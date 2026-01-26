Prezydent Gorzowa potwierdza. Stal Gorzów pod ścianą, w klubie zapadła cisza
Stal Gorzów licencję na starty w 2026 okupiła ogromnym wysiłkiem finansowym. Raz, że wzięła kredyt na 6 milionów złotych, a dwa, że właściciele dokapitalizowali spółkę kwotą 2,5 miliona złotych. Kiedy wydawało się, że Stal zacznie wychodzić na prostą, napłynęły fatalne wieści z ratusza. Prezydent Gorzowa ogłosił to osobiście na zwołanej pilnie konferencji, chodzi o publiczne pieniądze. Stal jest pod ścianą.
A jednak to była prawda. Kiedy były wiceprezes Stali Gorzów Patryk Broszko ogłaszał, że ta będzie musiała zwrócić 1,5 miliona złotych dotacji, z kręgów zbliżonych do klubu posypały się słowa krytyki. Broszko usłyszał nawet, że właśnie zaszkodził negocjacjom z Bartoszem Zmarzlikiem.
Stal Gorzów ma poważniejszy problem niż rozmowy ze Zmarzlikiem
Stal ma teraz jednak o wiele poważniejsze problemy niż rozmowy ze Zmarzlikiem o powrocie do Gorzowa. Po ostatniej konferencji prezydenta i po tym co ogłosił, szykuje się kolejny trudny rok, gdy idzie o finanse. Bo prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki potwierdził to, o czym mówił Broszko. Stal musi zwrócić część dotacji. Decyzje już zostały doręczone klubowi. Są tam jasno określone terminy zapłaty.
Jak chodzi o terminy, to wszystkie już dawno minęły. Ostatni przypadał na 2 stycznia, ale ani wtedy, ani teraz Stal nie zwróciła do miasta pieniędzy, o których mówił prezydent. A chodzi o kwotę rzędu 789 tysięcy złotych. Całe szczęście, że nie jest to 1,5 miliona, o którym mówił Broszko, ale i tak suma jest znacząca. Zwłaszcza dla klubu, który walczy o to, by wyjść na finansową prostą.
789 tysięcy złotych do zwrotu. Prezydent Gorzowa ogłasza
Stal niedawno otrzymała 2,5 miliona złotych dotacji oraz dodatkowo 150 tysięcy złotych na organizację Memoriału Edwarda Jancarza. Miasto nie może jednak potrącić wspomnianych 789 tysięcy z tej kwoty. Stal dostanie więc całą dotację, a nieprawidłowo rozliczone dotacje muszą wrócić do miasta inną drogą. - To są publiczne pieniądze - grzmi Wójcicki i widać, że taryfy ulgowej nie będzie.
Stali dochodzi więc kolejny duży problem do załatwienia. Przypomnijmy, że klub stara się zlikwidować ujemne kapitały, bo przez to ma licencję nadzorowaną, a to nie pozwala na większą swobodę działania. Dyrektor klubu Łukasz Gałczyński mówił nam jakiś czas temu, że ta sprawa zostanie załatwiona. I dobrze będzie jeśli tak się stanie, bo jest kolejny pożar do ugaszenia.
Mogą być raty, ale Stal Gorzów musi się spieszyć
Na całe szczęście dla klubu miasto dopuszcza taką możliwość, żeby Stal rozliczyła się ze zwrotu w ratach. Musi tylko wysłać formalny wniosek, ale dotąd tego nie zrobiła. W tym temacie jest wskazany pośpiech, bo już zaczynają rosnąć odsetki.
Tymczasem dla Stali liczy się każdy grosz. Budżet ma wynosić około 22 milionów złotych. Klub wciąż walczy o te pieniądze. Dyrektor Gałczyński jest optymistą, ale sprzedaż karnetów na razie nie idzie jakoś przesadnie dobrze, to samo jest z lożami. Najgorsze jest to, że w ostatnich tygodniach słuch o Stali zaginął. Już nawet lokalne media mówią o tym, że marketingowo klub leży na łopatkach, że nic się wokół Stali nie dzieje.