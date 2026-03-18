Sensacyjne wieści ws. mistrza Polski. Nie pojedzie z Falubazem
Po serii treningów rusza karuzela sparingowa, a już na dzień dobry kibice dostaną duży hit, czyli dwumecz Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra (spotkania odbędą się 20 i 21 marca). Menedżer mistrza Polski z Torunia ma już gotowy skład na to spotkanie. Jest jedna niespodzianka, która dotyczy nowego zawodnika w składzie. A to nie wszystko.
Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen, Emil Sajfutdinow, Norick Bloedorn, Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński, to skład Apatora Toruń na sparingowy dwumecz z Falubazem Zielona Góra. Menedżer Piotr Baron zdecydował się wystawić wszystkie największe gwiazdy. - Na treningach było jeżdżenie w kółko - mówi nam Baron, który ewidentnie jest ciekaw, jak jego zawodnicy zaprezentują się w ogniu walki.
Apator Toruń. Największa niewiadoma po zimowej przerwie
Menedżer chce też zobaczyć, jak będzie się prezentował sprzęt żużlowców. To zawsze jest największa niewiadoma po zimowej przerwie. Zawodnicy czasem zmieniają tunerów, kupują nowy sprzęt i dopiero w fazie testów (sparingów) wychodzi, jak to działa. Jeśli chodzi o Apatora, to na szczęście nie ma wielkich zmian tunerskich. Może poza jedną. Dudek postawił w 100 procentach na współpracę z Ashleyem Hollowayem. Jednak to raczej wyjdzie mu na dobre. Już rok temu jeździł głównie na jego silnikach.
W każdym razie wiele wskazuje na to, że Baron raczej nie ma się co obawiać o formę gwiazd. Zagadką pozostają nowi zawodnicy. Jednego zobaczymy już w pierwszym dwumeczu z Falubazem. Chodzi o Niemca Bloedorna, który wygrał angaż w Apatorze po kapitalnym występie w finale Speedway of Nations 2 w Toruniu. Jednak tam rywalizował z juniorami. PGE Ekstraliga to jednak inna bajka.
Bloedorn przed szansą. Menedżer Apatora chwali zawodnika
- Norick to młody chłopak. Technicznie jeździ dobrze, na treningach trudno się do czegoś doczepić, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w meczu, bo wtedy dojdzie presja. Ma jednak umiejętności, więc jeśli trafi ze sprzętem, to jest szansa, że coś z niego będzie - mówi nam Baron.
W przeszłości największym problemem Bloedorna był słaby sztab mechaników. Pomagał mu znajomy ojca, zawodnik ewidentnie nie miał się kogo poradzić w kwestii sprzętu, czy tego, jak poruszać się po danym torze. Po niezłym starcie przyklejał się do krawężnika, co nie zawsze dawało efekt. Przeważnie było tak, że rywale mijali go na trasie. - Teraz ma poukładany team - wyjaśnia Baron, a eksperci mówią wprost, że współpraca z tym menedżerem jest dla Niemca dużą szansą.
Jego nie zobaczymy w dwumeczu z Falubazem
W dwumeczu z Falubazem nie zobaczymy natomiast drugiego nowego zawodnika w składzie Apatora, czyli juniora Jana Heleniaka. On już jest dogadany z Apatorem, ale w Toruniu czekają co stanie się z dotychczasowym pracodawcą Heleniaka, czyli z Unią Tarnów. Kluby mają ustaloną cenę odstępnego, ale lada dzień najpewniej okaże się, że Unia nie wystartuje w lidze, że upadnie, a wtedy Apator może uniknąć płatności.
Poza wszystkim Heleniak staje przed ogromną szansą. Podobnie, jak Bloedorn może zyskać na pracy z Baronem. - Na razie oswaja się z motocyklem. Jest ambitny, pracowity, więc zobaczymy, co będzie za jakiś czas. Na pewno nam się przyda, bo nawet, jak nie załapie się do ligowego składu, to jest trochę imprez juniorskich - przyznaje Baron, ale zasadniczo założenie jest takie, żeby Heleniak powalczył o skład, bo w Tarnowie był wyróżniającym się zawodnikiem i juniorską gwiazdą.
