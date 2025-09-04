Rewolucja transferowa w Motorze Lublin. Za chwilę mogą nie wytrzymać

Motor od kilku sezonów ma stabilny skład, najczęściej drużyna miała ewolucję, gdzie wymieniano jednego zawodnika, maksymalnie dwóch, bo w końcu jak mówi przysłowie zwycięskiego składu się nie zmienia. Teraz jednak dojdzie do rewolucji i to nie z wyboru Motoru, bo zawodnicy odchodzą na własne życzenie. To będzie ciekawy okres, bo w przestrzeni medialnej panuje opinia, że Motor w końcu będzie można pokonać.

Odejście Wiktora Przyjemskiego z Motoru Lublin jest największym problemem

Wiktor Przyjemski udowadnia w tym roku, że jest bezapelacyjnie najlepszym juniorem w Polsce. Młodzieżowiec ma szóstą średnią w PGE Ekstralidze, legitymując się wynikiem 2.2 punktu na bieg. To najlepszy rezultat 20-letniego zawodnika od czasów Bartosza Zmarzlika w 2014 roku. To pokazuje, jak wielką wartość stanowi wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz dla swojego zespołu.

Przez ostatnie lata wokół Przyjemskiego pojawiło się sporo opinii, że widać u niego braki na trasie i ma mało agresji w jeździe. To jednak się zmieniło. Junior na trasie wygląda już lepiej, potrafi agresywnie zaatakować. W tym roku ma 10 mijanek w elicie i 9 razy został wyprzedzony, co pokazuje progresję w stosunku do poprzednich lat. Dodatkowo, jest najskuteczniejszy na starcie w całej lidze. Wobec tego, niemożliwe jest to, by udało się zrekompensować brak Przyjemskiego.

Motor Lublin pokusi się o zagranicznego juniora?

Alternatywą za 20-latka może być Bartosz Jaworski, który ostatnio notuje dobre wyniki. Warto jednak wziąć pod uwagę, że kręcił się obok niego legendarny mechanik Wojciech Malak, który pracuje dla Przyjemskiego. To oznacza, że mógł też korzystać z jednostek mistrza świata juniorów. Udało mu się wygrać także finał IME U19, więc ma jakiś potencjał. Problem w tym, że w przyszłym roku na Malaka liczyć nie będzie mógł.

Wobec tego prezes Jakub Kępa może nie wytrzymać. Być może poszuka zagranicznego juniora, bo na rynku przecież są alternatywy. Nie wiadomo też jak rozstrzygnie się przyszłość Stali. Jeśli klub spadnie, to otworzy się droga, by pozyskać Adama Bednara, Oskara Palucha czy Villadsa Nigela.

Z pewnością każdy z tych zawodników na dzisiaj potrafi więcej niż Jaworski, a dla Motoru w przyszłym roku każdy dodatkowy punkt może mieć spore znaczenie. Mają też miejsce dla zagranicznego juniora, bo formacja seniorska złożona z Bartosza Zmarzlika, Mateusza Cierniaka i Kacpra Woryny pozwoli na jazdę obcokrajowcem na pozycji młodzieżowca.

