Rosjanin już się z tym nie kryje. To były mało przyjemne rozmowy

Dariusz Ostafiński, Interia: Czy ROW jest w stanie się podnieść po laniu w Zielonej Górze?

Gleb Czugunow, zawodnik INNPRO ROW-u Rybnik: Myślę, że nie dostaliśmy jakiegoś psychicznego dołka po tym spotkaniu. Wiedzieliśmy, że możemy tam przegrać, nawet wysoko, więc zaakceptowaliśmy to, że Falubaz wygrał z nami 58:32. I uważam, że mamy duże szanse, żeby zawalczyć o pozostanie w PGE Ekstralidze.

Optymista z pana.

- Nie, raczej realista. Maksym Drabik jedzie na wysokim poziomie, Rohan Tungate uporał się z problemami, które miał, a i ja czuję się dużo lepiej. To chyba widać po mojej jeździe. Może nie gra u nas wszystko, fajnie jakby juniorzy dorzucali więcej punktów, ale jako drużyna możemy pokonać Stal w meczu o siódme miejsce, a potem wygrać także baraż z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi.

Czugunow do Pedersena: "Nie pozwolę, żeby ktoś mnie tak traktował"

Nie macie jednak atmosfery. Co tydzień czytamy o tym, jakie to ma Pan problemy z Nickim Pedersenem. Po Falubazie też tak było.

- W ogóle, to nie wiem, co mam powiedzieć. Nie potrafię opisać tego, jaki problem mam z Nickim. Natomiast w Zielonej Górze stało się coś dziwnego. Wszyscy myśleli, że ja miałem do niego pretensje o jego jazdę, a chodziło o to, że przy wjeździe do parku maszyn on uderzył w mój motor. A ja nie pozwolę, żeby ktoś mnie tak traktował, żeby tak się zachowywał. Tak po prostu nie będzie. Tak czy inaczej, musimy teraz dla dobra klubu i kibiców zachować się profesjonalnie i wywiązać się z naszych obowiązków robiąc wynik.

Problem polega na tym, że Pedersen jest wam potrzebny, bo Chris Holder się boi, a innych problemów też nie brakuje. Duńczyk jest szybki i jeśli tylko zachowa zimną krew, to może uratować ROW przed spadkiem.

- Nie chcę w to wchodzić, bo nie chcę oceniać innych zawodników i mówić, kto ile wnosi. Sam nie błyszczę w tym roku, więc dość ryzykowane byłoby wyrażać jakąś opinię na temat Chrisa Holdera, czy też jakiekolwiek innego zawodnika. Chciałbym jednak, żebyśmy utrzymali się jako zespół. Musimy popracować nad domowym torem i walczyć.

Najlepszy mecz u siebie pojechaliście w play-down z Falubazem, więc chociaż wiecie, do czego musicie dążyć.

- To prawda. To był dobry tor, lepszego w tym roku nie mieliśmy. I tylko szkoda tamtego meczu, że nie wyciągnęliśmy więcej. Mnie szkoda defektu, bo rzadko je mam, a ten przytrafił się w tak ważnym meczu.

Czugunow o płatnościach w ROW-ie Rybnik

Przed pierwszym meczem z Falubazem było jasne, że jak nie zdobędziecie 50, czy nawet 52 punktów, to w rewanżu nie macie czego szukać. Ja się tylko zastanawiam, czy to w ogóle było realne, patrząc na składy ROW-u i Falubazu.

- Mieliśmy szanse to załatwić, ale nie wykorzystaliśmy tego. Skończyło się wygraną 46:44 i wysoką porażką w rewanżu, ale jak powiedziałem, uważam, że stać nas na skuteczny finisz. My często przegrywamy, a taka Polonia z Unią co tydzień leją rywali. Wtedy ludzie patrzą i myślą, że oni sobie z nami poradzą. To może być błędne wrażenie, bo jeździmy na różnych ligowych poziomach. Wydaje mi się, że my jesteśmy mocniejsi. Jednak startujemy na tym najwyższym poziomie, a że brakuje nam trochę do najlepszych, to nie znaczy, że nie poradzimy sobie z tymi, co są na niższym, albo co najwyżej tym samym poziomie. W ewentualnym barażu z Polonią szansę oceniam ostrożnie pół na pół.

Spotkałem się z taką teorią, że jakby Czugunow regularnie jeździł od początku sezonu, to teraz ROW miałby w nim mocne oparcie.

- Ja myślę, że ta rotacja w składzie trochę mi zaszkodziła, ale też nie zwalałbym na to całej winy. To jest jakaś cegiełka, ale to takie 10, czy 20 procent. Wiele jest takich tematów, które mogły być lepiej ogarnięte.

Podobno Panu nie płacili?

- Nie powiem, że nie było jakiegoś nieporozumienia w tej sprawie, ale to zostało w mediach rozdmuchane ponad miarę. Bardziej chodziło o emocje, które przerodziły się w mało przyjemne rozmowy. Kiedy jednak udało się pogadać, a każdy powiedział swoje, to od razu zrobiło się lepiej. Teraz skupiamy się na wyniku.

Czugunow o swojej przyszłości. Chce zostać w Ekstralidze

Jak się popatrzy na Pana jazdę, to nie można panu odmówić ambicji, walki i chęci wygrywania. Często jednak ta Pana jazda jest niemądra. Tak jakby pan nie wyciągał pan wniosków. Z czego to wynika?

- Z kilku czynników. Rotacja akurat na to ma wpływ. Jak wiesz, że nie zrobisz dobrych punktów i wylatujesz ze składu, to jesteś bardziej spięty, a te decyzje są wtedy głupsze i nie tak bardzo przemyślane. Poza tym w tym roku mam większy kłopot z dopasowaniem sprzętu. To też nie pomaga. Tak czy inaczej, to wszystko jest moją odpowiedzialnością i muszę dalej pracować.

A nie stracił Pan jeszcze wiary w to, że stać pana na jazdę w Ekstralidze?

- Uważam, że póki w piętnastym biegu wygrywam z Łagutą, a w Zielonej Górze mijam na trasie Madsena, to stać mnie na Ekstraligę. Chciałbym w niej zostać i robić wszystko tak, żeby cieszyć się jazdą i zadowolić ludzi, dla których pracuję, żeby drużyna miała z tego korzyść.

Problem w tym, że ROW może być jedyną szansą, żeby w tej Ekstralidze pozostać.

- Szczerze, to nie ma żadnych konkretów. Nie było rozmów z nikim z Ekstraligi, nie ma porozumień. Jakiś czas temu rozmawiałem z klubami, które się do mnie zgłaszały, ale to była niższa liga. Na razie z nikim się nie dogadałem na sto procent i to się szybko nie stanie. Nie chcę teraz się w to wikłać, kiedy ROW rywalizuje o utrzymanie. Ja się nie boję, nie muszę drżeć o to, że nie znajdę pracy. Nawet jak będzie mi dane zejść ligę niżej, to sobie poradzę, a finansowo też pewnie za bardzo nie stracę. Poczekam, zobaczymy.

Z ROW-em po tych mało przyjemnych rozmowach, o których Pan wspomniał, też byłaby szansa się dogadać.

- Ja nigdy nie palę mostów. Nawet, jak te relacje nie są dobre, to zawsze mogą się zmienić. To zawsze jest kwestia dogadania warunków, nie tylko finansowych. Jak ROW złoży mi ofertę, to będziemy rozmawiać. A na razie chcę pomóc, żeby ROW się utrzymał.

