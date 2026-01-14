Partner merytoryczny: Eleven Sports

Prosto z mostu ws. Sparty Wrocław i Zmarzlika. Jest inaczej, niż wszyscy myśleli

Dariusz Ostafiński

Betard Sparta Wrocław ogłosiła podpisanie nowego, 2-letniego kontraktu z Artiomem Łagutą i ruszyła lawina spekulacji. Nie brak głosów, że ta umowa oznacza, iż szanse Sparty na sprowadzenie Bartosza Zmarzlika stopniały niemalże do zera. Nasi rozmówcy twierdzą jednak, że prezes Sparty zablokował Łagucie możliwość ucieczki i teraz rzuca wszystkie siły i środki, żeby sprowadzić Zmarzlika. Ma miliony w kieszeni i asa w rękawie, o którym dotąd nikt nie słyszał.

Żużlowcy w strojach klubowych podczas przygotowań do zawodów, w centralnej części kadru zawodnik z poważnym wyrazem twarzy, w tle członkowie drużyny. W lewym górnym rogu widoczne wstawione zdjęcie dwóch mężczyzn podających sobie ręce i trzymających cze...
Bartosz Zmarzlik zmierza pewnym krokiem do Sparty Wrocław. Kontrakt Artioma Łaguty niczego nie zmienia.Motor Lublin/Sparta Wrocławmateriały prasowe

Artiom Łaguta w Betard Sparcie do końca października 2028 - komunikat tej treści wypuścił wrocławski klub 13 stycznia, a część mediów ogłosiła, że to oznacza fiasko rozmów z Bartoszem Zmarzlikiem.

Były prezes Sparty Wrocław ogłasza

- Zawsze mieliśmy więcej jeźdźców. Także po to, żeby zablokować im możliwość jazdy w innym klubie. Raz jeszcze powtórzę, że tak było zawsze. Nie tylko w czasach, kiedy byłem prezesem i wiceprezesem Sparty (lata 1997-2005 - dop. red.). To była norma - Ryszard Czarnecki daje do zrozumienia, że niemal wszyscy wyciągnęli z kontraktu Łaguty błędne wnioski.

Sparta podpisała kontrakt z Łagutą, żeby związać mu ręce i nie dać szansy Orlen Oil Motorowi Lublin i prezesowi Jakubowi Kępie na skuteczną odpowiedź po ewentualnej stracie Zmarzlika. - Poza tym, to początek realizacji planu na potrójną koronę Sparty - mówi jeden z naszych rozmówców dobrze znający sytuację we wrocławskim klubie.

Sparta Wrocław realizuje plan na potrójną koronę

Łaguta dzięki nowej umowie będzie w Sparcie do 2028, Brady Kurtz ma kontrakt do końca 2027, a jeśli na 2027 udałoby się pozyskać Zmarzlika, to we Wrocławiu mieliby zespół przepotężny. Zakładając, że mistrz podpisałby minimum 2-letnią umowę, można by stwierdzić, że plan na potrójną koronę byłby zrealizowany z nawiązką.

A od osoby powiązanej z Motorem, ale i też dobrze znającej prezesa Rusko słyszymy wprost, że gra wstępna się skończyła, że teraz biznesmen z Wrocławia przeszedł do konkretów i zaczął transferowe szachy na poważnie. Zblokował zawodnika, którym Motor mógłby uzupełnić lukę po Zmarzliku. Poza tym zrobił coś naprawdę mądrego, bo wymiana Łaguty na Zmarzlika nic by mu nie dała. Wymienić musi Macieja Janowskiego lub Daniela Bewleya, bo to oni są najsłabszymi ogniwami drużyny.

Prezes Sparty Wrocław ma jeszcze asa w rękawie

- Według mnie Zmarzlik nie jest jeszcze w Sparcie, ale od sierpnia i od tego treningu przed Grand Prix we Wrocławiu, gdzie prezes Rusko osobiście go zaprosił, ma Bartek potężny zgryz. Oni mu pomogli zdobyć szóste złoto. Poza tym Sparta to najlepszy klub w Polsce, miałby tam oko na największego rywala z Grand Prix, czyli Kurtza, miałby bliżej domu, a na dokładkę zarobiłby więcej pieniędzy - mówi nasz rozmówca.

Jego zdaniem prezes Rusko ma też asa w rękawie. Za chwilę go wyciągnie, żeby już tak na 100 procent przekonać Zmarzlika do transferu. - Motor ma ten pik za sobą, za rok będzie jeździł na obcym stadionie, bo w Lublinie będzie remont. Sparta, mając blisko 40 milionów w budżecie, będzie się z kolei biła o złoto - dodaje nasz informator i aż się ciśnie na usta stwierdzenie, że lepszego terminu na przenosiny Zmarzlik nie mógłby wybrać.

Mężczyzna w złoto-niebieskim kombinezonie żużlowym i czapce z logo Orlen w otoczeniu sprzętu sportowego i reklamowego na tle ekspozycji sponsorskiej.
Bartosz Zmarzlik już negocjuje kontrakt na 2027.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w trakcie wyścigu na torze oraz jego portretowy wizerunek w okrągłym kadrze. Strój zawodnika pokryty logotypami sponsorów, motocykl ubrudzony błotem oraz widoczne ochraniacze na ciele sportowca.
Artiom Łaguta od lat należy do światowej czołówki. Jego kontrakt w Betard Sparcie Wrocław właśnie został przedłużony.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Andrzej Rusko wita się z Artiomem Łagutą. W środku Dariusz Śledź.
Andrzej Rusko wita się z Artiomem Łagutą. W środku Dariusz Śledź.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

