Sensacyjna prognoza. Motor Lublin może zostać z niczym. "Nie będę zaskoczony"

Szymon Makowski

W PGE Ekstralidze szykuje się sezon, który kibice mogą zapamiętać na bardzo długo. Według ekspertów jest aż sześć drużyn, mających szansę awansować do fazy play-off. - Dla mnie Toruń jest największym faworytem, a Wrocław będzie drugą siłą - mówi Jan Krzystyniak w rozmowie z Interia Sport. Były reprezentant Polski przewiduje kłopoty zespołu z Lublina. - Nie będę zaskoczony, jeśli ktoś sprawi psikusa, a Motor skończy poza podium - przewiduje.

Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin.
Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe

Niecałe dwa miesiące pozostały do rozpoczęcia rozgrywek PGE Ekstraligi. To ma być sezon, jakiego nie było od bardzo dawna. Głównie za sprawą wyrównania sił większości drużyn.

Toruń największym faworytem do złota

Tytułu mistrza Polski bronić będą żużlowcy z Torunia. I zdaniem Jana Krzystyniaka 5-krotni mistrzowie zdobędą złoto drugi rok z rzędu. - Dla mnie Toruń jest największym faworytem do zdobycia kolejnego złota. Mam wrażenie, że Wrocław będzie drugą siłą, ale nie jestem do końca pewien Motoru Lublin - rozpoczyna swoją analizę.

W zespole z Torunia praktycznie nic się nie zmieniło. Dołączył jedynie Norick Bloedorn, ale Jan Kvech był na tyle skuteczny, że gdyby nie przepisy, to nadal startowałby w Grodzie Kopernika. Kvech skończył jednak 24 lata, więc naturalnie jako najsłabszy z seniorów musiał ustąpić miejsca młodszemu koledze z Niemiec. Z nim spore nadzieje wiąże chociażby trener Piotr Baron.

Motor może skończyć poza podium

We Wrocławiu zaś, który wg naszego eksperta jest na papierze drugą siłą, również doszło jedynie do kosmetycznej zmiany. I z podobnych względów. Jakub Krawczyk skończył wiek juniora, a że Ekstraliga wprowadza możliwość korzystania z zagranicznego zawodnika U21, to do składu wskoczy Mikkel Andersen. Duńczyk to wschodząca gwiazda młodego pokolenia.

Bardzo dużo roszad było za to w Lublinie. Orlen Oil Motor w jednym oknie transferowym stracił aż trzy mocne ogniwa. Dominik Kubera, Jack Holder i Wiktor Przyjemski przenieśli się do innych klubów. - Przeczuwam niespodziankę w walce o brązowy medal. Nie przemawia do mnie ten skład. Nie będę zaskoczony, jeśli ktoś sprawi psikusa i sięgnie po brąz, a Motor skończy poza podium - przewiduje.

Krzystyniak: Jedynie Toruń i Wrocław to pewniacy do finału

W ich miejsce ściągnięto Martina Vaculika i Kacpra Worynę. Przyjemskiego docelowo ma zastępować wychowanek Bartosz Jaworski. Klub ma jeszcze w odwodzie Svena Cerjaka, czyli zagranicznego juniora. To może nie wystarczyć. - Liga będzie naprawdę wyrównana. Jest sześć drużyn, które będą walczyć o pozostałe cztery miejsca w play-off. Trudno wyrokować, kto odpadnie z tej rywalizacji. Jedynie Toruń i Wrocław to dla mnie pewniacy do wielkiego finału - kończy.

Mężczyzna w niebieskim stroju sportowym z logo zespołu i sponsorów, z plecakiem na plecach oraz czapką z daszkiem z logotypem Red Bull, stoi na tle tablicy z nazwami Miasto Toruń, PRES, PGE oraz logo Ekstraligi.
Robert Lambert jest jednym z liderów Apatora Toruń.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Stadion wypełniony kibicami w czerwono-żółtych barwach, wielu trzyma szaliki i flagi, a na pierwszym planie dwóch motocyklistów przechodzi obok bandy reklamowej.
Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Brady Kurtz dziękuje kibicom za doping.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnicy w kombinezonach motorowych siedzący na tylnej części czerwonego pickupa na torze żużlowym, rozmawiający ze sobą, w tle arena sportowa.
Orlen Oil Motor na prezentacjiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
