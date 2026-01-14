Prosto z mostu ws. Sparty Wrocław i Zmarzlika. Jest inaczej, niż wszyscy myśleli

Artiom Łaguta w Betard Sparcie do końca października 2028 - komunikat tej treści wypuścił wrocławski klub 13 stycznia, a część mediów ogłosiła, że to oznacza fiasko rozmów z Bartoszem Zmarzlikiem.

Były prezes Sparty Wrocław ogłasza

- Zawsze mieliśmy więcej jeźdźców. Także po to, żeby zablokować im możliwość jazdy w innym klubie. Raz jeszcze powtórzę, że tak było zawsze. Nie tylko w czasach, kiedy byłem prezesem i wiceprezesem Sparty (lata 1997-2005 - dop. red.). To była norma - Ryszard Czarnecki daje do zrozumienia, że niemal wszyscy wyciągnęli z kontraktu Łaguty błędne wnioski.

Sparta podpisała kontrakt z Łagutą, żeby związać mu ręce i nie dać szansy Orlen Oil Motorowi Lublin i prezesowi Jakubowi Kępie na skuteczną odpowiedź po ewentualnej stracie Zmarzlika. - Poza tym, to początek realizacji planu na potrójną koronę Sparty - mówi jeden z naszych rozmówców dobrze znający sytuację we wrocławskim klubie.

Sparta Wrocław realizuje plan na potrójną koronę

Łaguta dzięki nowej umowie będzie w Sparcie do 2028, Brady Kurtz ma kontrakt do końca 2027, a jeśli na 2027 udałoby się pozyskać Zmarzlika, to we Wrocławiu mieliby zespół przepotężny. Zakładając, że mistrz podpisałby minimum 2-letnią umowę, można by stwierdzić, że plan na potrójną koronę byłby zrealizowany z nawiązką.

A od osoby powiązanej z Motorem, ale i też dobrze znającej prezesa Rusko słyszymy wprost, że gra wstępna się skończyła, że teraz biznesmen z Wrocławia przeszedł do konkretów i zaczął transferowe szachy na poważnie. Zblokował zawodnika, którym Motor mógłby uzupełnić lukę po Zmarzliku. Poza tym zrobił coś naprawdę mądrego, bo wymiana Łaguty na Zmarzlika nic by mu nie dała. Wymienić musi Macieja Janowskiego lub Daniela Bewleya, bo to oni są najsłabszymi ogniwami drużyny.

Prezes Sparty Wrocław ma jeszcze asa w rękawie

- Według mnie Zmarzlik nie jest jeszcze w Sparcie, ale od sierpnia i od tego treningu przed Grand Prix we Wrocławiu, gdzie prezes Rusko osobiście go zaprosił, ma Bartek potężny zgryz. Oni mu pomogli zdobyć szóste złoto. Poza tym Sparta to najlepszy klub w Polsce, miałby tam oko na największego rywala z Grand Prix, czyli Kurtza, miałby bliżej domu, a na dokładkę zarobiłby więcej pieniędzy - mówi nasz rozmówca.

Jego zdaniem prezes Rusko ma też asa w rękawie. Za chwilę go wyciągnie, żeby już tak na 100 procent przekonać Zmarzlika do transferu. - Motor ma ten pik za sobą, za rok będzie jeździł na obcym stadionie, bo w Lublinie będzie remont. Sparta, mając blisko 40 milionów w budżecie, będzie się z kolei biła o złoto - dodaje nasz informator i aż się ciśnie na usta stwierdzenie, że lepszego terminu na przenosiny Zmarzlik nie mógłby wybrać.

