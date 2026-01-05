Sensacyjne doniesienia ws. młodej gwiazdy. Transfer upadł na ostatniej prostej

W trakcie sezonu wiele wskazywało na to, że Beau Bailey dołączy do klubu z Leszna. Co prawda młody Australijczyk zorganizował sobie wycieczkę po kilku polskich stadionach, ale to w Unii miał złapać najlepszy kontakt z działaczami. Sytuacja nagle jednak zmieniła się o 180 stopni.

Bailey był już dogadany z Unią Leszno

- Beau Bailey trenował ponad miesiąc na stadionie i było blisko podpisania kontraktu. Pewne osoby zadzwoniły do tego zawodnika. Znaleźli się już menedżerowie i inne rzeczy. Prezes Piotr Rusiecki miał już przygotowany kontrakt, zaczęła się licytacja i prezes podziękował. Tak skończył się byt zawodnika w leszczyńskim klubie - przyznaje w Radiu Elka Rafał Dobrowolski, dyrektor sportowy.

Bailey w październiku skończył dopiero 16 lat, a już mógł przebierać w ofertach. Dotychczas dwukrotnie stawał na podium finału SGP3, zgarniając srebrny i brązowy medal. Kluby od razu zauważyły, że zakontraktowanie go jest inwestycją w przyszłość. Tym bardziej, że nie jest to anonimowy zawodnik, bo już wcześniej dostrzegli go Holderowie czy Darcy Ward.

GKM odpiera zarzuty ws. transferu młodej gwiazdy

W Lesznie czują się nieco pokrzywdzeni w związku z tą sytuacją. W Grudziądzu zapewniają jednak, że menadżer Tomasz Gaszyński już wcześniej zainteresował się Bailey'em. Młody zawodnik ma charakterystyczny styl jazdy i zdążył w niejednym ośrodku wzbudzić podziw. Prezes GKM-u wyjaśnia, że od dłuższego czasu kontaktowali się z otoczeniem zawodnika.

- Już w zeszłym roku został zauważony przez Maxa Fricke'a i Tomasza Gaszyńskiego. Rozmawialiśmy o tym zawodniku kilkanaście miesięcy temu, kiedy miał bodaj 14-15 lat. To było w trakcie sezonu 2024. Wtedy były jakieś inne sprawy i te tematy nie poszły do przodu. Teraz zdecydowaliśmy się jednak dać szansę temu chłopakowi, żeby dalej się rozwijał. Wróciliśmy do tematu i dość szybko udało się dojść do porozumienia, aby pierwsze kroki w zawodowym żużlu stawiał w Grudziądzu i pod naszym okiem - kwituje Marcin Murawski w Tygodniku Żużlowym.

Beau Bailey w Speedway Grand Prix 3. Jest największym talentem australijskim od czasów Darcy'ego Warda Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Beau Bailey na prowadzeniu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

