Prezydent Gorzowa odsłania kulisy. Dziwne faktury w rozliczeniach Stali

Dariusz Ostafiński, Interia: Stal Gorzów musi zwrócić blisko 800 tysięcy złotych źle rozliczonych dotacji, a z klubu płyną sygnały o zemście prezydenta Wójcickiego.

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa: - Ktoś próbuje odwrócić kota ogonem.

Dlaczego?

- Bo zaangażowanie moje i miasta w Stal Gorzów jest ogromne. I nie mówię tylko o aspekcie politycznym, bo przecież blisko rok temu zapadła decyzja o zakupie udziałów za kwotę 2,5 miliona złotych. Do tego doszło poręczenie kredytu na cztery miliony. Jest też dotacja na całkiem sporą kwotę. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w Stali działo się coś złego.

Prezydent Gorzowa przekonuje ws. Stali. "Tu nie ma drugiego dna"

Rozumiem, że zakup udziałów przez miasto, do którego namawiał pan radnych, zobowiązuje.

- Za tą decyzją poszły konkretne ruchy. Do władz klubu trafili nasi ludzie, którzy mieli zrobić porządek w księgowości. Także w kwestii rozliczenia dotacji. Kontrola trwała od 2024, wiedzieliśmy, że pewne sprawy trzeba będzie wyprostować. Podchodzę z ogromnym szacunkiem do sponsorów, którzy dźwignęli Stal. Od razu jednak chciałbym dodać, że nie mają oni doświadczenia w rozliczeniu dotacji i publicznych pieniędzy. W tym chciałem im pomóc.

Jesienią oni jednak uznali, że tej pomocy nie chcą. Pana ludzie zostali zwolnieni.

- Udziałowcy zdecydowali, że biorą na siebie sto procent odpowiedzialności i ja nie mam z tym problemu. Każdy, kto mnie zna, wie, że nie ma sensu doszukiwać się w moich obecnych działaniach drugiego dna. Dla mnie ta sytuacja jest w pełni komfortowa. Jakby Stal przejęły osoby z szemranego towarzystwa, albo takie ze złą przeszłością, to mógłbym mieć wątpliwości. To są jednak ikony gorzowskiego biznesu. Ja się wręcz cieszę, że to wzięli, że robią to bez naszego udziału. Jakbym się obraził lub mścił, to nie dałbym dotacji. Ta jednak została przyznana.

Zwołanie konferencji w trybie pilnym zostało jednak źle odebrane. Jakby się coś paliło, a przecież sam pan powiedział, że temat dotacji nowy nie jest. Już w sieci krążą pytania, dlaczego nie było konferencji o zwrocie dotacji, gdy w klubie byli pańscy ludzie?

- Po pierwsze klub o tym, że będą pieniądze do zwrotu, wiedział od bardzo dawna. Od miesięcy. Już w trakcie wakacji były podpisywane protokoły i zarówno ówczesny prezes Wróbel, jak i wiceprezes Maćkowiak doskonale wiedzieli o problemie. To nic nowego i nic sensacyjnego. Rzekłbym nawet, że to rzecz naturalna, bo jeszcze za czasów prezesa Zmory były dotacje do zwrotu. Były te zwroty rozkładane na raty, klub to spłacał. Wtedy i teraz starałem się pomóc na miarę możliwości.

Stal Gorzów w ramach dotacji chciała rozliczyć fakturę na catering na PGE Narodowym

Ostatnia konferencja nie została jednak odebrana jako pomoc.

- Po odwołaniu Patryka Broszko z funkcji wiceprezesa Stali on został publicznie wywołany do tablicy w sprawie kontroli w klubie. On mówił o audycie i informacjach, które chciałby ujawnić. Przesłał też do mnie pismo. Nie mogliśmy dłużej milczeć, bo to nie byłoby racjonalne. To nie byłoby fair wobec kibiców, którzy oczekiwali tego, że nowe rządy, to będzie nowa jakość.

Gdzieś czytałem słowa jednego z radnych o tym, że Patryk Broszko nie zrobił niczego w sprawie rozliczeń w Stali, że poprosił o jeden segregator z danymi za 2024 i na tej podstawie zaczął mówić o nieprawidłowościach.

- Jeśli pada kwota 1,6 miliona i mówi się, że nic nie zostało zrobione, to nie jest poważne. Przecież Patryk Broszko uczestniczył w całym procesie kontroli, zbierał dokumenty. To nie jest tak, że on wziął jeden segregator. My sięgnęliśmy w tej kontroli do 2019 roku, kiedy prezesem był pan Zmora. Jest protokół z jego czasów, który jego dotyczy i opiewa na kwotę 300 tysięcy złotych. To są pieniądze do zwrotu. Także dlatego ja to kwestionowanie działań pana Broszko odbieram, jako próbę odwrócenia uwagi. Tak na marginesie, to protokoły są jawne i ja zachęcam do lektury, bo dzięki temu można zobaczyć, komu może zależeć na opowiadaniu o zemście prezydenta.

Wywołał pan temat źle rozliczonej dotacji z 2019, to ja od razu dodam, że z kręgów zbliżonych do klubu pojawiają się sugestie, że obecni udziałowcy muszą zwracać dotacje, których nie brali, bo wzięli je panowie Grzyb i Sadowski. Pan jeszcze dorzucił nazwisko prezesa Zmory.

