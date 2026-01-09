Potężny problem gwiazdy, prawda wyszła na jaw. W Apatorze siedzą jak na szpilkach

Prawda jest taka, że jakby nie wystrzał formy Jana Kvecha i mądrość menedżera Piotr Barona, to Apator Toruń nie zdobyłby złota w 2025. Jedno i drugie pozwoliły przykryć kiepską, wręcz fatalną jazdę Roberta Lamberta, jednej z gwiazd zespołu.

Upadek gwiazdy. Robert Lambert spadł aż o 17. miejsc

W 2024 Lambert był drugim zawodnikiem Grand Prix, a w lidze miał czwartą średnią (2,278). Zdobył 232 punkty i 14 bonusów, wygrał 48 biegów. Lambert z 2025 zupełnie nie przypominał swojej lepszej wersji. W rankingu średnich spadł aż o 17. miejsc, punktów zdobył 156, dołożył 11 bonusów, wygrał 32 biegi. Jak się zestawi średnią Lamberta (1,876) ze średnimi Patryka Dudka (2,363), Mikkela Michelsena (2,149) i Emila Sajfutdinowa (2,126), to mamy przepaść. I jakby nie Kvech jadący lepiej niż się spodziewano i Baron, który tak ustawiał Lamberta w meczu, by dać mu słabiej obsadzone biegi, to Apator nie fetowałby tytułu. Ba, miałby problem w medalowej rozgrywce.

Dlatego rozwiązanie zagadki zapaści Lamberta, to najpilniejszy problem Apatora do rozwiązania. Drugi rok z rzędu taki sezon Anglika nie może się powtórzyć. Kvecha już nie ma, nowy U24 (Norick Bloedorn) nie jest tak mocny, więc Lambert musi jechać na poziomie średniej przekraczającej 2 punkty. Pytanie, jak do tego doprowadzić? Wszystko musi się zacząć od właściwej diagnozy problemu.

Apator Toruń ma prostą odpowiedź. Jaka jest prawda?

W klubie mają prostą odpowiedź na to, co się stało. Mówią, że w 2025 Ashley Holloway, tuner Lamberta, skupił się bardziej na walce Brady'ego Kurtza o złoto w Grand Prix. Tam poszły niemal wszystkie siły i środki. W Apatorze liczą, że w 2026 się to zmieni, a jak nie, to Lambert zmieni tunera.

Zapytaliśmy Hollowaya, czy jest tak, jak mówią w klubie. Odpowiedź była jednoznaczna. - Nie interesuje mnie wzajemne przerzucanie się tym, co się dzieje. Lambert jest z nami i wspieramy go w stu procentach. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i znam go jako człowieka. Jeśli nie byłby zadowolony z naszej pracy, powiedziałby mi to. Jak dotąd nie rozmawialiśmy o niczym innym, jak tylko o tym, że ciężko pracujemy dla niego na przyszły rok.

Rzuca nowe światło na problemy Lamberta

Od osoby będącej blisko Lamberta słyszymy, że Holloway ma rację, bo problem tkwi w czymś zupełnie innym. Kłopoty Lamberta miały się zacząć wraz ze zmianami w teamie. Po 2024 miał odejść mechanik Łukasz Jankowski. W ślad za tym poszły zmiany w sprzęcie. Lambert jest ambitny, chciał pójść za ciosem i po zdobyciu srebra i wdarciu się do TOP5 PGE Ekstraligi postanowił pewne rzeczy ulepszyć. Niestety nie wyszło mu to na dobre.

Poprawa jest jednak możliwa. Wystarczy, że Lambert wprowadzi większą stabilizację w teamie, że nie będzie już żonglował mechanikami. Jak ważna jest dobra współpraca zawodnika z mechanikiem, pokazuje przykład Patryka Dudka i Dariusza Sajdaka. Ich początki były takie sobie, ale w 2025 Dudek eksplodował formą. Jeśli Lambert obdarzy zaufaniem tych mechaników, których ma, to powinni mu odpłacić. A we współpracy z Hollowayem szybko powinien dojść do tego, które z wprowadzonych zmian mu zaszkodziły. Może więc rewolucja i zmiana tunera nie będą wcale potrzebne.

