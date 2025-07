ROW Rybnik dogadany z kolejnym zawodnikiem. To prawdziwa bomba

W ROW-ie Rybnik ewidentnie wyciągnęli wnioski po ubiegłorocznej stracie Brady'ego Kurtza. Australijczyk nie czekał na rozmowy z prezesem ROW-u i w maju podpisał 3-letni kontrakt z Betard Spartą Wrocław. Dlatego teraz w Rybniku nie czekają na ostatni moment, ale już mocno działają na transferowym rynku.

ROW Rybnik 2026 z Maksymem Drabikiem. Jest jeden warunek

Na pierwszy ogień poszedł Rohan Tungate. Do Rybnika przyjechał z menedżer Kingą Hepel i powiedział wprost, że jeśli tylko ROW utrzyma się w PGE Ekstralidze, to on zostanie w klubie. Warunki już zostały mniej więcej ustalone, brakuje już tylko podpisów.

W podobnej sytuacji, jak Tungate jest już także krajowy lider zespołu Maksym Drabik. Z nim prezes Krzysztof Mrozek już także jest po słowie. Tu też wszystko wygląda tak, że jeśli ROW uniknie degradacji, to Drabik dalej będzie jeździł w tym klubie.

GKM i Stal dalej jednak kuszą Drabika

Drabik miał dylemat, bo inne kluby kuszą (Gezet Stal Gorzów i Bayersystem GKM Grudziądz), ale z drugiej strony pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że nigdzie indziej nie będzie mu tak dobrze, jak w Rybniku. ROW traktuje go priorytetowo. Prezes Mrozek kilka miesięcy temu postawił sobie za punkt honoru, żeby postawić Drabika na nogi. To mu się udało.

Zresztą w trakcie rozmów o przyszłości Drabika zapewniono, że w przyszłym roku nic się nie zmieni w relacjach pomiędzy nim i klubem. Zawodnik usłyszał też od trenera, że jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy ROW jest właściwym wyborem, to powinien sobie zestawić te kilka miesięcy w Rybniku z tym, co działo się w dwóch poprzednich miejscach pracy.

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Kuba. skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Drabik musi sondować rynek, bo los ROW-u jest niepewny

A fakty są takie, że odkąd Drabik opuścił Betard Spartę, to zaliczył dwie nieudane przygody w Lublinie i Częstochowie. Sezon w Motorze nie był udany, dwa lata we Włókniarzu jeszcze gorsze. A już sezon 2024, to była kompletna katastrofa. Ten rok, to jest prawdziwa petarda. Drabik ma średnią biegową powyżej 2 punktów i ponad 100 punktów z bonusami na koncie (96+7).

Oczywiście deklaracja Drabika o chęci pozostania w ROW-ie absolutnie nie zniechęci innych. Pisaliśmy wyżej o Stali i GKM-ie, a te będą temat drążyły tak długo, jak będzie to możliwe. Nawet podpis pod nową umową z ROW-em ich zniechęci. Będą bowiem liczyć na spadek Rybnika i przejęcie żużlowca. Zresztą Drabik, chcąc nie chcąc, musi zrobić jakieś rozeznanie rynku, bo sytuacja ROW-u wyjaśni się najpewniej pod koniec września, a być może na początku października. Pewne jest w tej chwili tylko to, że jeśli w tym sezonie Drabik może liczyć na 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt, to za rok jego umowa będzie opiewać na milion za podpis i 10 tysięcy za punkt.

Maksym Drabik odbudował się w INNPRO ROW-ie Rybnik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksym Drabik, Piotr Żyto Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksym Drabik po starcie walczy na łokcie z Kacprem Woryną. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński