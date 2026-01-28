Sensacyjne doniesienia. Mistrz Polski rozbije bank. Prawdziwy szał

Transfery Mikkela Michelsena i Jana Kvecha rozbudziły w zeszłym roku apetyty toruńskich kibiców. Wówczas fani dali o sobie znać już podczas sparingów, wypełniając stadion w liczbie około 7 tysięcy. Teraz ruszyli po wejściówki znacznie szybciej.

Karnetowy szał w Toruniu. Klub musiał zmienić plany

Mamy dopiero styczeń, a aktualni mistrzowie Polski sprzedali już w ramach karnetów połowę Motoareny. W tej chwili w sprzedaży pozostało mniej więcej 2200 całorocznych wejściówek. Trzeba mieć na uwadze, że do puli włączono jedynie strefę czerwoną oraz niebieską, obejmującą linię start-meta, prostą przeciwległą oraz pierwszy wiraż.

Zainteresowanie jest tak ogromne, że klub musiał zmienić plany. Początkowo sprzedaż miała trwać aż do marca, ale z racji wysokiego zapotrzebowania zostanie ona zakończona ostatniego dnia stycznia. Wyszli tym samym naprzeciw pozostałym kibicom, dla których dostępna będzie większa liczba biletów możliwych do zakupu przed danym spotkaniem.

Trwa moda na żużel w Toruniu. Mogą wyprzedzić nawet Spartę Wrocław

Jak już wyżej wspomnieliśmy, wszystko zaczęło się od zeszłego sezonu, w którym torunianie sięgnęli po mistrzostwo Polski. Średnia frekwencja na trybunach wyniosła 13 029. Lepsi okazali się tylko wrocławianie, którzy mogli liczyć na komplet widzów na dosłownie każdym spotkaniu. Warto jednak spojrzeć na inne kluby, bo trzecie miejsce w zestawieniu zajął Stelmet Falubaz, mający średnią o niemal 3 tysiące mniejszą.

W tym roku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Toruń wyprzedził nawet Betard Spartę. Wszystko jednak będzie uzależnione od wyniku i pozycji w PGE Ekstralidze. Działacze mogą być już z siebie dumni, bo we wcześniejszych latach ciężko było im przebić dwucyfrową liczbę średniej ilości kibiców na stadionie.

Fani drużyny z Torunia Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oprawa kibiców PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zawodnicy KS Toruń dziękują kibicom za doping Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gorąca dyskusja w studiu Polsatu Sport! "Potrzebny był ktoś, kto ma jaja i zatrudni Papszuna". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport