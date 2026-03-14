Problemy Motoru Lublin. Nagła zmiana planów. Jest plan awaryjny

W czwartek zawodnicy z Lublina mieli zaplanowany trening. Skończyło się jednak na kilku okrążeniach Bartosza Zmarzlika oraz Kacpra Woryny. Tor nie nadawał się do bezpiecznej jazdy.

Tor w Lublinie nie nadaje się do jazdy

Klub w obawie przed możliwymi problemami z nawierzchnią umówił wcześniej termin w Gorican. Żużlowcy 3-krotnych mistrzów Polski mieli się pojawić w Chorwacji w okresie 12-14 marca. Wyjazd odwołano i postanowiono rozpocząć sezon na własnym owalu. Tor był jednak w opłakanym stanie, a toromistrz zaraz po tym wziął się za intensywne prace.

Stadion położony jest blisko rzeki, więc wody gruntowe w przeszłości niejednokrotnie przeszkadzały w marcowych treningach czy nawet pierwszych domowych meczach. Zawodnicy Motoru często nie mieli okazji nawet potrenować u siebie przed spotkaniem, bądź była to zaledwie jedna sesja. To zdecydowanie za mało, żeby przygotować się do walki o mistrzostwo.

Vaculik na ratunek Motoru Lublin

Niepokojący może być fakt, że obecna pogoda w Polsce uległa znacznej poprawie. I gdy inne ośrodki zainaugurowały już sezon, to w Lublinie muszą czekać. Na przełomie marca i kwietnia prognozy są gorsze od aktualnych, co może zwiastować kolejne komplikacje. Jak informuje "Kurier Lubelski", wrócił temat wyjazdu za granicę, a konkretnie do Żarnowicy.

To słowacki obiekt, który jak własną kieszeń zna Martin Vaculik, czyli nowy nabytek lubelskiej drużyny. Zresztą nie byłby to pierwszy raz, kiedy Vaculik wybiera się tam wraz ze swoim zespołem. W 2024 roku Stal Gorzów odbyła tam zgrupowanie, przygotowując się do ligowych zmagań.

Martin Vaculik w rozmowie z Andersem Thomsenem.

Bartosz Zmarzlik

