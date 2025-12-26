Sensacyjne kulisy transferu do Falubazu. Wyjawił, co działo się w Lublinie
To był jeden z najgłośniejszych ruchów na rynku transferowym. Dominik Kubera zamienił hegemona z Lublina na wracający do czołówki Stelmet Falubaz Zielona Góra. W kuluarach huczało od plotek. Mówiono, że reprezentant Polski miał dość "życia w cieniu" Bartosza Zmarzlika, a ich relacje miały się ochłodzić. Inni wskazywali na mordercze dojazdy. Teraz sam zainteresowany postanowił wyłożyć karty na stół. Jego słowa o Zmarzliku wszystko wyjaśniają.
Decyzja o opuszczeniu Orlen Oil Motoru Lublin, czyli klubu, który seryjnie zdobywał złote medale i jest zarządzany wzorowo - była dla wielu szokiem. Kubera zdecydował się na zmianę otoczenia, co natychmiast uruchomiło lawinę spekulacji.
"Poczułem, że trzeba coś zmienić". Prawda o rodzinie
W szczerej rozmowie z Radiem Index, nowy zawodnik Falubazu przyznaje, że kluczem była logistyka i życie prywatne. Lublin to fantastyczne miejsce, ale dla kogoś mieszkającego pod Lesznem, to tak jakby drugi koniec świata.
- Poczułem, że trzeba coś zmienić, bo klub jest prowadzony świetnie, świetne sukcesy przez ostatnie 5 lat gdy tam jeździłem (...). Gdy mam możliwość spędzić tego czasu, tych wieczorów trochę więcej w domu z rodziną, to taką możliwość znalazłem - wyznaje Kubera.
Jednocześnie dodaje tajemniczo, że to nie była jedyna przyczyna. - To był czynnik jeden z wielu, bo to nigdy nie jest tak, że jeden czynnik wpływa na taką decyzję.
Konflikt ze Zmarzlikiem? "Jest najwybitniejszy"
Najwięcej emocji budziły jednak plotki o rzekomym "zmęczeniu" obecnością Bartosza Zmarzlika. Mówiło się, że Kubera chce być liderem numer jeden, a przy 6-krotnym mistrzu świata to niemożliwe. Zawodnik stanowczo ucina te spekulacje, wypowiadając się o koledze z ogromnym szacunkiem.
- Bartek jest najwybitniejszym sportowcem w dziedzinie żużla, jaki kiedykolwiek był w historii, bo myślę, że dzisiaj też pokazują to statystyki - mówi wprost Kubera.
Co więcej, jazda w jednej parze z mistrzem nie była dla niego ciężarem, a przywilejem. - Niesamowicie fajnie jest się z nim ścigać i z nim rywalizować, fajnie jest też być u jego boku w drużynie i jeździć z nim, no to to jest naprawdę fajna sprawa - mówi szczerze.
Zmarzlik nikomu krzywdy nie zrobi. Co za słowa Kubery
Kubera rozwiewa też wątpliwości dotyczące ostrych starć na torze. Zmarzlik słynie z bezkompromisowej jazdy, ale jego były klubowy partner czuje się przy nim bezpiecznie.
- Ściganie się z nim jest bardzo trudne. Ja bardzo lubię z nim się ścigać, bo jazda w kontakcie z Bartkiem jest mega fajna. Bartek panuje nad motocyklem można powiedzieć, że w 100%, wiadomo, że krzywdy nie zrobi - kończy temat.
Wygląda na to, że transfer do Zielonej Góry to po prostu chęć bycia bliżej domu i poszukiwanie nowych wyzwań, a nie ucieczka przed "złym Zmarzlikiem". Falubaz zyskuje lidera, który wciąż darzy byłych kolegów wielkim szacunkiem.