzlik powinien podpisać kontrakt ze Spartą Wrocław jeśli chce zdobyć siódme złoto w Grand Prix.East News

Jeśli Bartosz Zmarzlik zostanie w Orlen Oil Motorze Lublin, to dalej będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Po rozmowach z ekspertami zebraliśmy jednak dziesięć powodów, dla których 6-krotny mistrz świata powinien zmienić klub. Ma taką możliwość, bo na stole leży oferta Betardu Sparty Wrocław.

Sparta Wrocław na 3-4 lata, a potem emerytura w Stali Gorzów

Po pierwsze - nowe wyzwanie. Po sezonie 2026 Zmarzlik będzie miał 4-letni staż w Motorze. Taki sam, jak miał Tomasz Gollob, kiedy zamieniał Unię Tarnów na Stal Gorzów, gdzie zaczął swoją wędrówkę na szczyt, po złoto. Zmarzlik już jest na tej ścieżce, ale przecież marzy o siódmym i ósmym tytule. Sparta to może być zmiana, która mu w tym pomoże.

Po drugie - będzie bliżej domu. Do Wrocławia będzie jechał trzy i pół godziny zamiast sześciu do Lublina. Zresztą na trening do Lublina wyjeżdżał dzień prędzej. Logistycznie jest do dla niego kłopotliwe. Jeszcze bardziej jeśli weźmie się pod uwagę starty w lidze szwedzkiej. Z Gorzowa na prom w Świnoujściu miał rzut beretem, z Lublina na prom ma zdecydowanie dalej.

Po trzecie - Sparta od 2027, to może być idealny układ. Podpisze kontrakt na 3-4 lata, a potem będzie mógł iść na emeryturę do Stali Gorzów, która do tego czasu, do 2030, powinna się ogarnąć, jak chodzi o sytuację finansową i długi. Teraz brakuje jej tych kilku milionów, które są potrzebne, by usiąść do stołu ze Zmarzlikiem.

Jazda w najlepszym zespole i Brady Kurtz pod nosem

Po czwarte - głośno o tym, że Motor w 2027 ma jeździć na obcym stadionie. Zatem teraz Zmarzlik będzie mógł się pożegnać z kibicami w Lublinie, a jego odejście za rok nie będzie aż takie bolesne.

Po piąte - Brady Kurtz pod nosem. Będzie mógł z bliska podpatrywać swojego największego rywala w Grand Prix i może tylko na tym skorzystać. A Zmarzlik potrafi podpatrywać jak mało kto. Jest w tym mistrzem. Wystarczy mu kilka minut w boksie rywala, by zdobyć jakąś cenną informację i wyciągnąć z niej właściwe wnioski.

Po szóste - jazda w topowym, najlepszym zespole. Motor po pięciu finałach i pierwszych odejściach gwiazd (Dominik Kubera, Jack Holder) zdaje się być w lekkiej defensywie. Nic w tym złego. Każda drużyna po fali sukcesów musiała zejść ze szczytu, by odsapnąć. Motor zdaje się, jest w takim momencie. Za to Sparta jest na fali wznoszącej.

Prezes Rusko znów wyśle zaproszenie na trening przed Grand Prix

Po siódme - Wrocław ma Grand Prix. W 2025 prezes Andrzej Rusko osobiście zaprosił Zmarzlika na trening do Wrocławia przed rundą GP i pomógł mu tym samym w walce o złoto. Jeśli teraz Zmarzlik przyjmie ofertę, to znów dostanie zaproszenie, które może być na wagę złota. Znając ambicje prezesa Rusko, w ciemno można założyć, że przedłużenie kontraktu na GP na kolejne lata jest kwestią czasu.

Po ósme - jeszcze większa kasa. W Motorze Zmarzlik ma zarabiać nawet 6 milionów złotych. W Sparcie to może być 6,5-7 milionów złotych. Sparta ma budżet większy od Motoru o 7,5 miliona złotych. To najbogatszy klub żużlowy w Polsce.

Sparta Wrocław drugi raz takiej oferty już nie złoży

Po dziewiąte - drugi raz takiej oferty może już nie dostać. Sparta chce Zmarzlika teraz, bo to część planu na potrójną koronę. Jeśli jednak Zmarzlik odmówi i przedłuży umowę z Motorem na 2027, to Sparta może stracić zainteresowanie. Może już nie chcieć Zmarzlika na 2028.

Po dziesiąte - ta zmiana jest mu potrzebna, bo najbliższe dwa, trzy lata będą kluczowe dla Zmarzlika. Jest coraz starszy i z każdym rokiem będzie mu coraz trudniej o kolejne tytuły. Jeśli chce zdobyć siódme złoto, to musi zadbać o każdy szczegół. Takie przenosiny dadzą mu wiele atutów. W tym wszystkie podane przez nas wyżej.

Mężczyzna w sportowej czapce z logo oraz granatowej koszulce oparty na dłoni, otoczony przez osoby w sportowych ubraniach, skupiona twarz i widoczne tatuaże na rękach w tle.
Bartosz Zmarzlik ma o czym myśleć. TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Mężczyzna w złoto-niebieskim kombinezonie żużlowym i czapce z logo Orlen w otoczeniu sprzętu sportowego i reklamowego na tle ekspozycji sponsorskiej.
Bartosz Zmarzlik już negocjuje kontrakt na 2027.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trzech mężczyzn w sportowych ubraniach, centralna postać jest zawodnikiem żużlowym w stroju z logo, po lewej starszy mężczyzna z okularami w klubowej kurtce, po prawej osoba w czarnej marynarce z zamyśloną miną.
Bartosz Zmarzlik już negocjuje kontrakt na 2027. Prezes Motoru chce 2-letniej umowy, ale są inni chętni.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

