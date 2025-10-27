Potrzebują 30 milionów złotych. Wystarczyło jedno zdanie, koniec złudzeń

Polski żużel zapadł w zimowy sen, co służy wymyślaniu kolejnych pomysłów, które mają rozwinąć rozgrywki najlepszej ligi świata. Jest jeden temat, który nie daje spokoju już od dawna.

Nie będzie rozszerzenia PGE Ekstraligi, "potrzeba 30 milionów"

Chodzi o rozszerzenie PGE Ekstraligi, liczącą obecnie osiem drużyn. W tym roku dało nam to łącznie 72 mecze, wliczając w to nowy format fazy play-down i powrót dwumeczu barażowego. Ostatnim razem, kiedy Ekstraliga miała dziesięć drużyn, to niektóre kluby wykrwawiły się finansowe. Czasy się jednak zmieniły, jednakże duże pieniądze w żużlu nie oznaczają zdrowego rozsądku. Nadal punktem spornym są finanse.

- Jeżeli w PGE Ekstralidze mielibyśmy mówić o stu meczach w sezonie, to jasno odpowiem, że klubów na to nie stać, bo średnia wartość każdego punktu zawodniczego wzrośnie. W takich okolicznościach potrzeba dodatkowych 30 milionów złotych, których nie mamy. Żużlowcy nagle nie zdecydują, że dodatkowych 30 meczów pojadą za mniejsze stawki - wyjaśnia Wojciech Stępniewski.

Prezes Ekstraligi przedstawił listę celów

Bardzo dobrze widać to na przykładzie dwóch rekordowych kontraktów telewizyjnych, które zostały podpisane w ostatnich pięciu latach. Spowodowały one znaczący wzrost kontraktów żużlowców. Niektóre kluby po dziś dzień pokutują za decyzje poprzednich działaczy. W nowym sezonie w życie ma wejść nowy system Ekstraliga Pro Junior. Dla pojedynczych ośrodków będzie to cenne wsparcie finansowe.

- Naszym celem są stabilne finansowo kluby, dobry i wysoki poziom rozgrywek, ale także Ekstraliga Pro Junior System - stworzenie funduszu finansowego z premiowaniem występów wychowanków, ale tylko klubów w danym momencie startujących w PGE Ekstralidze. Klub w PGE Ekstralidze będzie otrzymywał środki finansowe za punkty zdobywane przez wszystkich swoich wychowanków (juniorów) występujących w tym samym sezonie w klubach wszystkich trzech polskich lig - kończy.

Kontuzjowany Maciej Janowski odbiera gratulacje od Wojciecha Stępniewskiego, prezesa Ekstraligi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Zbigniew Boniek i Wojciech Stępniewski na GP Polski we Wrocławiu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

