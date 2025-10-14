Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanin specjalistą od złotych medali. Zmarzlik mógł tylko patrzeć

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W Polsce nie ma drugiego tak skutecznego zawodnika w finałach PGE Ekstraligi jak Emil Sajfutdinow. Gdy tylko staje do walki o złoto - wygrywa. W sześciu finałach zdobył sześć mistrzowskich tytułów. Dla porównania Bartosz Zmarzlik ma na koncie dziewięć finałów i pięć złotych medali. Statystyki nie kłamią. To Sajfutdinow jest prawdziwym specjalistą od finałów. W tym sezonie dokonał niemożliwego także w innych ligach, bo zamienił każdy klub, którego barwy reprezentował, w maszynę do wygrywania. Trzy drużyny, trzy złote medale, to budzi respekt.

Emil Sajfutdinow może czuć dumę. Wygrywa wszystkie finały, w przeciwieństwie do Bartosza Zmarzlika
Emil Sajfutdinow może czuć dumę. Wygrywa wszystkie finały, w przeciwieństwie do Bartosza ZmarzlikaMaster Falubaz#692Zdjęcia Paweł Wilczyński

Najcenniejszy krążek wywalczył jednak w Polsce, razem z Pres Grupą Deweloperską Toruń, która po 17 latach przerwy wróciła na mistrzowski tron PGE Ekstraligi. 36-latek był jednym z architektów tego sukcesu. W duecie z Patrykiem Dudkiem i przy wsparciu Mikkela Michelsena oraz Roberta Lamberta, stworzył najskuteczniejszą formację w kraju. Sajfutdinow może najszybszy nie był, ale umiejętnościami i siłą woli często wywalczał punkty, których inni nie byliby w stanie zdobyć.

Zobacz również:

Przyłapali Bartosza Zmarzlika w Zielonej Górze. 6-krotny mistrz świata w nowej roli
PGE Ekstraliga

Zmarzlik znalazł nowe zajęcie. 6-krotny mistrz świata pochwalił się wszystkim

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

Emil Sajfutdinow zwyciężał wszędzie, gdzie się pojawił

Na kolejny, równie cenne złoto, jeszcze dłużej czekała brytyjska drużyna Sajfutdinowa - Ipswich Witches. "Wiedźmy" po 27 latach ponownie zasiadły na tronie, pokonując w emocjonującym finałowym dwumeczu Leicester Lions. Gdy w parku maszyn zgasły silniki, zawodnicy Ipswich długo nie mogli uwierzyć, że historia zatoczyła koło. To był triumf w dużej mierzenie zbudowany na doświadczeniu i spokoju Emila.

Jakby tego było mało, Sajfutdinow triumfował także w czeskiej lidze. W barwach Speedway Clubu Żarnovica sięgnął po mistrzostwo po dramatycznym biegu dodatkowym z AMK Zlata Prilba Pardubice. To właśnie w tym wyścigu jego drużyna popisała się sporym opanowaniem, zapewniając krążek z najcenniejszego kruszcu.

Walia - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Rosjanin wszystko zamienia w złoto. Przedłużyli z nim kontrakt

Emil Sajfutdinow, czego nie dotknie, tam wraca ze złotem. 6 na 6 wygranych finałów w PGE Ekstralidze i tylko jedno drużynowe srebro w całej karierze, zdobyte w lidze rosyjskiej - to mówi samo za siebie. Rosjanin z polskim paszportem od lat jest gwarancją sukcesu. W Toruniu zrobili wszystko, by go zatrzymać, bo wiedzą, że taki zawodnik potrafi odwrócić losy każdego meczu. Wystarczy, że wjedzie na tor, a cała drużyna jakby nabierała pewności.

W Toruniu zostanie jednak na dłużej, bo będzie bronił barw Aniołów, co najmniej do końca 2027 roku. Przedłużony kontrakt jest wielkim sukcesem właścicieli klubu i gwarancją wyników w następnych latach.

Zmarzlik mógł tylko patrzeć. Do najlepszych wiele mu brakuje

Bartosz Zmarzlik jest genialnym żużlowcem. 6-krotny mistrz świata często zostaje także najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. W ostatnich 10 sezonach, tylko trzy razy znaleźli się od niego lepsi żużlowcy. Nie przekłada się to jednak na złote medale, bo ma ich zaledwie pięć. O wiele więcej ma choćby Dominik Kubera, który jest o kilka lat młodszy, a ma już na koncie 8 mistrzowskich tytułów.

W dużej mierze spowodowane jest to przez Stal Gorzów, która nie wykorzystała świetności Zmarzlika, zdobywając z nim jedynie dwa złota. Polak mimo kapitalnej indywidualnej kariery, nie znajduje się jeszcze w czołowej dziesiątce najlepszych zawodników w historii drużynowych mistrzostw Polski.

Zawodnik żużlowy w kolorowym kombinezonie i kasku przygotowuje motocykl do wyścigu w obecności zespołu technicznego, w tle widoczne banery sponsorskie i logotypy ligi.
Emil Sajfutdinow w jednej z gonitw przeszedł z czwartej na pierwszą pozycjęTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Zmarzlik nie wie, co jest grane. Stara się, walczy, ale organizatorzy Grand Prix zawsze znajdą na niego haka.
Bartosz Zmarzlik nie wie, co jest grane. Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Emil Sajfutdinow w rozmowie z Bartoszem Zmarzlikiem
Emil Sajfutdinow w rozmowie z Bartoszem ZmarzlikiemŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja