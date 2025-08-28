Rozstrzygnęła się przyszłość składu Stali Gorzów. Znamy szczegóły

Wiele nazwisk przewinęło się wokół Stali Gorzów. W środowisku żużlowym pojawiła się plotka, że jednak niektórzy zawodnicy nie byli zainteresowani przejściem do Stali przez ubiegłoroczne problemy finansowe. Klub odbudowuje w tym roku swoją renomę i jest na dobrej drodze, bo obecny zarząd wydaje się być o wiele bardziej sprawny.

Transfer Jacka Holdera do Stali Gorzów. To nie wszystko

Jak wiadomo, od kilkunastu tygodni mówi się, że do Stali Gorzów miałby przenieść się Jack Holder, który zastąpiłby Martina Vaculíka, mającego trafić do Orlen Oil Motoru Lublin. Byłby to mocny ruch transferowy. Wydawałoby się, że Stal mogłaby na tym zyskać, ponieważ Australijczyk uchodzi za zawodnika o ogromnym potencjale. Ponadto, w tym roku notuje lepsze wyniki od Słowaka

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do klubu ma trafić także dwójka Polaków. Mowa tutaj o Pawle Przedpełskim i Jakubie Krawczyku. Przedpełski jest jednym z najlepszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Widać, że się odbudował. Krawczyk natomiast jedzie udany ostatni sezon juniora, ma spory potencjał, a także stanowi wartość dodaną, gdyż jest polskim U24, co otworzyłoby drogę dla zagranicznego juniora. Stal tutaj nie musi nikogo szukać, bo ma Adama Bednara, o którym w przeszłości mówiono, że może być "czeskim Zmarzlikiem".

Stal Gorzów przedłuży kontrakty i zamknie skład?

Jeśli w niedzielę Stal się utrzyma, to w Gorzowie Wielkopolskim może być ogromna feta. Wtedy właśnie planowane byłoby ogłoszenie przedłużenie umowy z Andersem Thomsenem. Duńczyk w ostatnich tygodniach mocno się poprawił, a ponadto jest już powoli legendą Stali, gdyż ostatnie siedem sezonów spędził w Gorzowie Wielkopolskim. Ma za sobą także trybuny, które go uwielbiają.

Ostatnią niewiadomą była pozycja drugiego polskiego seniora. Według naszych informacji w klubie ma również pozostać Oskar Fajfer. Polak w drugiej części sezonu spisuje się lepiej, a w poprzednich latach udowadniał, że potrafi jeździć. Można być raczej pewnym, że drugi tak słaby sezon w wykonaniu 31-latka się nie powtórzy.

Anders Thomsen i Oskar Fajfer Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Paweł Przedpełski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Krawczyk Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski