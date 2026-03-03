Prezes ruszył na transferowe łowy i odbił się od ściany. To będzie problem

Prezes Jerzy Kanclerz już myśli o tym, co wydarzy się po ewentualnym awansie jego klubu do PGE Ekstraligi. Działać trzeba już teraz, bo giełda transferowa hula w najlepsze, a coraz mniej wartościowych zawodników jest dostępnych na giełdzie.

Gwiazdy nie do wzięcia. Ból głowy Polonii

Działacz Polonii nawet specjalnie nie krył się z tym, że marzył mu się powrót do klubu Artioma Łaguty. Z tego jednak nic nie wyszło, bo Rosjanin z polskim paszportem ostatecznie przedłużył umowę z Betard Spartą Wrocław.

To nie koniec złych informacji, bo od jakiegoś czasu gwiazdy ligi nie są specjalnie chętne do zmian barw klubowych i bardzo często decydują się na podpisywanie kontraktów długoterminowych. Tak jest w przypadku Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Brady'ego Kurtza, Mikkela Michelsan, Dominika Kubery, czy wcześniej wspomnianego Łaguty.

Generalnie spośród zawodników z TOP 10 PGE Ekstraligi roczny kontrakt podpisany mają jedynie Michael Jepsen Jensen, Piotr Pawlicki, Leon Madsen i Jack Holder. Tę czwórkę też jednak łatwo przekonać do siebie nie będzie. Pod warunkiem, że nie spuszczą z tonu i dogadają się ze swoimi obecnymi pracodawcami. Taka opcja będzie w ich przypadku wyborem numer jeden.

To jest największy problem Polonii

W Bydgoszczy muszą się poważnie zastanowić, co z tym fantem zrobić, bo Polonię może dopaść coroczny problem beniaminka. Chodzi o to, że żużlowcy niechętnie czekają do końca września na rozstrzygnięcia i pewność, że dany klub faktycznie awansuje. Przed rokiem pozwolił sobie na to Piotr Pawlicki, ale dominacja Unii Leszno był na tyle duża, że awans wydawał się raczej formalnością. W najgorszym wypadku zostałby w Częstochowie, albo poszedł do Gorzowa.

To, co może pomóc Polonii to mocne wejście w sezon i jasny sygnał dla zawodników, że to faktycznie będzie ten rok, kiedy uda się awansować. A prezesowi Kanclerzowi pozostaje na pocieszenie fakt, że już teraz ma solidne fundamenty składu. Wiktor Przyjemski (za rok zajmie pozycję U-24) i Maksymilian Pawełczak (na pozycji młodzieżowca) to podstawa, na której można budować.

Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Jerzy Kanclerz pozuje do pamiątkowego zdjęcia z Leonem Madsenem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wojciech Stępniewski i Jerzy Kanclerz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

