ROW zaczyna budowę mocnego składu. Skontaktowali się z wielkim talentem, a to nie koniec

ROW Rybnik wyleciał z PGE Ekstraligi, ale to nie jest dla klubu tragedia. Awans do elity był niespodziewanym sukcesem i w ostatnim momencie zmontowali skład za grosze, który był o wiele tańszy od pozostałych. Pojedyncze spotkania udało się wygrać, więc ROW spada bez wstydu. Dodatkowo, odbudowali Maksyma Drabika, a dobry sezon zaliczył Rohan Tungate, więc jest to wiadomość dla zawodników, że warto przychodzić do Rybnika, by się rozwijać.

ROW Rybnik kusi Noricka Bloedorna, trwają rozmowy

W tym sezonie podstawowym zawodnikiem U24 ROW-u był Kacper Pludra, który w PGE Ekstralidze szału nie robił. Ten jednak odchodzi do PSŻ-u Poznań, więc rybniczanie zmuszeni są do szukania następcy. Według naszych informacji wynika, że ROW rozmawia z Norickiem Bloedornem. Póki co są to wstępne rozmowy, a żadne decyzje nie zapadły, lecz powrót Niemca to bardzo kusząca opcja.

Bloedorn pojechał całkiem udany sezon w barwach PSŻ-u. ROW ma bardzo miłe wspomnienia z Niemcem, bo z nim w składzie awansowali do PGE Ekstraligi. Żużlowiec ma spory potencjał na bycie jednym z najlepszych U24. Na ten moment jednak jeździ poniżej swoich możliwości. Sporą rolę odgrywa wiek, bo teraz ma 21 lat, co oznacza, że w roli U24 mógłby jeździć jeszcze aż trzy sezony.

ROW ma jeszcze inne opcje. Na kogo padnie wybór?

Rozmowy z Bloedornem to nie jest jedyna opcja, jaką ma ROW. Mają Jespera Knudsena, który w tym roku, w niektórych momentach pokazywał, że potrafi jeździć na żużlu. To również chłopak ze sporym potencjałem, więc może być taka sytuacja, że rybniczanie postawią na Duńczyka, którego przez ten rok zdążyli poznać.

To jednak nie jest koniec opcji, bo w klubie rozważane jest także zakontraktowanie Dana Thompsona. Brytyjczyk zajął ósme miejsce w mistrzostwach świata juniorów, a w swojej rodzimej lidze spisuje się całkiem solidnie. Ma potencjał i przy dobrej współpracy może wiele zdziałać. Prezes Mrozek w przeszłości udowadniał, że ma oko do znalezienia dobrych zawodników i wydobywania z nich potencjału. Doskonałym przykładem są Dan Bewley i Robert Lambert, którzy mocno skorzystali na jeździe w ROW-ie.

Krzysztof Mrozek z Norickiem Bloedornem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Rohan Tungate z Jesperem Knudsenem po meczu w Grudziądzu TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Norick Bloedorn w SGP2 Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński