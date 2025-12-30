Partner merytoryczny: Eleven Sports

Prezydent musiał interweniować osobiście. Ujawniono kulisy męskiej rozmowy o przyszłości Falubazu

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Kibice Falubazu Zielona Góra wstrzymali oddech, gdy światło dzienne ujrzała informacja o rezygnacji Stanisława Bieńkowskiego z działalności w spółce klubu. Wycofanie się jednego z najbogatszych Polaków mogło oznaczać finansowe trzęsienie ziemi. Widmo utraty potężnego sponsora tytularnego zajrzało w oczy działaczom i fanom. Sytuacja była na tyle poważna, że do gry musiał wejść prezydent miasta, Marcin Pabierowski. Po "męskiej rozmowie" w cztery oczy, wszystko stało się jasne.

Żużlowiec w zielonym kombinezonie oraz żółtym kasku znajduje się na tle boksów drużyny, po lewej stronie zdjęcia. W kole znajduje się ujęcie mężczyzny w garniturze, który się uśmiecha, z tłumem ludzi w tle.
Prezydent Marcin Pabierowski uspokoił kibiców Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Pieniędzy nie zabraknieNews Lubuski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gdy miliarder mówi "pas" w kwestiach zarządczych, zazwyczaj oznacza to początek końca finansowania. W Zielonej Górze zapanowała konsternacja. Wielu przewidywało, że Stelmet może nawet zniknąć z nazwy. Pojawiały się wątpliwości w postaci tego, czy budżet się dopnie. Prezydent Pabierowski postanowił nie czekać na rozwój wypadków i porozmawiał z biznesmenem twarzą w twarz.

    "Długiego przekonywania nie było". Szczere kulisy rozmów z miliarderem

    Okazało się, że czarny scenariusz nie wejdzie w życie, ale rozmowa nie należała do kurtuazyjnych pogawędek o pogodzie. Panowie usiedli do stołu, by omówić konkrety - Dogadaliśmy się. Spotkaliśmy się z Panem Bieńkowskim. Rozmowa była konkretna i merytoryczna. Przede wszystkim celem nadrzędnym jest tutaj dobro Falubazu - relacjonuje prezydent na antenie Radia Zielona Góra.

    Najważniejszy news? Pieniądze są bezpieczne. - Pan Bieńkowski, z informacji, które uzyskałem, zostaje w Stelmet Falubazie jako sponsor tytularny. (...) Jasno i czytelnie można powiedzieć, że sponsor tytularny zostaje - przekazał włodarz miasta.

    Poprzedni sezon nie był udany. W Zielonej Górze było wiele nerwów

    Choć miliarder zostaje z pieniędzmi, to nie bezkrytycznie. Podczas spotkania na szczycie poruszono niewygodne tematy z przeszłości. Stanisław Bieńkowski, jako człowiek sukcesu, wymaga wyników, a te w minionym sezonie pozostawiały sporo do życzenia.

    - Długiego przekonywania nie było. Była rozmowa o drużynie, o wynikach. Troszeczkę analizy z poprzedniego sezonu, tego nieudanego początku rozgrywek mimo bardzo dobrego składu - zdradza kulisy Pabierowski. W przyszłym roku ma być jednak o wiele lepiej. Miasto pomaga, jak tylko potrafi. Udało się zorganizować pierwsze historyczne forum sportu, a do Falubazu trafiła pomoc w postaci osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii - Karola Dąbrowskiego. To nie udałoby się bez roli miasta.

    Układ na linii Zielona Góra - Sponsor. Nowe otwarcie dla Falubazu

    Kluczem do zatrzymania sponsora okazała się wizja stabilności i współpracy na linii Ratusz-Klub. Prezydent zapewnił miliardera, że miasto nie odwróci się od żużla. - Przede wszystkim rozmawialiśmy o współpracy, o dobrych relacjach klub-miasto i trener-miasto. To myślę uspokoiło Pana Bieńkowskiego - dodaje włodarz Zielonej Góry.

    Wygląda na to, że pożar został ugaszony w zarodku. Miliarder wycofał się z zarządzania spółką, ale jego firma i co ważniejsze, czyli przelewy, nadal będą zasilać konto Falubazu. Kibice mogą odetchnąć z ulgą, bo katastrofy nie będzie. A w przyszłym roku nadzieje na medal są ogromne, co dałoby sporo pozytywnej energii dla całego środowiska.

    Trzech mężczyzn, dwóch w profesjonalnych sportowych kombinezonach i czapkach z logo sponsorów oraz jeden w garniturze z założonymi rękami, stojący w przemysłowej scenerii. Kombinezony i logo wskazują na związki ze sportami motorowymi.
    Miliarder Stanisław Bieńkowski wyszedł z Falubazu. Wsparcie finansowe będzie jednak dalej kontynuowaneFalubaz/Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyńskimateriały prasowe
    Zawodnik w zielonym kombinezonie żużlowym trzyma w rękach żółty kask, obok znajduje się okrągłe wstawienie pokazujące tę samą osobę w trakcie przygotowań do jazdy na motocyklu żużlowym.
    Stelmet Falubaz Zielona Góra w przyszłym roku liczy na medal. To mogłoby oznaczać spory zastrzyk gotówkiTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Mężczyzna w garniturze z uśmiechem na twarzy stoi na zewnątrz wśród innych osób, a w okrągłym kadrze widoczni są dwaj mężczyźni w czarnych kurtkach z napisem klub, obejmujący się na tle stadionu.
    Prezydent Zielonej Góry za chwilę może odtrąbić wielki sukces. Budowa minitoru dla Stelmetu Falubazu Zielona Góra byłoby ogromnym wydarzeniemNews Lubuski/mat.prasowe Falubaz Zielona GóraEast News

