Prezydent musiał interweniować osobiście. Ujawniono kulisy męskiej rozmowy o przyszłości Falubazu

Gdy miliarder mówi "pas" w kwestiach zarządczych, zazwyczaj oznacza to początek końca finansowania. W Zielonej Górze zapanowała konsternacja. Wielu przewidywało, że Stelmet może nawet zniknąć z nazwy. Pojawiały się wątpliwości w postaci tego, czy budżet się dopnie. Prezydent Pabierowski postanowił nie czekać na rozwój wypadków i porozmawiał z biznesmenem twarzą w twarz.

"Długiego przekonywania nie było". Szczere kulisy rozmów z miliarderem

Okazało się, że czarny scenariusz nie wejdzie w życie, ale rozmowa nie należała do kurtuazyjnych pogawędek o pogodzie. Panowie usiedli do stołu, by omówić konkrety - Dogadaliśmy się. Spotkaliśmy się z Panem Bieńkowskim. Rozmowa była konkretna i merytoryczna. Przede wszystkim celem nadrzędnym jest tutaj dobro Falubazu - relacjonuje prezydent na antenie Radia Zielona Góra.

Najważniejszy news? Pieniądze są bezpieczne. - Pan Bieńkowski, z informacji, które uzyskałem, zostaje w Stelmet Falubazie jako sponsor tytularny. (...) Jasno i czytelnie można powiedzieć, że sponsor tytularny zostaje - przekazał włodarz miasta.

Poprzedni sezon nie był udany. W Zielonej Górze było wiele nerwów

Choć miliarder zostaje z pieniędzmi, to nie bezkrytycznie. Podczas spotkania na szczycie poruszono niewygodne tematy z przeszłości. Stanisław Bieńkowski, jako człowiek sukcesu, wymaga wyników, a te w minionym sezonie pozostawiały sporo do życzenia.

- Długiego przekonywania nie było. Była rozmowa o drużynie, o wynikach. Troszeczkę analizy z poprzedniego sezonu, tego nieudanego początku rozgrywek mimo bardzo dobrego składu - zdradza kulisy Pabierowski. W przyszłym roku ma być jednak o wiele lepiej. Miasto pomaga, jak tylko potrafi. Udało się zorganizować pierwsze historyczne forum sportu, a do Falubazu trafiła pomoc w postaci osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii - Karola Dąbrowskiego. To nie udałoby się bez roli miasta.

Układ na linii Zielona Góra - Sponsor. Nowe otwarcie dla Falubazu

Kluczem do zatrzymania sponsora okazała się wizja stabilności i współpracy na linii Ratusz-Klub. Prezydent zapewnił miliardera, że miasto nie odwróci się od żużla. - Przede wszystkim rozmawialiśmy o współpracy, o dobrych relacjach klub-miasto i trener-miasto. To myślę uspokoiło Pana Bieńkowskiego - dodaje włodarz Zielonej Góry.

Wygląda na to, że pożar został ugaszony w zarodku. Miliarder wycofał się z zarządzania spółką, ale jego firma i co ważniejsze, czyli przelewy, nadal będą zasilać konto Falubazu. Kibice mogą odetchnąć z ulgą, bo katastrofy nie będzie. A w przyszłym roku nadzieje na medal są ogromne, co dałoby sporo pozytywnej energii dla całego środowiska.

