Sensacyjne doniesienia z Falubazu. Niespodziewany kandydat na trenera

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Minął już miesiąc odkąd Stelmet Falubaz Zielona Góra nie ma trenera, po tym jak Piotr Protasiewicz rzucił papierami i wypowiedział obowiązującą umowę. Przez ten czas przewinęło się kilka nazwisk. Najgłośniej było w kontekście byłego selekcjonera reprezentacji Polski Rafała Dobruckiego, ale ten odmówił i już pewne, że nie zostanie nowym menedżerem. Według naszych informacji klub złożył propozycję dla byłego już zawodnika, Krzysztofa Kasprzaka.

Pod koniec września papierami w klubie rzucił Piotr Protasiewicz, wypowiadając umowę z Falubazem. Od tego czasu na funkcji trenera jest wakat, a w klubie trwają poszukiwania następcy. Wydawało się, że będzie nim Rafał Dobrucki, ale ten odmówił. Prezes Adam Goliński powiedział, że były selekcjoner nie jest już brany pod uwagę, więc jego kandydatura została spalona.

Falubaz złożył sensacyjną ofertę dla Krzysztofa Kasprzaka

Po odmowie Dobruckiego stało się niemal jasne, że trzeba skoncentrować uwagę na inne opcje. Rozważano także legendarnego trenera Stanisława Chomskiego, ale ten także miał odmówić. Wobec tego zawęziło się pole, a w orbicie zainteresowań pozostało niewiele nazwisk.

Taką opcją jest Krzysztof Kasprzak. Z tego co udało nam się ustalić, to otrzymał on propozycję ze Stelmetu Falubazu Zielona Góra. To jednak nie będzie łatwe do zrealizowania, bo podobno oczekiwania byłego wicemistrza świata mają być dosyć wysokie. To byłby bardzo ciekawy ruch, biorąc pod uwagę, że 41-latek przez lata reprezentował barwy Gezet Stali Gorzów.

Krzysztof Kasprzak ma zadatki na świetnego szkoleniowca

Obecnie Krzysztof Kasprzak jest ekspertem telewizyjnym w stacji Canal+. Emerytowany zawodnik skradł serca kibiców, bo nie owija w bawełnę i wykłada kawę na ławę, rzucając mocne, ale trafne tezy. Mało kto ma taką odwagę jak on. To cecha, która jest u trenerów bardzo pożądana, bo czasami trzeba utemperować gwiazdy, a Kasprzak wydaje się osobą, która byłaby w stanie zrobić to z łatwością.

41-latek ma także ogromną wiedzę o żużlu, wie o obecnych trendach. W trakcie kariery miał dobre relacje z kolegami z drużyn, pomagał młodszym, więc potrafi też współpracować. Dodatkowo, doskonale wie, czego potrzebuje zawodnik, bo przerobił niejednego szkoleniowca. Jako ekspert wykazuje się także sporą wiedzą. Jedno jest pewne, Kasprzak to bardzo ciekawa kandydatura, która ma zadatki na świetnego szkoleniowca. To nie jest jedyna opcja Falubazu, bo na stole ma leżeć choćby propozycja duetu trenerskiego złożonego z Grzegorza Walaska i Aleksandra Janasa.

Adam Goliński, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra.
Adam Goliński, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra.Falubaz.commateriały prasowe
Na zdjęciu: Krzysztof Kasprzak
Na zdjęciu: Krzysztof KasprzakWybrzeże Gdańskmateriały prasowe
Zespół Stelmet Falubazu Zielona Góra
Zespół Stelmet Falubazu Zielona GóraPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

