Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poznaliśmy największy sekret Stali Gorzów. Zrobili to 15 stycznia

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Nowy prezes Zbigniew Głuchy już na początku grudnia mówił, że zwalnia Piotra Śwista, a nowym trenerem Stali Gorzów będzie Piotr Paluch. Jednak ani w grudniu, ani w styczniu Paluch nie został formalnie ogłoszony.- A za co ma brać pieniądze zimą - pytał jeszcze kilka dni temu były prezes Stali Ireneusz Zmora w swoim programie w Telewizji Gorzów, ale sytuacja zaczęła robić się groteskowa. Stal w końcu jednak postanowiła przerwać milczenie i ujawnić wielki sekret.

Mężczyzna w okularach i sportowej koszulce siedzi w tle, na pierwszym planie znajduje się zdjęcie żużlowca w żółto-niebieskim kombinezonie i kasku, siedzącego na motocyklu sportowym z logo PGE.
Stal Gorzów ogłasza. Okazuje się, że Piotr Świst jest nowym trenerem Stali od 15 stycznia.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Kilka dni temu Stal Gorzów zaczęła zapraszać kibiców na spotkania z drużyną. Wielu pytało, w jakim charakterze będzie występował Piotr Paluch, który na zaproszeniach był opisany, jako trener, a przecież dotąd nie został ogłoszony. Stal w końcu jednak postanowiła rozwiązać największy wizerunkowy problem.

Stal Gorzów ogłasza ws. nowego trenera

Dość powiedzieć, że Stal ogłasza ws. trenera ekstraligowej drużyny. Wielkiej niespodzianki nie ma, będzie nim wspomniany Paluch. Niespodzianką jest to, że do podpisania umowy doszło już 15 stycznia. Mało kto o tym wiedział, a Stal trzymała wszystko w tajemnicy, bo na początek lutego zamówiła sesję fotograficzną dla trenera. Nowy dyrektor Łukasz Gałczyński chciał wszystko ogłosić, jak należy.

Dla Stali dobrze się stało, że największy sekret wreszcie ujrzał światło dzienne, bo wokół osoby trenera Stali powstało już wystarczająco dużo zamieszania. Zaczęło się od wywiadu prezesa Zbigniewa Głuchego dla WP SF, gdzie ten zapowiedział zwolnienie Piotra Śwista i angaż Piotra Palucha. Świst o tym, że traci pracę, miał się dowiedzieć z mediów. Dyrektor Gałczyński próbował ratować sytuację, tłumacząc, że w klubie to była wiedza powszechna, że trener Świst zdawał sobie sprawę z tego, co się stanie. W świat poszło jednak, że Stal zwolniła trenera, który do teraz jest na L4.

Zobacz również:

Potężne problemy Motoru Lublin. Hegemon ligi może zostać z trzema dziurami w składzie.
PGE Ekstraliga

Czarne chmury nad Motorem Lublin. Potężny kryzys na horyzoncie

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Zaskakująca grafika w Canal+ i

Najgorsze było jednak to, co stało się potem. Mijały dni, a media Stali o nominacji Palucha milczały. Już nawet nieźle zorientowany w życiu klubu były prezes Stali Ireneusz Zmora zapytał w swoim programie w Telewizji Gorzów: "a za co ma brać pieniądze zimą" i te słowa odnosiły się właśnie do Palucha.

Jeszcze śmieszniej zrobiło się, kiedy transmitujący ligę Canal+ umieścił na swoich grafikach skład Stali i wpisał Śwista jako trenera. Czarę goryczy przelały jednak zaproszenia Stali na spotkania drużyny z kibicami. Pojawiły się pytania, jak to jest, że na oficjalnych spotkaniach zawodników i sztabu z kibicami nieformalny i wciąż niezatrudniony trener będzie przejmował rolę trenera, gdy dotychczasowy wciąż ma ważną umowę. Nic dziwnego, że Stal w końcu postanowiła przeciąć spekulacje. Lepiej późno niż wcale.

Gorąca dyskusja w studiu Polsatu Sport! "Potrzebny był ktoś, kto ma jaja i zatrudni Papszuna". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Paluch potrzebuje zimy, bo drużyna jest dziurawa

I to wcale nie jest tak, że Paluch nie będzie miał zimą nic do roboty. Świst przejmując rok temu zespół, właśnie w tym czasie kreślił możliwe meczowe scenariusze. Sprawdzał wszelkie warianty, żeby potem być gotowym na różne wyzwania. Skład Stali jest dziurawy, więc Paluchowi te kilka tygodni pracy ekstra może tylko pomóc.

Przypomnijmy, że Stal Gorzów znów pojedzie z dziurą w składzie, bo Marcel Szymko kupiony na pozycję polskiego U24 ma tylko wychodzić do prezentacji. W drużynie jest też tylko dwóch liderów (Jack Holder, Anders Thomsen), więc nowy trener musi znaleźć sposób na biegi nominowane. W jednym pojadą liderzy, a w drugim będzie kłopot. Dlatego Paluch musi wziąć do ręki program, regulamin i pogadać ze sztabem o różnych scenariuszach.

Trener Piotr Świst pyta Martina Vaculika: co jest grane?
Trener Piotr Świst pyta Martina Vaculika: co jest grane?Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Oskar Paluch z ojcem Piotrem Paluchem.
Oskar Paluch z ojcem Piotrem Paluchem.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trzech mężczyzn w trzech oddzielnych kadrach, jeden ubrany w motocyklowy kombinezon wyścigowy i trzymający niebieski kask, drugi w garniturze za biurkiem, trzeci w sportowej bluzie ze słuchawkami na szyi.
Nowy dyrektor Stali Gorzów Łukasz Gałczyński ma nad czym pracować.Paweł Wilczyński/Stal GorzówZdjęcia Paweł Wilczyński
Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja