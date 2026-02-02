Partner merytoryczny: Eleven Sports

Prawdziwa rewolucja na rynku. Stracili gwiazdorski kontrakt

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Mikkel Michelsen, Martin Vaculik, Piotr Pawlicki i Jason Doyle stracili intratne umowy reklamowe z firmą Boll. To przedsiębiorstwo od lat kojarzone jest z działalnością reklamową w żużlu, a w ostatnim czasie coraz bardziej próbowało zaistnieć w cyklu Grand Prix. Od sezonu 2026 szykuje się duża zmiana w strategi promocyjnej. Kontrakt z Bollem utrzyma tylko wicemistrz świata Brady Kurtz.

Mężczyzna ubrany w zielony strój wyścigowy z logo sponsorów, na jednym zdjęciu zakłada czapkę z daszkiem, a na drugim kask ochronny. Elementy identyfikacyjne drużyny oraz partnerów widoczne na stroju.
Mikkel Michelsen w barwach teamu Boll.TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Sezon 2026 zbliża się wielkimi krokami tymczasem ostatnio sporo dzieje się na rynku reklamowym. W ostatnich dniach Red Bull pochwalił się współpracą z nowymi zawodnikami, a teraz wyszła na jaw rewolucja w stajni firmy Boll.

Gwiazdy PGE Ekstraligi straciły ważny kontrakt

Mikkel Michelsen, Martin Vaculik, Piotr Pawlicki i Jason Doyle poinformowali w swoich mediach społecznościowych o zakończeniu współpracy z firmą Boll. To dość zaskakująca wiadomość, bo w ostatnim czasie firma coraz odważniej wchodziła na rynek żużlowy. Wcześniej wymienione nazwiska zapewniały odpowiednią ekspozycję nie tylko w polskiej lidze, ale także w cyklu Grand Prix.

Teraz wiemy, że zawodnicy muszą szukać sobie nowych partnerów, a jedynym, który powinien zachować kontrakt reklamowy jest wicemistrz świat Brady Kurtz.

Warto przy tym wspomnieć, że w większości wypadków mieliśmy do czynienia z wieloletnimi współpracami. Michelsen z Bollem związany od 2018 roku, Vaculik od 2013, Doyle od 2017, a Pawlicki od 2024. Ten pierwszy miał zresztą znaleźć szybko zastępstwo i miejsce na jego czapeczce ma zająć PRES Grupa Developerska, czyli sponsor tytularny KS Toruń.

Boll intensywnie rozwijał projekt żużlowy

Decyzja firmy wydaje się o tyle zaskakująca, że w ostatnim czasie widać było duże zaangażowanie w rozwój jej autorskiego teamu. Zawodnicy zrzeszeni pod logiem Boll udali się w zeszłym roku na przedsezonowe treningi na południe Europy. Żużlowcy startowali też w Grand Prix w specjalnych kevlarach kojarzonych z kolorystyką firmy.

We wcześniejszych latach przez team Boll przewinęli się także Kacper Woryna, Max Fricke, Patryk Dudek, Fredrik Lindgren, czy sam Tomasz Gollob.

Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym.
Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Jason Doyle
Jason DoylePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Martin Vaculik, zawodnik Gezet Stali Gorzów
Martin Vaculik, zawodnik Gezet Stali GorzówŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Ataki w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja