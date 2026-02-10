Sensacyjne doniesienia, będzie wielki powrót. Jest tylko jeden problem

Kolejarz Rawicz w latach 2018-2021 występował jako druga drużyna Fogo Unii Leszno w najniższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Po zerwaniu współpracy klub najpierw otarł się o awans do wyższej ligi, by kilka miesięcy później spaść na samo dno.

Klub z Rawicza był zadłużony po uszy

Rawicki zespół od dwóch lat nie startuje w Krajowej Lidze Żużlowej. W tym roku będzie to już trzeci sezon przerwy. - Obecnej formy prawnej Kolejarza prawdopodobnie nie uda się uratować. Straciłem z nimi bliski kontakt. Mają wypowiedzianą umowę, jeśli chodzi o stadion. Dokładnej sytuacji finansowej nie znamy, ale w związku z zadłużeniem klub nie jest w stanie w dalszym ciągu prowadzić działalności - mówił nam Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza pod koniec 2024 roku.

Od tamtej pory Rawicz praktycznie zniknął z żużlowej mapy, a tor użytkowali głównie amatorzy. Sporadycznie trenowali tam również zawodnicy Motoru Lublin czy innych klubów. O poważnym ściganiu nie było jednak mowy, a co dopiero o powrocie do ligowych zmagań. Wydaje się, że ostatnią deską ratunku może być jedynie leszczyński klub. Jednak na powrót do formuły współpracy na zasadach sprzed kilku lat nie ma na razie szans.

Unia Leszno chce pomóc Rawiczowi. Jest tylko jeden problem

Tor oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Leszna znów stanie się bazą dla najmłodszych zawodników Unii. - Chcemy pomóc Rawiczowi, ale ze względu na koszty nie będzie to drużyna ligowa. Rawicki obiekt będzie traktowany głównie jako tor treningowy, z którego mogą korzystać zawodnicy leszczyńskich Byków, zwłaszcza młodsi. Treningi na tym torze - tak, drużyna ligowa na razie nie - tłumaczy Rafał Dobrucki, dyrektor zarządzający klubu z Leszna.

- Prowadzone były również rozmowy z Polskim Związkiem Motorowym, aby rawicki obiekt mógł funkcjonować choćby na jakimś najniższym poziomie. Istotnym elementem przyszłości może być dla nas także nowy system Pro Junior. Liczymy na ten nowy system, jeżeli chodzi o zdobycze naszych wypożyczonych młodzieżowców, bo nasz klub powinien być beneficjentem tego programu - kwituje.