- Tak to może przedszkolak powiedzieć, a na pewno nie biznesmen. Jest ciągłość w każdej instytucji i nie można mówić, że inni brali, a ja nie. W Stali te źle rozliczane dotacje stały się swego rodzaju tradycją. To nie wynikało z tego, że ktoś malwersował pieniądze, ale z faktu, że podawał błędne faktury. Za czasów prezesa Zmory miała być faktura za licencję, a podano taką za catering na PGE Narodowym. Takich rzeczy nie wolno robić.

"Można to było zamieść pod dywan". Mocne słowa prezydenta Gorzowa

Tu pełna zgoda.

- I nie jest tak, że my sobie te dokumenty wymyśliliśmy. Nasi kontrolerzy zwrócili się o nie do klubu, ten je przedstawił i dalej wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Stal mogła się do naszych uwag odnieść, wnieść swoje uwagi, bo przecież pracujemy na dokumentach. A w związku z tym, że skala finansowych problemów Stali tak urosła, to mieszkańcy byli za tym, żeby to wyprostować i poukładać. Takie było też zadanie moich ludzi, żeby poukładać to wszystko, żeby Stal miała transparentne przepływy. Do pewnego stopnia się to udało.

Nie znam drugiego klubu w Polsce, który miałby taki problem z dotacjami. Muszę powiedzieć, że jak pana słucham, to myślę sobie, że księgowość w Stali leży.

- Totalnie. Tym bardziej nieuprawniona jest teza o zamachu i odwecie. Nie zgodzę się też z senatorem Komarnickim, którego szanuję, bo wiele dla Stali zrobił, że można było to zamieść pod dywan. To nie tak powinno wyglądać. I jak rozmawiałem z panem Głuchym i panem Nuckowskim, czyli głównymi udziałowcami, to miałem wrażenie, że oni też chcieli zobaczyć, jak był ten klub prowadzony i jakich błędów należy unikać.

A nie jest tak, że chce pan powrotu swoich ludzi do Stali?

- Nie chcę. Jeśli udziałowcy zdecydowali, że wchodzą w to na 100, czy wręcz 300 procent, to ja mam do nich zaufanie. To przedsiębiorcy, którzy wykładają swoje pieniądze.

Trochę tylko dziwne, że ci przedsiębiorcy nie dostrzegli tego, że pozbyli się sprawnego menadżera, jakim był pan Broszko. On zbudował kadrę na 2026.

- Też uważam, że Patryk Broszko jest dobrym menadżerem, a do tego prawnikiem i człowiekiem, który kocha Stal. Wydaje się, że było za dużo podszeptów w jego sprawie. Współwłaściciele, to są rozsądni ludzie, ale ta sprawa była rozgrywana poza nimi.

Prezydent do udziałowców Stali. Ma dla nich proste rozwiązanie. Chodzi o to, że są rozgrywani

Była rozgrywana politycznie? Czy Stal jest rozgrywana politycznie? Czy pan to robi? Mówiło się, że dał pan Patryka Broszko do Stali, żeby wypromować go przed kolejnymi wyborami prezydenckimi.

- Wielu ludzi próbuje robić w klubie politykę. Ja postawiłem na sprawdzonych ludzi, na zadaniowców, którzy kochają Stal. Patryk Broszko miał wynagrodzenie, ale musiał zrezygnować częściowo z kancelarii. Jacek Gumowski i Monika Piaskowska przez rok pomagali klubowi za darmo. Cała trójka poszła do Stali, bo ja ich o to poprosiłem. Tam nie było pazerności i polityki. A jakbym chciał robić politykę i promować Patryka Broszka, to powołałbym go na wiceprezydenta. To dopiero miałby tubę i platformę do zdobywania głosów.

Czyli?

- Tak, jak powiedziałem. Za dużo jest podszeptów i osób, które chcą tak kreować rzeczywistość, żeby odwrócić uwagę. Na mnie próbuje się zrzucić odpowiedzialność, a fakty wszystkiemu przeczą. Wystarczy prześledzić każdy protokół, harmonogram kontroli i decyzję po decyzji. I nie zapominajmy o potężnym zaangażowaniu miasta, które miało jeden cel - ratować klub. Też okupiłem to stratami, bo część mieszkańców nie pasjonuje się żużlem. Jednak szkoda byłoby marnować 80 lat historii.

Spotka się pan z udziałowcami, żeby wszystko sobie wyjaśnić.

- Ja się z nimi często spotykam. Przed konferencją też odbyło się takie spotkanie. Powiedziałem, jakie decyzje będą ogłoszone.

Rozumiem, że udziałowcy już wiedzą, że są rozgrywani.

- Myślę, że już tak. Na początku nie wiedzieli o tym, ale teraz już tak. Sport jest na krawędzi polityki i trzeba na to patrzeć przez taki szerszy horyzont. Zawsze znajdzie się ktoś, kto chce robić drobne polityczne deale. Ja oczywiście rozumiem frustracje i zdenerwowanie udziałowców, że nie wszystko w Stali układa się tak, jakby tego chcieli, ale będzie nam i samym łatwiej, jak tych podpowiadaczy z tylnego siedzenia zostawią za drzwiami. Bo to oni tworzą rzeczywistość, której tak naprawdę nie ma.

Były i obecny prezes Stali Gorzów. Dariusz Wróbel zapowiedział Piotrowi Świstowi, że zostanie zwolniony, a Zbigniew Głuchy poprawił obwieszczając to w mediach. Stal Gorzów materiały prasowe

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Jacek Dominski East News

Stal Gorzów znów ma problemy. Terminy już minęły, muszą zwrócić publiczną kasę TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ East News

