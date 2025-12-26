Sensacyjne kulisy transferu do Falubazu. Wyjawił, co działo się w Lublinie

Decyzja o opuszczeniu Orlen Oil Motoru Lublin, czyli klubu, który seryjnie zdobywał złote medale i jest zarządzany wzorowo - była dla wielu szokiem. Kubera zdecydował się na zmianę otoczenia, co natychmiast uruchomiło lawinę spekulacji.

"Poczułem, że trzeba coś zmienić". Prawda o rodzinie

W szczerej rozmowie z Radiem Index, nowy zawodnik Falubazu przyznaje, że kluczem była logistyka i życie prywatne. Lublin to fantastyczne miejsce, ale dla kogoś mieszkającego pod Lesznem, to tak jakby drugi koniec świata.

- Poczułem, że trzeba coś zmienić, bo klub jest prowadzony świetnie, świetne sukcesy przez ostatnie 5 lat gdy tam jeździłem (...). Gdy mam możliwość spędzić tego czasu, tych wieczorów trochę więcej w domu z rodziną, to taką możliwość znalazłem - wyznaje Kubera.

Jednocześnie dodaje tajemniczo, że to nie była jedyna przyczyna. - To był czynnik jeden z wielu, bo to nigdy nie jest tak, że jeden czynnik wpływa na taką decyzję.

Konflikt ze Zmarzlikiem? "Jest najwybitniejszy"

Najwięcej emocji budziły jednak plotki o rzekomym "zmęczeniu" obecnością Bartosza Zmarzlika. Mówiło się, że Kubera chce być liderem numer jeden, a przy 6-krotnym mistrzu świata to niemożliwe. Zawodnik stanowczo ucina te spekulacje, wypowiadając się o koledze z ogromnym szacunkiem.

- Bartek jest najwybitniejszym sportowcem w dziedzinie żużla, jaki kiedykolwiek był w historii, bo myślę, że dzisiaj też pokazują to statystyki - mówi wprost Kubera.

Co więcej, jazda w jednej parze z mistrzem nie była dla niego ciężarem, a przywilejem. - Niesamowicie fajnie jest się z nim ścigać i z nim rywalizować, fajnie jest też być u jego boku w drużynie i jeździć z nim, no to to jest naprawdę fajna sprawa - mówi szczerze.

Zmarzlik nikomu krzywdy nie zrobi. Co za słowa Kubery

Kubera rozwiewa też wątpliwości dotyczące ostrych starć na torze. Zmarzlik słynie z bezkompromisowej jazdy, ale jego były klubowy partner czuje się przy nim bezpiecznie.

- Ściganie się z nim jest bardzo trudne. Ja bardzo lubię z nim się ścigać, bo jazda w kontakcie z Bartkiem jest mega fajna. Bartek panuje nad motocyklem można powiedzieć, że w 100%, wiadomo, że krzywdy nie zrobi - kończy temat.

Wygląda na to, że transfer do Zielonej Góry to po prostu chęć bycia bliżej domu i poszukiwanie nowych wyzwań, a nie ucieczka przed "złym Zmarzlikiem". Falubaz zyskuje lidera, który wciąż darzy byłych kolegów wielkim szacunkiem.

