Poznaliśmy największy sekret Stali Gorzów. Zrobili to 15 stycznia

Kilka dni temu Stal Gorzów zaczęła zapraszać kibiców na spotkania z drużyną. Wielu pytało, w jakim charakterze będzie występował Piotr Paluch, który na zaproszeniach był opisany, jako trener, a przecież dotąd nie został ogłoszony. Stal w końcu jednak postanowiła rozwiązać największy wizerunkowy problem.

Stal Gorzów ogłasza ws. nowego trenera

Dość powiedzieć, że Stal ogłasza ws. trenera ekstraligowej drużyny. Wielkiej niespodzianki nie ma, będzie nim wspomniany Paluch. Niespodzianką jest to, że do podpisania umowy doszło już 15 stycznia. Mało kto o tym wiedział, a Stal trzymała wszystko w tajemnicy, bo na początek lutego zamówiła sesję fotograficzną dla trenera. Nowy dyrektor Łukasz Gałczyński chciał wszystko ogłosić, jak należy.

Dla Stali dobrze się stało, że największy sekret wreszcie ujrzał światło dzienne, bo wokół osoby trenera Stali powstało już wystarczająco dużo zamieszania. Zaczęło się od wywiadu prezesa Zbigniewa Głuchego dla WP SF, gdzie ten zapowiedział zwolnienie Piotra Śwista i angaż Piotra Palucha. Świst o tym, że traci pracę, miał się dowiedzieć z mediów. Dyrektor Gałczyński próbował ratować sytuację, tłumacząc, że w klubie to była wiedza powszechna, że trener Świst zdawał sobie sprawę z tego, co się stanie. W świat poszło jednak, że Stal zwolniła trenera, który do teraz jest na L4.

Najgorsze było jednak to, co stało się potem. Mijały dni, a media Stali o nominacji Palucha milczały. Już nawet nieźle zorientowany w życiu klubu były prezes Stali Ireneusz Zmora zapytał w swoim programie w Telewizji Gorzów: "a za co ma brać pieniądze zimą" i te słowa odnosiły się właśnie do Palucha.

Jeszcze śmieszniej zrobiło się, kiedy transmitujący ligę Canal+ umieścił na swoich grafikach skład Stali i wpisał Śwista jako trenera. Czarę goryczy przelały jednak zaproszenia Stali na spotkania drużyny z kibicami. Pojawiły się pytania, jak to jest, że na oficjalnych spotkaniach zawodników i sztabu z kibicami nieformalny i wciąż niezatrudniony trener będzie przejmował rolę trenera, gdy dotychczasowy wciąż ma ważną umowę. Nic dziwnego, że Stal w końcu postanowiła przeciąć spekulacje. Lepiej późno niż wcale.

Paluch potrzebuje zimy, bo drużyna jest dziurawa

I to wcale nie jest tak, że Paluch nie będzie miał zimą nic do roboty. Świst przejmując rok temu zespół, właśnie w tym czasie kreślił możliwe meczowe scenariusze. Sprawdzał wszelkie warianty, żeby potem być gotowym na różne wyzwania. Skład Stali jest dziurawy, więc Paluchowi te kilka tygodni pracy ekstra może tylko pomóc.

Przypomnijmy, że Stal Gorzów znów pojedzie z dziurą w składzie, bo Marcel Szymko kupiony na pozycję polskiego U24 ma tylko wychodzić do prezentacji. W drużynie jest też tylko dwóch liderów (Jack Holder, Anders Thomsen), więc nowy trener musi znaleźć sposób na biegi nominowane. W jednym pojadą liderzy, a w drugim będzie kłopot. Dlatego Paluch musi wziąć do ręki program, regulamin i pogadać ze sztabem o różnych scenariuszach.

