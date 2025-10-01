Prezes Unii Leszno zatrzymany przez prokuraturę! Chodzi o aferę śmieciową

Piotr R., prezes żużlowej Unii Leszno oraz prezes firmy Polcopper został zatrzymany przez Prokuraturę Krajową. - Razem z Piotrem R. zatrzymano 10 innych osób - przekazał nam Rzecznik Prokuratury Krajowej.

Piotr R. zatrzymany ws. tzw. "afery śmieciowej"

- Potwierdzam, że w dniu dzisiejszym Piotr R. został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym afery śmieciowej. Razem z nim zostało zatrzymanych 10 inny osób. Wszystkim tym osobom Prokurator przedstawi zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych - poinformował prokurator Przemysław Nowak, Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Śledztwo w sprawie tak zwanej "afery śmieciowej" toczy się od kilkunastu miesięcy. R. nie jest jedynym ze środowiska żużlowego, który trafił na ławę podejrzanych. Wcześniej zatrzymano Sławomira K., byłego prezesa Kolejarza Rawicz. To efekt śledztwa Prokuratury, która bada działalność ponad 700 firm zajmujących się gospodarką odpadami.

Z kolei Polcopper, czyli firma, której prezesem jest podejrzany, to znana na świecie marka w branży hurtowego obrotu złomem i przerobu złomu. Przedsiębiorstwo ma kilkanaście placówek na terenie całego kraju.

To ciąg dalszy afery śmieciowej

Na razie więc Prokuratura ogranicza się do lakonicznego komentarza, a szczegółów sprawy powinniśmy spodziewać się w kolejnych dniach. Skontaktowaliśmy się także z rzecznikiem prasowym Unii Leszno, który nie wiedział nic o zatrzymaniu.

