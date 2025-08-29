ROW Rybnik na deskach. Fatalne zachowanie mistrza świata. Zobaczył żółtą kartkę
Beniaminek z Rybnika został odarty ze złudzeń. Stelmet Falubaz kontrolował rewanżowe spotkanie od początku do samego końca, wygrywając aż 58:32. Zielonogórzanie zapewnili sobie tym samym utrzymanie w PGE Ekstralidze. Żółtą kartkę w trakcie meczu ujrzał Nicki Pedersen, jeden z ojców porażki. INNPRO ROW czeka teraz trudne zadanie. Jeśli chcą pozostać w elicie, to muszą wygrać następne dwa dwumecze.
Goście z Rybnika przyjechali do Zielonej Góry bronić dwupunktowej zaliczki z pierwszego meczu. Ta mogła być znacznie większa, gdyby nie pech i jazda Nickiego Pedersena. INNPRO ROW pomimo wygranej w pierwszym starciu był przed rewanżem na straconej pozycji.
Falubaz utrzymał się w Ekstralidze, to była demolka
Stelmet Falubaz miał dopełnić formalność i rozbić beniaminka z Rybnika. Celem klubu w tym sezonie nie była walka o utrzymanie, tylko rywalizacja w play-off. Drużyna jednak nie sprostała wyzwaniu i zawodnicy musieli zmierzyć się w play-down. Od tamtej chwili priorytetem było zwycięstwo w pierwszym dwumeczu i zajęcie piątego miejsca.
Gospodarze z Zielonej Góry już od pierwszej serii nie pozostawili żadnych wątpliwości. Po pierwszych czterech wyścigach Falubaz prowadził 17:7. Przewaga zielonogórzan rosła z każdą kolejną gonitwą. Po trzech seriach prowadzili już 41:19. Spore wrażenie na kibicach wywarł Oskar Hurysz, który szybko wrócił na tor po złamaniu kości udowej. 7-krotni mistrzowie Polski ostatecznie wygrali 58:32, jednocześnie utrzymując się w PGE Ekstralidze.
Pedersen z żółtą kartką, Czugunow rzucił się na Duńczyka
Wśród rybniczan wrzało za to już od pierwszego wyścigu. Gleb Czugunow rzucił się na Nickiego Pedersena zaraz po inauguracyjnej gonitwie. Rosjanin z polskim paszportem był wściekły na Duńczyka za jego skrajnie defensywną jazdę, przez którą Czugunow musiał kilka razy przymknąć gaz. W końcu Gleb wysunął się na zewnętrzną część toru i wyprzedził Pedersena na samej mecie.
Pedersen jest na ustach kibiców praktycznie podczas każdego spotkania. W pierwszym starciu z Falubazem w play-down dwa razy ostro potraktował Rohana Tungate'a. Za drugim razem doprowadził do kraksy Australijczyka i wyleciał z wyścigu. ROW mógł wygrać znacznie wyżej, ale przez takie sytuacje tracił punkty. W Zielonej Górze nikogo nie przewrócił, ale upadł na tor w sposób kontrolowany. Symulowanie upadku przez Pedersena było na tyle wyraźne, że arbiter postanowił ukarać go żółtą kartką.
ROW Rybnik z nożem na gardle
Choć ROW próbował się postawić na własnym torze, to na wyjeździe został odarty ze złudzeń. Teraz czeka ich kolejny dwumecz, lecz tym razem o siódme miejsce. Rybniczanie zmierzą się z przegranym z pary Stal Gorzów-Włókniarz Częstochowa. Jeśli wygrają, pozostanie im jeszcze baraż. W przypadku porażki spadną z ligi.
Falubaz ZG 58:32 ROW Rybnik
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Jarosław Hampel 4 (0,1,3,0,-)
10. Rasmus Jensen 10 (3,3,1,0,3)
11. Przemysław Pawlicki 15 (3,3,3,3,3)
12. Jonas Knudsen 5 (1,1,1,2)
13. Leon Madsen 11 (3,3,3,2,0)
14. Oskar Hurysz 5+1 (3,2*,0)
15. Damian Ratajczak 8+4 (2*,2*,2*,2*)
16. Michał Curzytek - nie startował
INNPRO ROW Rybnik:
1. Nicki Pedersen 4+1 (1*,w,2,1,0)
2. Kacper Pludra 1 (0,1,0,-)
3. Gleb Czugunow 7+1 (2,0,1*,3,1)
4. Maksym Drabik 10 (1,2,2,3,2)
5. Rohan Tungate 8+1 (2,2,2,1,1*)
6. Paweł Trześniewski 0 (0,0,0)
7. Kacper Tkocz 2 (1,0,1)
8. Jesper Knudsen 0 (0)