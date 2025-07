Wydawało się, że Włókniarz pojedzie do Rybnika po zwycięstwo. T en scenariusz się sprawdzał, lecz wszystko się posypało w mgnieniu oka. Najpierw upadł Mads Hansen, a jak się potem okazało ucierpiał bardzo, bo złamał dwa kręgi - po jednym w odcinku piersiowym oraz lędźwiowym. Duńczyk złamał także trzy żebra. Potem upadł Pawlicki, który także nabawił się urazów. ROW wykorzystał urazy dwójki żużlowców i zwyciężył spotkanie w końcówce, odbierając już Włókniarzowi realne szanse na awans do play-off.

Upadek Piotra Pawlickiego wyglądał strasznie. Na szczęście nie skończyło się najgorzej. W tym przypadku można powiedzieć, że doznał "tylko" odmy płucnej i urazu żeber. Mogło się to skończyć o wiele gorzej, bo kraksa wyglądała naprawdę poważnie. Początkowe informacje też były bardzo niepokojące - Nie mógł się ruszyć, podejrzewał uraz kręgosłupa - ujawnił trener Mariusz Staszewski w Canal+.

Finalnie skończyło się na czterech złamanych żebrach i wspomnianej odmie płucnej. Ma także starty opuszek kciuka, co opublikował na Instagramie. Mimo, że jest to najłagodniejszy uraz, to wygląda nadal fatalnie.