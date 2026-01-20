Poważne oskarżenia wobec Stali Gorzów. Stanowcza reakcja, już wszystko jasne

W Gorzowie nikt nie zakładał scenariusza, w którym Stal przegrywa z Włókniarzem Częstochowa i mierzy się w barażach o utrzymanie. Na dodatek ze składu wypadł Oskar Fajfer, choć wbrew pozorom kontuzja Polaka spadła klubowi z nieba. Kibice obcych drużyn momentalnie zaczęli wietrzyć spisek.

Stanowcza reakcja Chomskiego ws. Z/Z za Fajfera

Fajfer za okres drugiej połowy rundy zasadniczej osiągnął trzecią średnią w drużynie. Dzięki temu klub mógł skorzystać z zastępstwa zawodnika, co znacznie ułatwiło manewry taktyczne sztabu szkoleniowego. Trener Piotr Świst miał możliwość korzystania nawet siedmiokrotnie z takich zawodników jak Martin Vaculik czy Anders Thomsen.

W stronę Stali padały poważne oskarżenia, że Fajfer tak naprawdę był zdrowy, a wszystko to miało na celu utrzymanie się w lidze za wszelką cenę. - Mówili wszem i wobec, że Fajfer to był kamuflaż, bo wskoczył na średnią możliwą do zastępowania. Przecież on miał naprawdę złamaną rękę. Widziałem tę kontuzję. Mnie miał oszukiwać? W jakim celu? - wyjaśnia Stanisław Chomski, były trener Stali Gorzów.

Trener kadry grzmi, lekceważymy tę sprawę. "Bokser po nokaucie pauzuje sześć tygodni"

31-latek miał poważne złamanie ręki, a dokładnie wyrostka rylcowatego kości promieniowej i łokciowej. Miłośnicy teorii spiskowych po dziś dzień jednak nie chcą w to uwierzyć. Chomski korzystając z okazji podjął jeszcze inny bardzo istotny temat. Chodzi o jazdę zawodników niedługo po groźnym wypadku.

- Bokser po nokaucie pauzuje sześć tygodni. Gdy u nas zawodnik przyłoży, to na następny dzień wsiada i jedzie. Wiem, że zespół medyczny Polskiego Związku Motorowego bardzo mocno naciska, żeby dokonać jakichś regulacji. Jest to bardzo poważny problem. Lekceważymy tę sprawę, a książeczki podbijane są w wielu przypadkach na tzw. wiarę. Na oko wszystko jest dobrze, ale skutki uboczne są namacalne, co stwarza niebezpieczeństwo dla samego siebie, jak i dla rywali na torze - tłumaczy.

Potrzebne regulacje. Może dojść do kolejnego skandalu

Trener reprezentacji Polski zauważa jedną ważną rzecz. Jego zdaniem finały w 2023 i 2024 roku w takim wydaniu nie powinny mieć miejsca. Wrocławianie podchodzili do nich pogrążeni w kontuzjach. Za to w 2013 roku torunianie będąc w tym samym położeniu po prostu wyjechali ze stadionu, doprowadzając do wielkiego skandalu.

- Stwórzmy takie regulacje, żeby można było ich zastąpić. Doskonale pamiętamy sławetny finał 2013 w Zielonej Górze. Toruń stracił dwóch podstawowych zawodników i co mieli zrobić. Tymczasem w Gorzowie siedziało dwóch dostępnych zawodników i dodalibyśmy tym kolorytu. Nie musieli być konkretnie ze Stali, ale przykładowo oni już nie jeździli, więc byli dostępni - podkreśla.

- Nie musimy im dawać medali, ale ile to dodałoby kolorytu. To nie była wina Falubazu, ale jaka satysfakcja z takiego złota? Mamy przykład pojedynków lubelsko-wrocławskich i nie było to żadną atrakcją. Cały wrocławski skład był przetrzebiony i co to za frajda z takiego finału? Cały sezon czekamy na finał i jest kicha. To jest antypropaganda naszego sportu i wypaczanie wyniku. W takich sytuacjach okazuje się, że faktycznie jesteśmy niszowym sportem - kwituje.

Oskar Fajfer Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Trener i kierownik kadry. Stanisław Chomski i Dariusz Cieślak. polskizuzel.pl materiały prasowe

