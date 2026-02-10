Przełomowe wieści nt. gwiazdy ligi. Wszystko się wydało

Janusz Kołodziej po sezonie 2025 przeszedł operację kolana. Przed nim było kilka miesięcy przerwy od żużla, jednak tego typu uraz leczy się bardzo długo. Niektórzy martwili się nawet o jego dyspozycję na starcie sezonu. Już wiemy, że ze zdrowiem byłego mistrza Polski wszystko w porządku.

Kołodziej szosuje na nartach z drużyną Unii Leszno

Generalnie, jak zapewniało otocznie zawodnika, rehabilitacja kontuzjowanego kolana od początku przebiegała bardzo sprawnie. Kołodziej zdążył już w ostatnim czasie przywyknąć do długich i żmudnych treningów. Wcześniej bowiem zmagał się z uciążliwymi urazami barków.

Kołodziej jest jednak w pełnym treningu od kilku tygodni, a efekty tego widać gołym okiem. Kapitan Unii wybrał się z drużyną na zimowe zgrupowanie do Jakuszyc. Tam zespół trenuje między innymi na nartach biegowych. Te okazały się nie być żadną przeszkodą Kołodzieja, który podobnie jak reszta zespołu szlifuje swoją formę w pełnym wymiarze.

Dla doświadczonego zawodnika narty biegowe to nic nowego, bo w poprzednich latach miał okazję do tej formy treningów w trakcie zimowych zgrupowań reprezentacji Polski. Tę modę zapoczątkował trener Marek Cieślak. W ostatnich latach preferencje żużlowców nieco się jednak zmieniły, bo najlepsi zamiast treningów w śniegu wybierają rower w cieplejszych krajach.

Dobre nastroje w Lesznie przed startem sezonu

Na miesiąc przed startem sezonu z Unii dobiegają coraz lepsze wieści. Zdrowie jej lidera to jedno. Kilka dni wcześniej na wolność wyszedł z kolei były prezes klubu Piotr Rusiecki. Co prawda nowe władze szybko poradziły sobie po jego październikowym zatrzymaniu, jednak wyjście na wolność z pewnością wprowadza dodatkową stabilizację.

W nowym sezonie beniaminek PGE Ekstraligi ma powalczyć o awans do rundy play-off. Taki też postawiono cel przed zespołem.

Janusz Kołodziej w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej (z prawej) Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