Kalendarz sparingów i turniejów przed sezonem 2026 (podajemy za oficjalną stroną Ekstraligi)
20.03.2026
- STELMET Falubaz Zielona Góra - PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń (17:30)
- CELLFAST WILKI Krosno - KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa (16:00)
21.03.2026
- PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - STELMET Falubaz Zielona Góra (14:00)
- FOGO UNIA Leszno - HUNTERS PSŻ Poznań (15:00)
- KOLEJARZ Opole - INNPRO ROW Rybnik (15:00)
22.03.2026
- H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź - FOGO UNIA Leszno (18:00)
- Speedway Kraków - ZKS STAL Rzeszów
- INNPRO ROW Rybnik - KOLEJARZ Opole
- Częstochowa - SILESIA CUP 52. Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego (14:10, LIVE MOTOWIZJA)
23.03.2026
- STELMET Falubaz Zielona Góra - GEZET STAL Gorzów (17:30)
24.03.2026
- PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz (15:30)
- KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa - BETARD SPARTA Wrocław (15:30)
25.03.2026
- GEZET STAL Gorzów - STELMET Falubaz Zielona Góra
- FOGO UNIA Leszno - ORLEN OIL MOTOR Lublin (16:00)
26.03.2026
- ORLEN OIL MOTOR Lublin - FOGO UNIA Leszno
27.03.2026
- ZKS STAL Rzeszów - POLONIA Piła
- Gorzów Wlkp. - XIX Memoriał Edwarda Jancarza (17:30)
- Toruń - Pożegnalny turniej Adriana Miedzińskiego (18:00)
28.03.2026
- INNPRO ROW Rybnik - CELLFAST WILKI Krosno
- Łódź - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha (19:00, LIVE CANAL+ SPORT5)
- Gdańsk - VIII Memoriał Henryka Żyto (turniej par)
29.03.2026
- CELLFAST WILKI Krosno - INNPRO ROW Rybnik
- POLONIA Piła - ZKS STAL Rzeszów
- Wybrzeże Gdańsk - HUNTERS PSŻ Poznań
- Leszno - 76. Memoriał Alfreda Smoczyka (13:45)
- Ostrów Wlkp. - Speed Masters (Memoriał Rifa Saitgariejewa) (14:00)
- Bydgoszcz - Kryterium Asów im. Mieczysława Połukarda (16:45)
31.03.2026
- KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa - CELLFAST WILKI Krosno (16:30)
- STELMET Falubaz Zielona Góra - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp.
- POLONIA Piła - Wybrzeże Gdańsk
31.03.2026
- ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
01.04.2026
- MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - STELMET Falubaz Zielona Góra
- BAYERSYSTEM GKM Grudziądz - ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
- FOGO UNIA Leszno - BETARD Sparta Wrocław (16:00)
02.04.2026
- Gniezno - Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego (18:00)
- BETARD Sparta Wrocław - FOGO UNIA Leszno
03.04.2026
- PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - CELLFAST WILKI Krosno
04.04.2026
- Gdańsk - TEXOM MPPK (12:45)
05.04.2026
- Zielona Góra - Turniej pożegnalny Grzegorza Walaska (16:00)
06.04.2026
- Opole - REALL ZŁOTY KASK - Memoriał Jerzego Szczakiela (13:45)
07.04.2026
- BAYERSYSTEM GKM Grudziądz - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. (NIEPOTWIERDZONY)
08.04.2026
- BETARD SPARTA Wrocław - MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp.
10.04.2026
- CELLFAST WILKI Krosno - PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń
14.04.2026
- MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
23.04.2026
- MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. - BETARD SPARTA Wrocław