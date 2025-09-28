W 2023 roku Patryk Dudek znajdował się w poważnym kryzysie. Polak nie był w stanie na dłuższą metę ustabilizować swojej formy. Gdyby nie nawiązanie współpracy z Dariuszem Sajdakiem, nie wiadomo, gdzie teraz by się znajdował. Tegoroczna lista osiągnięć Dudka zapiera dech w piersiach.

Sajdak postawił Dudka na nogi, lista tytułów robi wrażenie

Dudek wygrał mistrzostwo Europy, dzięki czemu wrócił do Grand Prix po dwóch latach przerwy. W międzyczasie zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski, a także drużynowego z toruńskimi "Aniołami". Dudek opracował wraz z Sajdakiem system korzystania z silników od kilku tunerów. I to niekoniecznie czołowych, bo w ramie miał jednostki, chociażby Flemminga Graversena, który od kilku lat nie jest jednym z pierwszych wyborów.

33-latek w PGE Ekstralidze osiągnął średnią powyżej 2,3 pkt/bieg. Musiał ustąpić jedynie Bartoszowi Zmarzlikowi, który ponownie wykręcił średnią sięgającą niemal 2,7. To byłby rekord Zmarzlika w karierze, lecz w play-off nieco spadła.

Dudek podpuszczony na wizji, został ojcem

Nie to jednak skradło największe show po finale. - Patryk, czy ty zostaniesz czy już jesteś ojcem? - zapytał na wizji ekspert C+ Marek Cieślak. - Jestem, jestem - odparł Dudek nieco zaskoczony pytaniem Cieślaka. Wydawało się, że nie chciał tego w tej chwili ujawniać, lecz został przyparty do muru. Następnie złożono mu gratulacje oraz partnerce, matce jego dziecka.

Teraz Dudek nie może się skupić na świętowaniu, bo przed nim jeszcze jedno ważne zadanie. Wraz ze Zmarzlikiem muszą zdobyć złoto mistrzostw świata w ramach Speedway of Nations. Sprawa pozornie wydaje się łatwiejsza, ponieważ turniej odbędzie się w Toruniu. Dudek jednak odczuwa skutki dwóch upadków w Lublinie i będzie musiał się szybko rehabilitować.

Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

