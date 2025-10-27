Potrzebują 30 milionów złotych. Wystarczyło jedno zdanie, koniec złudzeń
Znów rozbrzmiała dyskusja na temat powiększenia PGE Ekstraligi. Aktualnie jeździ w niej osiem drużyn, a po raz ostatni ligę rozszerzono do dziesięciu zespołów 12 lat temu. Wtedy jednak kontynuowanie projektu nie miało sensu ze względu na stan finansów klubów. I choć w tym momencie wiele ośrodków poczyniło milowe kroki, to kwestią sporną wciąż są pieniądze. - Mówimy o stu meczach w sezonie. Potrzeba dodatkowych 30 milionów złotych - przyznaje Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej, dla Sport Marketing.
Polski żużel zapadł w zimowy sen, co służy wymyślaniu kolejnych pomysłów, które mają rozwinąć rozgrywki najlepszej ligi świata. Jest jeden temat, który nie daje spokoju już od dawna.
Nie będzie rozszerzenia PGE Ekstraligi, "potrzeba 30 milionów"
Chodzi o rozszerzenie PGE Ekstraligi, liczącą obecnie osiem drużyn. W tym roku dało nam to łącznie 72 mecze, wliczając w to nowy format fazy play-down i powrót dwumeczu barażowego. Ostatnim razem, kiedy Ekstraliga miała dziesięć drużyn, to niektóre kluby wykrwawiły się finansowe. Czasy się jednak zmieniły, jednakże duże pieniądze w żużlu nie oznaczają zdrowego rozsądku. Nadal punktem spornym są finanse.
- Jeżeli w PGE Ekstralidze mielibyśmy mówić o stu meczach w sezonie, to jasno odpowiem, że klubów na to nie stać, bo średnia wartość każdego punktu zawodniczego wzrośnie. W takich okolicznościach potrzeba dodatkowych 30 milionów złotych, których nie mamy. Żużlowcy nagle nie zdecydują, że dodatkowych 30 meczów pojadą za mniejsze stawki - wyjaśnia Wojciech Stępniewski.
Prezes Ekstraligi przedstawił listę celów
Bardzo dobrze widać to na przykładzie dwóch rekordowych kontraktów telewizyjnych, które zostały podpisane w ostatnich pięciu latach. Spowodowały one znaczący wzrost kontraktów żużlowców. Niektóre kluby po dziś dzień pokutują za decyzje poprzednich działaczy. W nowym sezonie w życie ma wejść nowy system Ekstraliga Pro Junior. Dla pojedynczych ośrodków będzie to cenne wsparcie finansowe.
- Naszym celem są stabilne finansowo kluby, dobry i wysoki poziom rozgrywek, ale także Ekstraliga Pro Junior System - stworzenie funduszu finansowego z premiowaniem występów wychowanków, ale tylko klubów w danym momencie startujących w PGE Ekstralidze. Klub w PGE Ekstralidze będzie otrzymywał środki finansowe za punkty zdobywane przez wszystkich swoich wychowanków (juniorów) występujących w tym samym sezonie w klubach wszystkich trzech polskich lig - kończy.