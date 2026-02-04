Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Pracowałem na to całe życie". Unia Leszno wyłowiła perłę z Anglii

Albert Fedorowicz

Fogo Unia Leszno nie zwalnia tempa w budowaniu kadry na przyszłość. Od lat w zespole można zauważyć wiele młodych zawodników, którzy dobrze prosperują. Teraz jednym z nich jest Cooper Rushen. Młody żużlowiec, dla którego kontrakt w Polsce jest spełnieniem marzeń, nie ukrywa ekscytacji. Szczególnie cieszy go możliwość podglądania w akcji żywych legend leszczyńskiego klubu.

Młody sportowiec w stroju żużlowym wykonuje ćwiczenia rozciągające na trawie, ubrany w czerwono-czarny kombinezon z licznymi nadrukami sponsorów i ciemną czapkę z daszkiem; w lewym górnym rogu okrągłe zdjęcie dorosłego mężczyzny w sportowej koszulce i ...
Cooper Rushen to kolejny talent sprowadzony przez Unię LesznoJakub CzosnykaZdjęcia Paweł Wilczyński

Leszno od lat słynie z doskonałej pracy z młodzieżą, ale tym razem skauci spojrzeli w stronę Wielkiej Brytanii. Rushen to nazwisko, które wkrótce może być głośne, a Unia ma być dla niego trampoliną do wielkiej kariery.

    "Moment dumy". Marzenie się spełniło

    Dla młodego Brytyjczyka podpisanie umowy z najbardziej utytułowanym polskim klubem to coś więcej niż formalność. To nagroda za lata wyrzeczeń - Czuję się niesamowicie, będąc częścią tak utytułowanego klubu (...) To było bardzo fantastyczne przeżycie i moment dumy, bo to coś, na co pracowałem przez całe życie - wyznaje Rushen w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym".

    Żużlowiec podkreśla, że Leszno przyciągnęło go nie tylko historią, ale i pełnym profesjonalizmem oraz atmosferą, która "mocno się wyróżnia". I ciężko się dziwić, bo to klub, który potrafi zawodników wprowadzać na salony. Wielu zawodników zawdzięcza Unii wielką karierę.

    Nauka od mistrzów: Kołodziej i Zengota

    Rushen ma świadomość, do jakiej szatni wchodzi. Możliwość dzielenia parku maszyn z takimi rutyniarzami jak Janusz Kołodziej czy Grzegorz Zengota traktuje jak darmowy uniwersytet żużla.

    - Obecność Janusza i Grzegorza w klubie jest niesamowita ze względu na ich ogromne doświadczenie zdobyte właśnie w Lesznie. To zawodnicy, od których można się bardzo wiele nauczyć, zarówno na torze, jak i poza nim - podkreśla z szacunkiem nowy nabytek Unii.

    Plan na sezon? Spokój i punkty

    Mimo wielkiego talentu, Brytyjczyk twardo stąpa po ziemi. Jego cele na pierwszy sezon w polskich barwach są skromne, ale konkretne: utrzymać formę, zdobywać punkty i wtopić się w drużynę.

    Jeśli Cooper Rushen będzie rozwijał się tak szybko, to być może nawet uda mu się zadebiutować w drużynie, choć o to łatwo nie będzie, bo konkurencja na pozycji U24 jest ogromna.

    Trzech żużlowców ściga się na torze, zbliżając się do zakrętu, każdy z nich w kolorowym kombinezonie i kasku, na tle ogrodzenia z widocznymi banerami reklamowymi.
    Beau Bailey na prowadzeniu. Ściga go Cooper RushenPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Janusz Kołodziej przyglądający się polom startowym przed meczem.
    Janusz Kołodziej przyglądający się polom startowym przed meczem.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Mężczyzna w stroju żużlowym trzyma kciuki w górę, uśmiechnięty, otoczony innymi zawodnikami podczas zawodów sportowych na torze żużlowym, na czapce napis 'FIRGA Z MAKIEM'.
    Grzegorz ZengotaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
