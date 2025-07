Sędzia skrzywdził polski klub. Stracili kontrolę, padły mocne słowa

- Cały czas byłem z przodu. Max miał dużo czasu na decyzję, a jedyne co zrobił, to wjechał prosto we mnie. I zrobił to dosyć mocno - przyznaje Kurtz. Poza tym wykluczeniem Australijczyk czuł się bardzo dobrze. Nawierzchnia co prawda leżała pod plandeką, ale kiedy już ją odsłonięto, tor wyglądał bardzo dobrze. Nie był wcale ubity na "skałę", tylko miejscami był dosyć przyczepny. - Biorąc pod uwagę fakt, że trzy dni leżał pod plandeką, to był bardzo dobry - zaznacza. To odpowiadało liderowi klubu z Wrocławia, ale niekoniecznie dwóm kolegom z zespołu.