Sensacyjne wieści ws. mistrza Polski. Nie pojedzie z Falubazem

Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen, Emil Sajfutdinow, Norick Bloedorn, Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński, to skład Apatora Toruń na sparingowy dwumecz z Falubazem Zielona Góra. Menedżer Piotr Baron zdecydował się wystawić wszystkie największe gwiazdy. - Na treningach było jeżdżenie w kółko - mówi nam Baron, który ewidentnie jest ciekaw, jak jego zawodnicy zaprezentują się w ogniu walki.

Apator Toruń. Największa niewiadoma po zimowej przerwie

Menedżer chce też zobaczyć, jak będzie się prezentował sprzęt żużlowców. To zawsze jest największa niewiadoma po zimowej przerwie. Zawodnicy czasem zmieniają tunerów, kupują nowy sprzęt i dopiero w fazie testów (sparingów) wychodzi, jak to działa. Jeśli chodzi o Apatora, to na szczęście nie ma wielkich zmian tunerskich. Może poza jedną. Dudek postawił w 100 procentach na współpracę z Ashleyem Hollowayem. Jednak to raczej wyjdzie mu na dobre. Już rok temu jeździł głównie na jego silnikach.

W każdym razie wiele wskazuje na to, że Baron raczej nie ma się co obawiać o formę gwiazd. Zagadką pozostają nowi zawodnicy. Jednego zobaczymy już w pierwszym dwumeczu z Falubazem. Chodzi o Niemca Bloedorna, który wygrał angaż w Apatorze po kapitalnym występie w finale Speedway of Nations 2 w Toruniu. Jednak tam rywalizował z juniorami. PGE Ekstraliga to jednak inna bajka.

Bloedorn przed szansą. Menedżer Apatora chwali zawodnika

- Norick to młody chłopak. Technicznie jeździ dobrze, na treningach trudno się do czegoś doczepić, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w meczu, bo wtedy dojdzie presja. Ma jednak umiejętności, więc jeśli trafi ze sprzętem, to jest szansa, że coś z niego będzie - mówi nam Baron.

W przeszłości największym problemem Bloedorna był słaby sztab mechaników. Pomagał mu znajomy ojca, zawodnik ewidentnie nie miał się kogo poradzić w kwestii sprzętu, czy tego, jak poruszać się po danym torze. Po niezłym starcie przyklejał się do krawężnika, co nie zawsze dawało efekt. Przeważnie było tak, że rywale mijali go na trasie. - Teraz ma poukładany team - wyjaśnia Baron, a eksperci mówią wprost, że współpraca z tym menedżerem jest dla Niemca dużą szansą.

Jego nie zobaczymy w dwumeczu z Falubazem

W dwumeczu z Falubazem nie zobaczymy natomiast drugiego nowego zawodnika w składzie Apatora, czyli juniora Jana Heleniaka. On już jest dogadany z Apatorem, ale w Toruniu czekają co stanie się z dotychczasowym pracodawcą Heleniaka, czyli z Unią Tarnów. Kluby mają ustaloną cenę odstępnego, ale lada dzień najpewniej okaże się, że Unia nie wystartuje w lidze, że upadnie, a wtedy Apator może uniknąć płatności.

Poza wszystkim Heleniak staje przed ogromną szansą. Podobnie, jak Bloedorn może zyskać na pracy z Baronem. - Na razie oswaja się z motocyklem. Jest ambitny, pracowity, więc zobaczymy, co będzie za jakiś czas. Na pewno nam się przyda, bo nawet, jak nie załapie się do ligowego składu, to jest trochę imprez juniorskich - przyznaje Baron, ale zasadniczo założenie jest takie, żeby Heleniak powalczył o skład, bo w Tarnowie był wyróżniającym się zawodnikiem i juniorską gwiazdą.

Kalendarz sparingów i turniejów przed sezonem 2026 (podajemy za oficjalną stroną Ekstraligi)

20.03.2026

STELMET Falubaz Zielona Góra - PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń (17:30)

CELLFAST WILKI Krosno - KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa (16:00)

21.03.2026

PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - STELMET Falubaz Zielona Góra (14:00)

FOGO UNIA Leszno - HUNTERS PSŻ Poznań (15:00)

KOLEJARZ Opole - INNPRO ROW Rybnik (15:00)

22.03.2026

H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź - FOGO UNIA Leszno (18:00)

Speedway Kraków - ZKS STAL Rzeszów

INNPRO ROW Rybnik - KOLEJARZ Opole

Częstochowa - SILESIA CUP 52. Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego (14:10, LIVE MOTOWIZJA)

23.03.2026

STELMET Falubaz Zielona Góra - GEZET STAL Gorzów (17:30)

24.03.2026

PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz (15:30)

KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa - BETARD SPARTA Wrocław (15:30)

25.03.2026

GEZET STAL Gorzów - STELMET Falubaz Zielona Góra

FOGO UNIA Leszno - ORLEN OIL MOTOR Lublin (16:00)

26.03.2026

ORLEN OIL MOTOR Lublin - FOGO UNIA Leszno

27.03.2026

ZKS STAL Rzeszów - POLONIA Piła

Gorzów Wlkp. - XIX Memoriał Edwarda Jancarza (17:30)

Toruń - Pożegnalny turniej Adriana Miedzińskiego (18:00)

28.03.2026

INNPRO ROW Rybnik - CELLFAST WILKI Krosno

Łódź - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha (19:00, LIVE CANAL+ SPORT5)

Gdańsk - VIII Memoriał Henryka Żyto (turniej par)

29.03.2026

CELLFAST WILKI Krosno - INNPRO ROW Rybnik

POLONIA Piła - ZKS STAL Rzeszów

Wybrzeże Gdańsk - HUNTERS PSŻ Poznań

Leszno - 76. Memoriał Alfreda Smoczyka (13:45)

Ostrów Wlkp. - Speed Masters (Memoriał Rifa Saitgariejewa) (14:00)

Bydgoszcz - Kryterium Asów im. Mieczysława Połukarda (16:45)

31.03.2026

KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa - CELLFAST WILKI Krosno (16:30)

STELMET Falubaz Zielona Góra - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp.

POLONIA Piła - Wybrzeże Gdańsk

31.03.2026

ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz

01.04.2026

MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - STELMET Falubaz Zielona Góra

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz - ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz

FOGO UNIA Leszno - BETARD Sparta Wrocław (16:00)

02.04.2026

Gniezno - Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego (18:00)

BETARD Sparta Wrocław - FOGO UNIA Leszno

03.04.2026

PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - CELLFAST WILKI Krosno

04.04.2026

Gdańsk - TEXOM MPPK (12:45)

05.04.2026

Zielona Góra - Turniej pożegnalny Grzegorza Walaska (16:00)

06.04.2026

Opole - REALL ZŁOTY KASK - Memoriał Jerzego Szczakiela (13:45)

07.04.2026

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. (NIEPOTWIERDZONY)

08.04.2026

BETARD SPARTA Wrocław - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp.

10.04.2026

CELLFAST WILKI Krosno - PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń

14.04.2026

MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz

23.04.2026

MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - BETARD SPARTA Wrocław

Piotr Baron Łukasz Trzeszczkowski

Dla Jana Heleniaka odejście z Unii Tarnów wydaje się być rozsądną decyzją.

Norick Bloedorn ma pomóc Toruniowi w obronie złota

