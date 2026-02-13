Potężna awantura w Stali Gorzów. Nowy trener odkrył karty ws. składu na 2026

Dariusz Ostafiński

Potężna awantura na komunikatorze, na którym Stal Gorzów rozmawia z kibicami. A wszystko po pierwszej konferencji nowego trenera Piotra Palucha, który ogłosił ws. składu i taktyki na 2026. Fani rzucają komentarzami w stylu "taktyczny kryminał". Są też oskarżenia o forowanie przez szkoleniowca syna Oskara, bo choć trener zapewnia, że taryfy ulgowej nie będzie, to pierwsze decyzje wskazują na coś zupełnie innego.

Mężczyzna w dresie klubowym Stali Gorzów trzyma teczkę z logo drużyny, stojąc na tle ściany pokrytej logotypami sponsorów i ligi żużlowej, a w lewym górnym rogu widać wstawione okrągłe zdjęcie dwóch żużlowców w klubowych, niebiesko-żółtych strojach pod...
Piotr Paluch ogłosił ws. składu Stali Gorzów na 2026. To marnowanie potencjału Adama Bednara.Stal Gorzów/Łukasz Trzeszczkowskimateriały prasowe

- Jeszcze się sezon nie zaczął, ale Paluch już mnie nie zawodzi - piszą kibice Stali Gorzów na komunikatorze, który służy do ich komunikacji z klubem. Są też słowa o "taktycznym kryminale". Nowy trener Piotr Paluch podzielił żużlowy Gorzów po pierwszej konferencji.

Trener Stali Gorzów odkrył karty i wtedy się zaczęło

Paluch na tym pierwszym spotkaniu z mediami powiedział niemal wszystko na temat swojej filozofii składu i prowadzenia drużyny. Zdradził, że parę juniorską będą stanowili jego syn Oskar Paluch oraz Hubert Jabłoński. Dodał, że będzie chciał pomóc Adamowi Bednarowi, co oznacza, że Czech pojawi się w składzie jako U24. Było też o tym, że nie będzie priorytetowo traktował syna. Zwrócił jednak uwagę, że Stal może zarobić na jego występach, bo w tym roku wchodzi w życie program PRO Junior.

Ktoś powie, że przecież Paluch nie powiedział niczego nadzwyczajnego. W zasadzie to można się było tego spodziewać. Ten trener nigdy nie był taktycznym wirtuozem i swoimi wypowiedziami na pierwszej konferencji tylko to potwierdził. Kibice są jednak mocno poirytowani, bo ich zdaniem wszystko, co zapowiada Paluch, to marnowanie potencjału taktycznego Stali.

Kupiony za grube pieniądze Jabłoński pojedzie jako junior

Zacznijmy od juniorów. Oczekiwania były raczej takie, że pojadą Paluch z Bednarem. Paluch z Jabłońskim, to para słabsza na papierze, ale Jabłoński został wypożyczony za grube pieniądze przez dyrektora sportowego Dariusza Wróbla. Już jakiś czas temu pojawiły się głosy, że ten będzie chciał uzasadnić swój zakup nawet kosztem wyniku. Tak to niestety wygląda. Syn trenera też zyskuje, bo mając słabszego doparowego ma szansę na więcej punktów, a punkty, to pieniądze.

Idźmy jednak dalej. Pomaganie Bednarowi na U24 i danie mu dwóch słabszych biegów na początek też niesie za sobą poważne konsekwencje. To wymusi taki układ, że w ostatniej serii przed nominowanymi Stal będzie miała kiepski układ par (11 bieg: Przedpełski i Pollestad, 12 bieg: Holder i Jabłoński, 13 bieg: Bednar i Thomsen).

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwiskPolsat Sport

Tak będzie wyglądał skład Stali Gorzów w 2026

Zapowiedzi nowego trenera oznaczają też, że Mathias Pollestad zostanie rzucony na głęboką wodę. W dwóch pierwszych biegach pojedzie na seniorów i to może oznaczać, że zostanie utopiony już na starcie spotkania. I nie pomoże drużynie ani w 11 biegu (śmiało będzie go można zamienić na jadącego z rezerwy zwykłej Palucha), ani w nominowanych, gdzie być może będzie musiał jechać z konieczności.

Po konferencji Palucha wszystko wskazuje na skład: 9. Przedpelski, 10. Bednar (U24), 11. Holder, 12. Szymko, 13. Thomsen, 14. Paluch, 15. Jabłoński, 16. Pollestad. Ten ostatni będzie jechał z rezerwy zwykłej za Szymko, który został zakontraktowany "na sztukę". To jest ustawienie, które ma dać mocne wejście w mecz, a potem zakłada obronę wyniku. Nie ulega jednak wątpliwości, że Stal miałaby więcej do zaoferowania, gdyby Bednar jechał jako junior, a Jabłoński jako U24. Chyba że temu ostatniemu ktoś obiecał kontrakt i zagwarantował starty. Bo kibice nie mają złudzeń, że Jabłoński to opcja na góra jeden wyścig, a potem trzeba go zastępować innymi.

Dwóch młodych żużlowców w niebiesko-żółtych kombinezonach z licznymi logotypami sponsorów, stojących obok siebie, patrzących poważnie w stronę aparatu.
Oskar Paluch i Hubert Jabłoński stanowili parę juniorską Stali Gorzów w 2025. W przyszłym roku będzie tak samo.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Adam Bednar.
Adam Bednar.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie stroje drużynowe prowadzi rozmowę. Jeden z nich nosi okulary i patrzy na rozmówcę, który jest młodszy i ubrany w sportowy strój z logo klubu oraz czapkę. W tle rozmyty widok zaplecza sportowego.
Piotr Paluch z synem Oskarem.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Pisarek: Short track ma duży potencjał medialny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

