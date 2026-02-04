"Pracowałem na to całe życie". Unia Leszno wyłowiła perłę z Anglii
Fogo Unia Leszno nie zwalnia tempa w budowaniu kadry na przyszłość. Od lat w zespole można zauważyć wiele młodych zawodników, którzy dobrze prosperują. Teraz jednym z nich jest Cooper Rushen. Młody żużlowiec, dla którego kontrakt w Polsce jest spełnieniem marzeń, nie ukrywa ekscytacji. Szczególnie cieszy go możliwość podglądania w akcji żywych legend leszczyńskiego klubu.
Leszno od lat słynie z doskonałej pracy z młodzieżą, ale tym razem skauci spojrzeli w stronę Wielkiej Brytanii. Rushen to nazwisko, które wkrótce może być głośne, a Unia ma być dla niego trampoliną do wielkiej kariery.
"Moment dumy". Marzenie się spełniło
Dla młodego Brytyjczyka podpisanie umowy z najbardziej utytułowanym polskim klubem to coś więcej niż formalność. To nagroda za lata wyrzeczeń - Czuję się niesamowicie, będąc częścią tak utytułowanego klubu (...) To było bardzo fantastyczne przeżycie i moment dumy, bo to coś, na co pracowałem przez całe życie - wyznaje Rushen w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym".
Żużlowiec podkreśla, że Leszno przyciągnęło go nie tylko historią, ale i pełnym profesjonalizmem oraz atmosferą, która "mocno się wyróżnia". I ciężko się dziwić, bo to klub, który potrafi zawodników wprowadzać na salony. Wielu zawodników zawdzięcza Unii wielką karierę.
Nauka od mistrzów: Kołodziej i Zengota
Rushen ma świadomość, do jakiej szatni wchodzi. Możliwość dzielenia parku maszyn z takimi rutyniarzami jak Janusz Kołodziej czy Grzegorz Zengota traktuje jak darmowy uniwersytet żużla.
- Obecność Janusza i Grzegorza w klubie jest niesamowita ze względu na ich ogromne doświadczenie zdobyte właśnie w Lesznie. To zawodnicy, od których można się bardzo wiele nauczyć, zarówno na torze, jak i poza nim - podkreśla z szacunkiem nowy nabytek Unii.
Plan na sezon? Spokój i punkty
Mimo wielkiego talentu, Brytyjczyk twardo stąpa po ziemi. Jego cele na pierwszy sezon w polskich barwach są skromne, ale konkretne: utrzymać formę, zdobywać punkty i wtopić się w drużynę.
Jeśli Cooper Rushen będzie rozwijał się tak szybko, to być może nawet uda mu się zadebiutować w drużynie, choć o to łatwo nie będzie, bo konkurencja na pozycji U24 jest ogromna.