Poważne oskarżenia wobec Stali Gorzów. Stanowcza reakcja, już wszystko jasne
Sporo kontrowersji wywołało stosowanie zastępstwa zawodnika za Oskara Fajfera przez Stal Gorzów. Polak rzutem na taśmę osiągnął średnią, która umożliwiała klubowi taki manewr, choć w przekroju całego sezonu był jednym z najsłabszych seniorów ligi. Wietrzono spisek, że Fajfer tak naprawdę jest zdrowy, a działanie sztabu to kamuflaż, żeby utrzymać się w PGE Ekstralidze. - Przecież on miał naprawdę złamaną rękę - nie wytrzymał Stanisław Chomski w podcaście "Mówi się żużel". Trener kadry o wszystkim powiedział.
W Gorzowie nikt nie zakładał scenariusza, w którym Stal przegrywa z Włókniarzem Częstochowa i mierzy się w barażach o utrzymanie. Na dodatek ze składu wypadł Oskar Fajfer, choć wbrew pozorom kontuzja Polaka spadła klubowi z nieba. Kibice obcych drużyn momentalnie zaczęli wietrzyć spisek.
Stanowcza reakcja Chomskiego ws. Z/Z za Fajfera
Fajfer za okres drugiej połowy rundy zasadniczej osiągnął trzecią średnią w drużynie. Dzięki temu klub mógł skorzystać z zastępstwa zawodnika, co znacznie ułatwiło manewry taktyczne sztabu szkoleniowego. Trener Piotr Świst miał możliwość korzystania nawet siedmiokrotnie z takich zawodników jak Martin Vaculik czy Anders Thomsen.
W stronę Stali padały poważne oskarżenia, że Fajfer tak naprawdę był zdrowy, a wszystko to miało na celu utrzymanie się w lidze za wszelką cenę. - Mówili wszem i wobec, że Fajfer to był kamuflaż, bo wskoczył na średnią możliwą do zastępowania. Przecież on miał naprawdę złamaną rękę. Widziałem tę kontuzję. Mnie miał oszukiwać? W jakim celu? - wyjaśnia Stanisław Chomski, były trener Stali Gorzów.
Trener kadry grzmi, lekceważymy tę sprawę. "Bokser po nokaucie pauzuje sześć tygodni"
31-latek miał poważne złamanie ręki, a dokładnie wyrostka rylcowatego kości promieniowej i łokciowej. Miłośnicy teorii spiskowych po dziś dzień jednak nie chcą w to uwierzyć. Chomski korzystając z okazji podjął jeszcze inny bardzo istotny temat. Chodzi o jazdę zawodników niedługo po groźnym wypadku.
- Bokser po nokaucie pauzuje sześć tygodni. Gdy u nas zawodnik przyłoży, to na następny dzień wsiada i jedzie. Wiem, że zespół medyczny Polskiego Związku Motorowego bardzo mocno naciska, żeby dokonać jakichś regulacji. Jest to bardzo poważny problem. Lekceważymy tę sprawę, a książeczki podbijane są w wielu przypadkach na tzw. wiarę. Na oko wszystko jest dobrze, ale skutki uboczne są namacalne, co stwarza niebezpieczeństwo dla samego siebie, jak i dla rywali na torze - tłumaczy.
Potrzebne regulacje. Może dojść do kolejnego skandalu
Trener reprezentacji Polski zauważa jedną ważną rzecz. Jego zdaniem finały w 2023 i 2024 roku w takim wydaniu nie powinny mieć miejsca. Wrocławianie podchodzili do nich pogrążeni w kontuzjach. Za to w 2013 roku torunianie będąc w tym samym położeniu po prostu wyjechali ze stadionu, doprowadzając do wielkiego skandalu.
- Stwórzmy takie regulacje, żeby można było ich zastąpić. Doskonale pamiętamy sławetny finał 2013 w Zielonej Górze. Toruń stracił dwóch podstawowych zawodników i co mieli zrobić. Tymczasem w Gorzowie siedziało dwóch dostępnych zawodników i dodalibyśmy tym kolorytu. Nie musieli być konkretnie ze Stali, ale przykładowo oni już nie jeździli, więc byli dostępni - podkreśla.
- Nie musimy im dawać medali, ale ile to dodałoby kolorytu. To nie była wina Falubazu, ale jaka satysfakcja z takiego złota? Mamy przykład pojedynków lubelsko-wrocławskich i nie było to żadną atrakcją. Cały wrocławski skład był przetrzebiony i co to za frajda z takiego finału? Cały sezon czekamy na finał i jest kicha. To jest antypropaganda naszego sportu i wypaczanie wyniku. W takich sytuacjach okazuje się, że faktycznie jesteśmy niszowym sportem - kwituje.