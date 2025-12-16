Potwierdziły się sensacyjne doniesienia. To jego miejsce może zająć Bartosz Zmarzlik

Betard Sparta Wrocław jest coraz bliżej pozyskania Bartosza Zmarzlika i podpisaniem z 6-krotnym mistrzem świata kontraktu na 2026 rok. Tymczasem nie ustają spekulacje, czyje miejsce zajmie Zmarzlik w składzie Sparty. Opinia publiczna ma swojego faworyta.

Łaguta nie jest kandydatem numer 1 do skreślenia

Artiom Łaguta jest określany, jako numer 1 do skreślenia w Sparcie po przyjściu Bartosza Zmarzlika. Z naszych informacji wynika jednak, że nic nie jest przesądzone. To ma sens, bo prezes i biznesmen Andrzej Rusko, to wytrawny gracz. On nie skreśliłby nikogo przed startem ligi. I nie ma znaczenia to, że ostatnie wpisy Łaguty w mediach społecznościowych były co najmniej dziwne.

Od jednego z naszych rozmówców słyszymy, że Zmarzlik na pewno zajmie miejsce jednego z dwóch polskich zawodników, ale prędzej będzie to Maciej Janowski niż Łaguta. Wiele będzie zależało od tego, jak obaj rozpoczną sezon 2026 i jak zachowa się Łaguta, gdy inne kluby zarzucą go ofertami.

W takiej sytuacji Janowski nie ma żadnych szans

Jeśli Janowski będzie jechał równie słabo, jak w minionych rozgrywkach, a Łaguta przyjdzie do prezesa Rusko i będzie chciał rozmawiać o nowym kontrakcie, to Janowski nie ma szans. Pozostaje pytanie, czy Łaguta będzie chciał to zrobić. Bo jeśli prezes Rusko nie będzie wiedział, czy i jakie oferty ma Łaguta, to nie będzie w stanie usiąść z nim do stołu i złożyć konkurencyjnej oferty.

Wydaje się jednak, że Łaguta niczego nie ryzykuje, porównując propozycje innych klubów z tym, co może mu zaoferować Sparta. Może tylko na tym zyskać. Sparta ma budżet sięgający 37 milionów, więc pokusa, żeby zbudować galaktyczny skład, jest bardzo duża. Jakby dołożyć Zmarzlika do zestawu z Łagutą i Bradym Kurztem, to wyszłaby mieszanka wręcz wybuchowa. To byłaby drużyna, której nie zatrzymałby nikt. Prezes Rusko doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli miałby urzeczywistnić wizję za cenę podwyżki dla Łaguta, to niewykluczone, że nie oparłby się pokusie.

Zepter KPR Legionowo - Netland MKS Kalisz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Dwie niewiadome w składzie Sparty Wrocław

Najgorszy scenariusz dla Sparty jest taki, że Motor bardzo szybko zareaguje na stratę Zmarzlika i uderzy do Łaguty jeszcze przed startem ligi. Wtedy Sparta nie będzie mogła czekać. Będzie musiała działać, zanim Łaguta z Janowskim wyjadą na tor. Jeśli rolę będą grały czynniki sportowe, to los Janowskiego wydaje się przesądzony. To jego poświęcą, a kontrakt Łaguty zostanie przedłużony na kolejny sezon.

Wyjaśnijmy też od razu, że nie ma takiej możliwości, by Sparta pozbyła się obu polskich seniorów. Jednego musi zatrzymać, bo na rynku nie ma już żadnych ciekawych opcji, jak idzie o krajowych zawodników. A Sparta musi mieć trzech polskich seniorów, by móc wstawić do składu zagranicznego juniora Mikkela Andersena.

Skład Sparty na 2027 może wyglądać tak: Zmarzlik, Kurtz, Bewley (w razie obniżki formy inny zagraniczny zawodnik), Janowski lub Łaguta, Krawczyk (U24), Andersen, Kowolik.

Przyszłość Artioma Łaguty jest niejasna. Jego kontrakt z Betard Spartą Wrocław w 2026 roku wygasa. TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik z zazdrością patrzy na to, jak Sparta Wrocław buduje potęgę. Maciej Janowski zostaje w Sparcie na 2026. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski